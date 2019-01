Suomalaiset matkailevat ulkomaille entistä enemmän – Listasimme valuutat, jotka ovat suomalaisille edullisia juuri nyt

Thaimaa on edelleen suomalaisten suosiossa, mutta pientä hiipumista matkapakettien myynnissä on kuitenkin nähtävissä. Yksi tärkeä syy tähän on muiden Kaakkois-Aasian kohteiden, kuten Vietnamin, koveneva kilpailu. Kuvassa Filippiinien Palawan. Kai Jaskari / Yle