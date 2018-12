Viisi huippujuttua lauantai-iltaan: Etunimi vaikuttaa elämään, lähihoitajaopiskelijat ihmettelevät opetusta ja elämää auringon alla

Onko nimi enne myös Suomessa? Etunimi voi avata ovia tai sulkea niitä

Kun lapselle nykyisin aletaan miettiä nimeä, kenttä on varsin vapaa. Monissa maissa tutkimukset osoittavat, että etunimi voi vaikuttaa elämään yllättävän paljon. Anglosaksiset maat eivät ole ainoita, joissa etunimen ja ihmisen yhteiskunnallisen arvostuksen yhteys on havaittu tutkimuksissa. Vastaavaa on todettu muun muassa Ranskassa ja Saksassa.

Janne Ahjopalo / Yle

Lähihoitajaopiskelijoiden karu yllätys: yhden ja saman suihkulähteen tuijottelua viisi kertaa kuukauden aikana – kehnosta ammattiopetuksesta tehtyjä kanteluja ei välttämättä edes tutkita

Lahdessa lähihoitajaopiskelijat ihmettelevät opettajien tuplabuukkauksia ja useita retkiä suihkulähteelle. Opetuksen tasoon tyytymättömällä opiskelijalla on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa tilanteeseen.

Katja Puhakka kertoo pohtineensa vuosia lapsen hankkimista yksin. Antti Kolppo / Yle

Pohdin eettisiä asioita: onko oikein tehdä isätön lapsi tähän maailmaan?

Lasten hankkiminen – ja hankkimatta jättäminen – ovat olleet mediassa esillä paljon kuluneina vuosina. Milloin on kaipailtu synnytystalkoita, milloin kerrottu iäkkäistä ensisynnyttäjistä ja milloin syntyvyyden laskusta Suomessa. Tässä jutussa kerromme tarinan Katja Puhakasta, joka päätti hankkia lapsen yksin keinöhedelmöityksellä.

Niko Mannonen / Yle

Espanjansuomalaiset avasivat päiväkirjansa tunti tunnilta: Videot ja kuvat paljastavat, miltä näyttää karavaanareiden, sapattivapaan viettäjien ja perheiden arki

Espanjan Aurinkorannikolla asuva suomalainen saa vastata usein kysymykseen: miten te siellä vietätte arkenne? Costa del Solin suomalaiset avasivat päiväkirjansa ja kertovat, miten päivät kuluvat auringon alla.

Marraskuussa vietettiin Luonnontieteellisen keskusmuseon kokoelmien 340-vuotisjuhlia ja samalla museon johtajan Leif Schulmanin 50-vuotisjuhlaa. Mårten Lampen / Yle

Ilmasto muuttuu, lajeja katoaa ja muovijätevuoret kasvavat – Onko meillä vielä toivoa, Luonnontieteellisen keskusmuseon johtaja Leif Schulman?

Ilmastonmuutoksen epäilijöiden vastarinta on nyt suurimmillaan, mutta se väistyy ensi vuosikymmenen puolivälissä, uskoo Luonnontieteellisen museon johtaja.