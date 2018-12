Välipäiväkinkkua halajavan on syytä pitää kiirettä – kinkut ja joulumakeiset ovat alemyynnissä haluttua tavaraa, mutta laatikot kierretään kaukaa

Tästä on kyse Vapautuneet aukioloajat ovat helpottaneet ruokakauppojen hävikin hallintaa.

Joulusuklaat ja kinkut käyvät kaupaksi vielä välipäivinäkin

Myymättä jääneet sesonkituotteet lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen.

Pohja alkaa jo häämöttää niissä pakastealtaissa, jotka vielä viikko sitten pursusivat kinkkuja, juuressoseita, piparitaikinaa ja muita jouluherkkuja varten tarvittavia aineksia.

Kova kuhinakaan ei altaiden ympärillä enää käy. Kauppiaat kuitenkin vakuuttavat, että kinkut käyvät vielä kaupaksi, vaikka joulunpyhät ovat takana päin.

– Joulumakeiset ja kinkut menevät ihan hyvin. Ne ovat alemyynnissä ihan haluttuakin tavaraa. Vaikeampia tuotteita ovat joululaatikot, kertoo K-Citymarket Lahti Karisman kauppias Kimmo Sivonen.

Sivonen on lyönyt viimeisille joulun sesonkituotteille roimat alennukset: suklaita on myyty aatosta lähtien puoleen hintaan. Laatikoiden hinta on välipäivinä vajaa neljäsosa alkuperäisestä.

Kivenheiton päässä Holman Prismassa jouluruokia ei ole merkitty näyttävin alennusmerkein, mutta tavaratalonjohtaja Satu Piiroinen uskoo, ettei kovia alennuksia edes tarvita. Sen verran vähissä jouluruoat hänen pyörittämässään hypermarketissa ovat.

– Kyllä täytyy olla tyytyväinen tämän joulun myyntiin.

Vapaat aukioloajat helpottavat hävikin hallintaa

Kaupat ovat saaneet päättää aukioloajoistaan nyt kolmatta joulua eikä pyhiä varten ole tarvinnut hakea poikkeuslupia. Niinpä sekä Sivosen K-Citymarket että Piiraisen Prisma ovat olleet tänäkin vuonna auki läpi pyhien.

Sivonen myi pakastekinkkuja joulun alla yli 10 000 kilon edestä. Elina Rantalainen / Yle

– Kyllähän se helpottaa tavaravirran hallintaa, kun pystytään aloittamaan alennusmyynti jo joulupäivänä, Kimmo Sivonen sanoo.

Aikaisemmin hävikkiä on tullut enemmän, kun osassa tuotteita on tullut päivämäärä vastaan niinä päivinä, jolloin kauppa on ollut suljettuna.

Aukioloaikoja tärkeämpää hävikin hallinnassa on kuitenkin edellisiltä vuosilta saatu tieto.

– Jouluun valmistautuminen aloitetaan jo alkuvuodesta. Menekin ennustaminen perustuu aikaisempien vuosien dataan ja trendeihin, kertoo SOK:n vastuullisuuspäällikkö Senja Forsman.

Esimerkiksi kinkkujen ja joulumakeisten ennakkotilaukset on tehtävä jo kesäkuussa, eikä niitä enää noin vain tilata joulukuussa, jos menekki ylittää odotukset.

– Jos näyttää siltä, että ne loppuvat kesken, alkaa soittelu tukkuliikkeisiin ja toisille kauppiaille, josko heillä olisi ylimääräisiä. Kerran esimerkiksi hain kinkkuja kollegalta Kuopiosta asti. Tänä vuonna pisin tavaranhakureissu suuntautui Keravalle, kauppias Sivonen kertoo.

Uusi kinkku välipäiville

Sekä Prismassa että Citymarketissa pakastekinkkuja on jäljellä vielä joitakin kymmeniä. Tapaninpäivän jälkeisenä aamuna niille riittää kuin riittääkin vielä kysyntää, aivan kuten kauppiaat kertoivat.

Ari Tammmentie ei ehtinyt nauttimaan jouluherkkuja jouluna, joten tekee sen välipäivinä. Yle

Ari Tammentie nappasi Prisman altaasta mukaansa mukavan kokoisen jötkäleen, koska ei jouluna ehtinyt kinkkua maistaakaan.

– Aika usein käy niin, etten ehdi joulua viettää, joten ostan kinkun sitten jälkikäteen, mies sanoo ja lisää, että tarjoushinnat kyllä houkuttelevat, mutta eivät ratkaisevasti.

– Todennäköisesti olisin ostanut kinkun ihan normaalihinnallakin.

Myös Lauri Tolvanen on poiminut ostoskärryihinsä kinkun. Hän tunnustautuu jouluruoan ystäväksi, eikä usko kyllästyvänsä kinkkuun tai laatikoihin ennen kuin ne loppuvat.

– Kun säästeliäästi syö, niin ei kyllästy.

Tyttärensä luona joulua viettänyt Eila Arvio on tullut tällä kertaa suklaaostoksille. Hän paljastaa, että silloin, kun hän vastasi perheen jouluruoista, kinkkuja saattoi mennä jopa kolme.

– Välipäivinä hain aina tarjouskinkun.

Reijo Korhonen sen sijaan kaipaa jo taukoa jouluisista mauista.

– Ne on syöty, mitä on syöty. En ottaisi enää, vaikka ilmaiseksi saisin.

Eila Arvio oli suklaaostoksilla. Yle

Myymättä jääneet herkut hyväntekeväisyyteen

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten elintarvikkeista päätyi hävikiksi viime vuonna keskimäärin 1,87 prosenttia (siirryt toiseen palveluun), mikä on hieman vähemmän kuin vuonna 2016. SOK:n Senja Forsman arvioi, että S-ryhmän kaupoissa hävikkiä syntyy joulun aikana hieman tavallista enemmän, mutta kokonaisuudessaan hävikkimääriä on saatu S-ryhmässä laskettua merkittävästi.

Kauppias Kimmo Sivosen luotsaamassa K-Citymarketissa hävikkimäärät vaihtelevat osastoittain nollan ja viiden prosentin välillä.

– Kokonaisuus asettuu reiluun prosenttiin eikä joulusesonki vaikuta siihen suuntaan tai toiseen. Joulunalusviikolla hävikkiä on tavallista vähemmän ja joulun jälkeen sitten hieman enemmän, hän kertoo.

Sekä K-Citymarket Karismasta että useista S-ryhmän kaupoista myymättä jääneet, syömäkelpoiset tuotteet lahjoitetaan hyväntekeväisyysjärjestöille.

– Hyvin pieni osa menee lopulta biojätteeseen, Sivonen sanoo.

Glögihyllyt alkavat ammottaa tyhjyyttään Holman Prismassa. Elina Rantalainen / Yle

Seuraavaksi nakkeja ja perunasalaattia

Kun joulusta on selvitty, kauppojen hyllyjä aletaan täyttää seuraavaa juhlapäivää varten. Kauppias Kimmo Sivosen mukaan uusi vuosi on kauppiaan vinkkelistä joulua helpompi, sillä kysyntä kohdistuu pienempään tuotejoukkoon. Tavallista kovempaa menekkiä hän ennustaa muun muassa perunalastuille ja tex-mex-tuotteille.

– Toki myös perinteiset nakit ja perunasalaatti kuuluvat uuteen vuoteen. Myös naudanlihaa ja kaloja kysytään.

Nakkeja ja perunasalaattia tilataan nyt sitten normaalia enemmän?

– Kyllä, ihan merkittävästi enemmän.