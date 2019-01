Britanniassa "muotiala vihaa brexitiä", suomalainen lankayhtiö suhtautuu rauhallisemmin – Brexitistä voi tulla iso lasku yrityksille

Pohjoismaiden suurin villakehräämö Kouvolan Korialla on käynyt täydellä teholla loppuvuoden sesonkihuipussa. Vuodenvaihdetta lähestyttäessä värjäyssävyjä vaihdettiin tehtaalla joulunpunaisesta keväisiin oranssiin, pinkkiin ja turkoosiin.

Novitan kiireitä lisää se, että yhtiö alkoi viedä lankojaan Britannian markkinoille viime kesänä. Vastaanotto on ollut hyvä ja myynti on lähtenyt yhtiön mukaan vilkkaasti käyntiin.

Saarivaltiossa on meneillään jonkinlainen Suomi-buumi kansainvälisen myönteisen (siirryt toiseen palveluun) mediajulkisuuden ansiosta, ja erityisesti nuoriso neuloo nyt enemmän kuin aikaisemmin. Kun neulomistaidot opittiin aiemmin yleensä äidiltä ja isoäidiltä, nyt ne opetellaan netissä YouTube-videoilta.

Lähestyvä brexit saattaa kuitenkin tehdä isoja solmuja lankakauppaan.

Langan valmistaminen on monivaiheista. Ensin langat kehrätään värjätystä raakavillasta säikeiksi, jotka sitten punotaan langaksi. Suosituimmissa langoissa on neljä säiettä. Ilkka Klemola / Yle

Kun Britannia jää EU:n yhteismarkkinoiden ulkopuolelle, Novitankin arvonlisäverojen maksaminen monimutkaistuu ja tullimaksut kasvattavat kustannuksia.

Viime tieto Britannian EU-erosta on, että brexitin päivämäärää saatetaan lykätä, ehkäpä noin ensi kesään. Jos sikäläinen parlamentti ei hyväksy pääministeri Theresa Mayn EU:n kanssa neuvottelemaa sopimusta, sopimukseton tila uhkaa.

"Fashion hates brexit"

Britannian liike-elämä seuraa kauhulla poliitikkojen brexit-vääntöä, koska se pelkää rajojen sulkeutuvan.

Sikäläiselle muotialalle brexit on erityinen painajainen, sillä paitsi että alan suunnittelijat ja työntekijät ovat suurelta osin ulkomaalaisia, myös vaatteiden vienti ja tuonti saarelle on iso bisnes.

Lisäksi brittiläiset verkkokaupat ovat levittäytyneet mantereelle, ja nyt ne joutuvat etsimään uusia varastointipaikkoja välttyäkseen brexitin aiheuttamilta tulleilta. Juuri muodissa verkkokaupan osuus on Britanniassa Euroopan korkein.

"Fashion hates brexit" -t-paitoja on myyty tuhansia (siirryt toiseen palveluun). Suuret mannereurooppalaiset muotiverkkokaupat kuten saksalainen Zalando saavat kilpailuetua.

Daniela Yrjö-Koskinen johtaa perheyhtiö Novitaa jo neljännessä polvessa. Novita juhli juuri viime vuonna 90-vuotisjuhlaansa. Yrityksen juuret ovat osin Britanniassa, sillä perustaja Ernst Gylfe matkusti 1926 Lontooseen syventääkseen oppejaan villan kehruusta. Suomeen palatessaan Gylfe perusti maan ensimmäisen niin kutsutun kampalankakehräämön, Helsingin Villakehräämön, 1928. Yle / Maja Ottelin

Suomessa brexitin lopputuloksen odotus pitää etenkin pienet vienti- ja tuontiyritykset varpaillaan alkuvuonna. Novitan kaltaisia pieniä ja keskikokoisia, brittien kanssa kauppaa käyviä yrityksiä hermostuttaa ennen kaikkea nykyisen tilanteen epävarmuus.

– Brexit-neuvottelut ovat tällä hetkellä kovin sekavat. Kukaan ei ole tästä nyt tyytyväinen, koska yritykset tarvitsevat selkeitä vastauksia, jotta voisivat tehdä investointisuunnitelmiaan, Novitan toimitusjohtaja Daniela Yrjö-Koskinen sanoo.

Yritykset joutuvat varautumaan ylimääräisiin kustannuksiin, mutta eivät tiedä kuinka suuriin. Selvää on, että sekä vienti Britanniaan että tuonti sieltä kallistuu ilman sopimusta, ja niin käy luultavasti sopimuksen kanssakin.

Novitalle tilanne on erityisen hankala, koska yritys tuo villaa Britanniasta ja vie sitä langaksi kehrättynä takaisin. Yritys saattaa siis pahimmillaan joutua maksamaan tullausmenettelyistä syntyvät kulut kaksinkertaisina.

Maria Laukkanen siirtää villalankapaaleja odottamaan vyyhdiksi kerimistä. Myös hänen tyttärensä työskentelee Novitassa. Ilkka Klemola / Yle

Sopimuksettomassa brexitissä Novita maksaa tullit sekä Suomeen tulevasta villasta että Britanniaan vietävistä langoista. Daniela Yrjö-Koskisen mukaan tullimaksut ovat villatuotteiden osalta noin 2–5 prosenttia – siis jos britit ottavat käyttöön EU:n tullitasot.

Novitalle suurin ongelma olisi kuitenkin kuljetusten takkuilu. Tullikäsittelyt aiheuttavat viivästymiä satamissa.

– Tämä on hoidettavissa lisäämällä varmuusvarastoja raaka-aineissa. Katsotaan kuitenkin nyt ensin, mitä mahdollinen muutos tuo tullessaan, ja arvioidaan sen jälkeen tarvittavat toimenpiteet, Yrjö-Koskinen sanoo.

Muoti- ja urheilukauppiaita edustavan TMA:n mukaan Britanniaan vietävien ja sieltä tuotavien valmiiden vaatteiden ja tekstiilien hinnat sen sijaan uhkaavat nousta jopa viidenneksellä.

Hinnannousut maksaa lopulta kuluttaja. Verkko on tehnyt hinnoista aiempaa vertailtavampia, ja asiakkaat saattavat nopeastikin vaihtaa kauppaa.

Villa tulee Britanniasta Kouvolaan paaleina. Ennen kehräämistä villa värjätään. Ilkka Klemola / Yle

"Seuraamme tilannetta 24/7"

Jos Britannia eroaa EU:sta ilman sopimusta, sen ja EU-maiden välille tulee Maailman kauppajärjestö WTO:n sääntöjen mukaiset tullit.

Muoti- ja urheilukauppiaiden TMA:n toimitusjohtaja Veli-Matti Kankaanpää arvioi, että tekstiili- ja vaatealalle mätkähtää noin 15 prosentin tullin ja arvonlisäverojen päälle vielä ylimääräisiä brexit-kuluja logistiikasta ja kuljetuksista.

– Tullaus ei ole mikään pikku juttu. Me Euroopan unionissa olemme tottuneet siihen, että tavarat liikkuvat sujuvasti. Brexitissä tullien työkuorma kasvaa, kun tullausmäärät kasvavat. Odotettavissa on aika lailla viiveitä tavarakauppaan, Kankaanpää ennustaa.

Sitä kuinka paljon kuluja tulee lisää, on mahdotonta vielä arvioida tarkalleen. Lopullinen hinta muodostuu brexit-neuvottelujen lopputuloksen mukaan.

– Novitassa brexit näkyy todella suurena epävarmuutena. Seuraamme neuvottelutilannetta todella tarkasti, kakskytneljä seitsemän, Novitan Yrjö-Koskinen kertoo.

Eveliina Laukkanen valvoo villalankakerien pakkauslinjaa Novitan tehtaalla. Ilkka Klemola / Yle

Yhtiötä auttaa se, että sillä on tukeva yhteistyökumppaniverkosto Britanniassa, ja se on pystynyt varautumaan eri tilanteisiin erilaisilla sopimusehdoilla. Myös heikentyvä punnan kurssi helpottaa, koska raaka-aine halpenee.

– Täytyy myös muistaa, että Novita on 90 vuoden historian aikana nähnyt ja käynyt läpi yhtä sun toista. Aina on näistä selvitty. Pääasia on, että on hyvät suunnitelmat, Yrjö-Koskinen sanoo.

Isojen apatia vaikuttaa pieniin

Britanniaan ohjelmistotuotteita myyvän tamperelaisen Wirepasin toimitusjohtaja Sebastian Linko pitää brexitin luomaa epävarmuutta Britannian tulevasta talouskehityksestä suurimpana riskinä yrityksen kannalta.

Suuret yritykset lykkäävät investointejaan Britanniaan, jolloin ne tulevat varovaisemmiksi myös alihankinnoissaan, muun muassa ohjelmisto-ostoissaan.

– Jollei tiedetä, miten tavara liikkuu EU:n ja Britannian välillä, niin tuskinpa esimerkiksi mikään satama investoi nyt rahaa satamatekniikkaan. Toisaalta me olemme niin himputin pieni firma, että vaikea sanoa mikä johtuu brexitistä ja mikä markkinasta, Linko pohtii.

Palveluviejät voivat hyötyä tilanteesta

Palkat ovat Britanniassa hieman laskeneet, kertoo oppimisympäristöjä brittiyrityksille myyvän Valamiksen toimitusjohtaja Jussi Hurskainen.

Kun yritys rekrytoi vastikään työntekijää Lontoon-toimipisteeseensä, paikallinen konsultti arvioi alan palkat suuremmiksi kuin mitä hakijoiden palkkapyynnöt lopulta olivat.

Lisäksi kun yrityksen liiketoiminnassa käyttämä valuutta on euro, punnan arvon laskeminen on tehnyt työntekijöiden palkkaamisesta Britanniassa halvempaa.

