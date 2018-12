Jäästä veistettyjen muumien suosio yllätti – Leppävirta tähtää Suomen kolmanneksi muumipaikkakunnaksi

Suomessa on tähän saakka ollut kaksi muumipaikkakuntaa: Muumimaailma Naantalissa ja Muumimuseo Tampereella. Nyt joukkoon pyrkii Leppävirta, jossa on juuri avattu "pysyvä" Muumi-jääveistosnäyttely.

Kylpylähotelli Vesileppiksen alla sijaitsevassa näyttelyssä on ensimmäisen vuorokauden aikana käynyt jo tuhatkunta ihmistä. Hotelliyhtiön toimitusjohtaja Kimmo Rossi tunnustaa, että näyttelyn suosio yllätti järjestäjät.

– Arvelimme, että avajaispäivä oli turbostartti, mutta sama näkyy vielä jatkuvan, Rossi myhäilee.

Näyttelyn suosio on yllättänyt järjestäjät. Matti Myller / Yle

Leppävirran Taikatalvi

Jäästä tehdyt muumit seikkailevat kolmekymmentä metriä maan alla olevassa luolassa. Näyttelyn teemana on Tove Janssonin Taikatalvi-kertomus, josta on tehty kuusitoista kohtausta.

Näyttelyssä on muumien lisäksi muun muassa Muumilaakson ikoninen silta ja yli viisi metriä korkea Muumitalo. Mukana on myös Haisuli, jonka jäähahmo on kolmemetrinen jäätaideteos.

Yhdeksänvuotiaan Olivia Saramäen ja hänen vuotta nuoremman serkkunsa Ella Montosen ehdoton suosikki on jäisen joen yli kaareutuva jääsilta.

– Olisin halunnut mennä kävelemään sille, Olivia heläyttää.

Muumit viehättävät kaikenikäisiä. Sisarukset Riikka ja Jenniina Montonen yhdessä lastensa Kaapon, Olivian, Ellan ja Kasperin kanssa, taustalla ihailua herättänyt silta. Matti Myller / Yle

Pienten ja vähän isompienkin kävijöiden harmiksi jääveistokset on eristetty kävijöistä narulla. Halukkaille löytyy kuitenkin erillinen aktiviteettialue, jossa voi laskea mäkeä ja istua jääkarusellissa.

"Muumit ovat ajattomia"

Kimmo Rossi uskoo, että muumien salaisuus on niiden ajattomuus. Ensimmäinen ryhmävaraus oli kaksi linja-autolastillista eläkeläisiä.

– Kaikki, jotka ovat seuranneet muumeja lapsena, katsovat niitä myös aikuisena.

Vihtiläinen Juulia Jääskeläinen, 24, ja varkautelainen Teemu Auvinen, 27, vahvistavat Rossin ajatukset.

– Olen muumifani. Minulta löytyy muumimukeja, olen lukenut Tove Janssonin kirjoja ja katsonut televisiosta muumeja, Jääskeläinen nauraa.

Myös Auvinen tunnustautuu muumifaniksi.

– Muumit ovat kiinnostaneet minua pienestä pitäen. Tuntuu, että ne ovat itseä lähellä.

Teemu Auvinen ja Juulia Jääskeläinen kertovat pitäneensä muumeista jo pienestä pitäen. Matti Myller / Yle

Pariskunta on katsonut jäästä veistettyjä hahmoja ihaillen.

– Pikku Myy näytti ihan Pikku Myyltä, ja myös muumit ovat ihan näköisiään.

Joka vuosi eri teema

Rossin mukaan näyttelystä odotetaan vetonaulaa Pohjois-Savon alueen matkailulle. Tavoitteena on houkutella kesällä näyttelyyn erityisesti ulkomaisia turisteja, jotka on mahdollista pukea kesällä haalareihin.

Näyttelyn opastekyltit ovat jo valmiiksi myös englanniksi, venäjäksi ja japaniksi.

– Meillä on jo nyt tiedossa kolme japanilaista ryhmää kevään ja kesän aikana, Rossi hehkuttaa.

Näyttelyn teema vaihtuu jatkossa joka vuosi. Matti Myller / Yle

Kiveen louhitussa luolassa on jatkuvasti viisi pakkasastetta, mikä takaa sen, että veistokset säilyvät pitkään. Suunnitelmissa on pitää näyttely auki elokuun viimeiseen viikkoon saakka.

Rossin mukaan tavoitteena on avata jokaisen joulun jälkeen uusi muumiaiheinen jääveistosnäyttely.

– Muumitarinat eivät lopu. Aina voidaan myös tehdä paremmin ja massiivisemmin, eli nälkä varmaan kasvaa syödessä, Rossi sanoo.