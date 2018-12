Pörssit sahaavat – alamäki seurasi Wall Streetin eilistä ylämäkeä

New Yorkin pörssi Wall Street

New Yorkin pörssi Wall Street Justin Lane / EPA

New Yorkin pörssin keskiviikkoisen ennätysnousun jälkeen kurssit laskevat jälleen.

Dow Jones on ollut kahden prosentin laskussa. Eilen sama indeksi oli singahtanut ennätysmäiseen viiden prosentin nousuun, S&P 500 -indeksi laski noin 1,2 prosenttia ja teknologiapainotteinen Nasdaq prosentin. Nasdaqin laskua vauhdittivat erityisesti Tesla ja Amazon.

Osakekauppaan on vaikuttanut Yhdysvaltain keskuspankin korkojen nosto, Yhdysvaltain ja Kiinan väliset kauppakiistat kuin myös poliittinen myllerrys Washingtonissa. New Yorkin pörssin joulukuu on ollut heikoin sitten 1930-luvun laman.

Yhdysvaltalisen tutkimusyritys Confedence Boardin torstaina julkaisema luottamusindikaattori kertoi, että kuluttajien luottamus talouteen laski voimakkaasti joulukuussa.

Euroopassa myös laskua

Epävarmuus on näkynyt myös Euroopan suurissa pörsseissä, jotka palasivat tänään joulutauolta.

Helsingissä yleisindeksi päätyi 1,58 prosentin laskuun.

Saksan Dax-indeksi on kävi päivän aikana jopa 3,2 prosentin laskussa, mutta elpyi hieman ennen sulkemista.

Lähteet: AFP, AP