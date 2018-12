Pörssiyhtiö Afarakin osakkaat vaativat Nordealta kymmenien miljoonien korvauksia – pyytävät myös Fivaa tutkimaan pankin toimet

Pörssiyhtiö Afarakin suomalaisten osakkeenomistajien jättämässä kanteessa vaaditaan pankkikonserni Nordealta lähes 70 miljoonan euron vahingonkorvauksia sekä kymmenien miljoonien eurojen viivästyskorkoja.

Afarakin tarina alkoi Ruukin kylästä Afarak Group toimi aikaisemmin nimellä Ruukki Group.

Yhtiö on perustettu Pohjois-Pohjanmaalla Ruukin kylässä 1992 ja se toimi pitkään puunjalostusalalla.

Vuonna 2008 Afarakin suurimmaksi omistajaksi nousi kroatialainen liikemies Danko Končar, jolla on pitkä kokemus kaivosalalta.

Nykyisin Afarak toimii kaivosalalla muun muassa Etelä-Afrikassa, Turkissa ja Saksassa. Yhtiön pääkonttori on Maltalla.

Vuoden 2017 lopulla yhtiöllä oli hieman yli tuhat työntekijää. Suomessa yhtiöllä ei ole enää toimintaa tai työntekijöitä. Yhtiöllä on lähes 7000 suomalaista osakkeenomistajaa.

Osakkeenomistajien kanne on jätetty Helsingin käräjäoikeuteen juuri joulun alla.

Lisäksi osakkaat ovat vaatineet Finanssivalvontaa tutkimaan Nordean roolin pörssiyhtiö Afarakin pääomistajan Danko Končarin omistusjärjestelyissä. Osakkaiden mielestä Nordea on toiminut Končarin kanssa “yksissä tuumin”.

Mikäli Finanssivalvonta päätyisi samaan tulokseen, joutuisi pohjoismaiden suurin pankkikonserni Nordea lunastamaan yhdessä Končarin kanssa kaikki Afarakin osakkeet markkinoilta. Lunastus maksaisi noin 600 miljoonaa euroa.

Nordea pitää kannetta perusteettomana, "oikeudellisilta perusteiltaan sekavana" ja "epämääräisenä".

– Tulemme kiistämään kanteen käräjäoikeudessa ja esitämme oikeudelle tuolloin tarkemmat perustelut, kirjoitti Nordean Suomen lakiasiainjohtaja Sakari Wuolijoki sähköpostitse.

Suomalaiset osakkaat: Nordea auttoi Končaria kikkailussa

Kannetta perustellaan sillä, että Nordea on toiminut Končarin kanssa “yksissä tuumin” eli käytönnössä auttanut kroatialaista liikemiestä salaamaan todellisen määräysvaltansa pörssiyhtiö Afarakissa.

Kanteen nostaneiden osakkeenomistajien mielestä Nordea on pimittänyt tietoja Končarin todellisista omistuksista sekä määräysvallasta Afarakissa. Osakkaat epäilevät Nordean laiminlyöneen velvollisuutensa ilmoittaa Končarin epäilyttävistä toimista Finanssivalvonnalle (Fiva).

Lunastuspykälä suojelee pienosakkaita Mikäli yksi osakas omistaa yksin tai lähipiirinsä kanssa yli 30 prosenttia pörssiyhtiöstä, on hänen tehtävä pakollinen ostotarjous kaikista yhtiön osakkeista.

Arvopaperimarkkinalakiin kirjatulla menettelyllä halutaan suojella pienosakkaita tilanteelta, jossa yksi osakas käyttää merkittävää valtaa julkisesti noteeratussa yhtiössä.

Afarakin tapaus on ensimmäinen Suomen pörssin historiassa, jolloin Finanssivalvonta velvoittaa tekemään julkisen ostotarjouksen.

Pörssiyhtiöitä valvova Fiva velvoitti helmikuussa 2018 Končaria lunastamaan kaikki Afarakin osakkeet. Päätös ei ole vielä lainvoimainen, koska Končar on valittanut päätöksestä hallinto-oikeuteen. Mikäli Končar lunastaisi osakkeet, tulisi se maksamaan noin 600 miljoonaa euroja

Fivan päätöksessä yhden osakkeen lunastushinnaksi on asettu 2,5 euroa. Hinta on yli kolminkertainen verrattuna Afarakin osakkeen nykyiseen kurssiarvoon.

Nyt osakkaat haluavat maksajaksi myös pohjoismaiden suurimman pankin.

– Olennaista on ymmärtää, että Nordea ei ole omistanut Ruukki Group Oyj:n [nykyinen Afarak] osakkeista yli 30 prosenttia eikä Nordea ole toiminut yksissä tuumin kenenkään sijoittajan kanssa Ruukin määräysvallan hankkimiseksi tai käyttämiseksi. Nordealla ei ole ollut velvollisuutta tehdä osakkeista ostotarjousta, kirjoittaa Nordean lakiasiainjohtaja Sakari Wuolijoki Ylelle.

Piensijoittaja: Afarak vaikutti hyvältä sijoituskohteelta

Afarakin omistuksiin liittyvät Fivan päätös sekä paljastukset ovat poikkeuksellisia suomalaisessa pörssihistoriassa.

Suomalaiset osakkeenomistajat ovat joutuneet seuraamaan sivusta, mitä heidän omistamassaan yhtiössä tapahtuu.

Yksi kanteen allekirjoittajista on pohjanmaalainen piensijoittaja Petri Suokas. Hän omistaa noin 1,4 miljoonaa Afarakin osaketta.

– Sijoitin Afarakiin alkuvuodesta 2017. Olin jo pitkään aikaa yhtiötä seurannut, mielenkiintoinen osake ja hinta oli sillä tasolla, että ajattelin sen vielä nousevan. En minä tietenkään tietänyt mitään näistä taustalla olevista asioista silloin, Suokas sanoo.

Yle

Finanssivalvontaa vaaditaan selvittämään tapaus

Yhdeksän Afarakin suomalaisosakasta on lähettänyt myös Finanssivalvonnalle vaatimuksen selvittää, onko Nordea toiminut “yhdessä tuumin” Končarin kanssa ja onko pankki laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa kertoa asiakkaansa epäilyttävästä liiketoimista.

Finanssivalvonta sai jo vuonna 2013 nimettömältä lähteeltä aineiston, joka osoitti Končarin kyseenalaisen toiminnan. Viranomaiselta kesti kuitenkin lähes viisi vuotta, ennen kuin se ryhtyi toimenpiteisiin asiassa.

Helmikuussa 2018 Fiva velvoitti Končaria tekemään julkisen ostotarjouksen yhtiön osakkeista.

Piensijoittaja Suokkaan mielestä Fiva on toiminut pääosin hyvin Afarakin tapauksessa. Hän ihmettele kuitenkin sitä, miksi viranomainen ei selvittänyt Nordean roolia tapauksessa.

– Valitettavasti meidän oma pankkikonserni on ollut avustajana tässä. Ilman Nordean rahojensiirtoa ja näitä järjestelyitä ei tällaista tilannetta olisi, jossa Koncarilla on näin suuri määräysvalta yhtiössä, Suokas sanoo.

Suokas epäilee, että viranomaisten toimintaan on vaikuttanut Nordean vaikutusvalta.

– Tämä haisee ruohonjuuritasolle siltä, että onko isolla pankilla suojamekanismi, että he saavat tehdä sellaista, joka ei päivänvaloa kestä ja siihen ei puututa. Varsinkin nyt, kun Nordean pääkonttori siirtyi Suomeen. Eivätkö he halunneet sohaista sitä isoa muurahaispesää, etteivät isot herrat suutu?, Suokas sanoo.

Fiva vahvisti Ylelle saaneensa viime viikolla aiheeseen liittyvän vaatimuksen. Se kertoo tutkivansa kaikki tapaukset “tasapuolisesti.”

– Emme kommentoi keskeneräistä asiaa tai yksittäistä valvottavaa koskevia asioita. Finanssivalvonta selvittää ja tutkii sille tehdyt vaatimukset tasapuolisesti vaatimuksen tekijästä ja kohteesta riippumatta, Fiva kirjoittaa MOT:lle lähettämässään sähköpostissa.

Kyösti Kakkonen ei ole mukana kanteessa

Kanteen on jättänyt käräjäoikeudelle seitsemän suomalaista osakkeenomistajaa, joiden joukossa ovat esimerkiksi Ruukki Groupin perustajat Esa Hukkanen ja Markku Kankaala sekä Ruukki Groupin entinen toimitusjohtaja Antti Kivimaa.

Taustalla Ylen MOT:n tekemät paljastukset Ylen MOT kertoi syksyllä 2017 Danko Končarin ja tämän lähipiiriin piiloteltuista omistusjärjestelyistä.

Končar on hallinnoinut lähipiirinsä kanssa enimmillään lähes 70 prosentin osuutta pörssiyhtiöstä.

Elokuussa 2018 MOT kertoi Nordean tienneen vuosikymmenen ajan Končarin omistusjärjestelyistä.

MOT:lla on hallussaan laaja aineistoa muun muassa sähköposteja, tilisiirtoja sekä yhtiöiden asiakirjoja, joihin uutiset ovat perustuneet.

Myös Afarakin entinen omistaja, sijoittaja Kai Mäkelä on jättänyt samasta asiasta erillisen kanteen Helsingin käräjäoikeuteen. Hän ei ole osa muiden sijoittajien yhteistä liittoumaa.

Afarakin suurin suomalainen omistaja, sijoittaja Kyösti Kakkonen ei ole mukana kanteessa tai Finanssivalvonnalle jätetyssä vaatimuksessa. Kakkonen omistaa yhtiönsä välityksellä lähes viiden prosentin osuuden Afarakista.

Kroatialainen miljonääri Danko Končar on suomalaisen pörssiyhtiön Afarak Groupin suurin omistaja. Afarak Group

Pienosakas: Kyse ei ole vain rahasta

Mikäli Nordea tai Danko Končar joutuvat lunastamaan osakkeet Finanssivalvonnan määräämään hintaan, tarkoittaa se useille osakkeenomistajille varsin hyvää tuottoa.

Onko kanteessa kyse siis rahasta vai periaatteesta?

– Molemmista, ilman sarvia ja hampaita. Totta kai kyse on myös periaatteesta. Nämä asiat pitäisi hoitaa oikeudenmukaisesti, niin kuin Suomessa yleensä on totuttu hoitamaan. Kyse on siitä, olemmeko me oikeusvaltiossa.

– Onko meidän Finanssivalvonta sellainen, että se pystyy selättämään tällaiset väärinkäytökset? Tässä on kuitenkin kyse Suomen pörssin uskottavuudesta ja Suomen Finanssivalvonnan uskottavuudesta, sanoo piensijoittaja Petri Suokas.