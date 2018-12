Koulupojan murhasta epäillyllä rikostaustaa: 4 pahoinpitelyä, näpistelyä ja rattijuopumuksia

Arabianrannan murhasta epäillyn miehen vangitsemisoikeudenkäynti on huomenna perjantaina Helsingin käräjäoikeudessa. Miehellä on rikostaustaa.

Helsingin Arabianrannassa jouluaattona tapahtuneen alakouluikäisen pojan murhasta epäilty on tuomittu useista pahoinpitelyistä ja muista rikoksista.

Epäilty mies ei Väestörekisterikeskuksen mukaan asunut osoitteessa, jossa henkirikos tapahtui. Miehellä on osoite Espoossa.

Poliisin vangittavaksi esittämä vuonna 1982 syntynyt mies on tuomittu Helsingin käräjäoikeudessa aiemmin yhteensä neljästä eri pahoinpitelystä, järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamisesta, näpistyksestä, rattijuopumuksista ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.

Käräjäoikeuden ensimmäinen tuomio on vuodelta 2001, jolloin mies tuomittiin päiväsakkoihin kätkemisrikkomuksesta. Tuomio tuli siitä, että mies oli ottanut haltuunsa anastetun matkapuhelimen. Toinen omaisuusrikos on vuodelta 2006, kun mies sai päiväsakkoja näpistettyään MP3-soittimen tavaratalosta.

Vuonna 2003 mies syyllistyi kahteen pahoinpitelyyn Helsingissä tilanteessa, jossa kahden seurueen välille oli syntynyt aamuyöllä sanaharkkaa. Kahdesta pahoinpitelystä, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja rattijuopumuksesta mies tuomittiin ehdolliseen vankeusrangaistukseen, ja maksamaan korvauksia pahoinpitelyn uhrille.

Vuonna 2005 mies tuomittiin Helsingin käräjäoikeudessa päiväsakkoihin pahoinpitelystä ja järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamisesta. Tilanteessa kolmen miehen joukko kaatoi pahoinpideltävän maahan ja potki tätä, kunnes vartijat tulivat tilanteeseen väliin.

Vuonna 2007 mies tuomittiin pahoinpitelystä, joka alkoi sanaharkasta baari-illan jälkeen. Tällä kertaa mies tuomittiin ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Tämän jälkeen mies on syyllistynyt useaan rattijuopumukseen. Helsingin Sanomien mukaan (siirryt toiseen palveluun) Espoon käräjäoikeus on tuominnut miehen neljästä törkeästä rattijuopumuksesta, joista kolme tapahtui vuosina 2007 ja 2008. Viimeisin tuomio on vuodelta 2015.

