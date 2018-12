Gatwickin lentokenttä sai uuden omistajan – enemmistöosuus myydään ranskalaiselle yritykselle

Ranskalaisyhtiö Vinci on ostanut osake-enemmistön Gatwickin lentokentästä, joka on Lontoon toiseksi suurin lentokenttä.

Ranskalaisyhtiö Vinci on ostanut osake-enemmistön Gatwickista, joka on Lontoon toiseksi suurin lentokenttä. Ranskalaiset ostivat lentokentästä 50,1 prosenttia ja maksoivat siitä 3,2 miljardia euroa. Lentokentän vähemmistosakkaaksi jäi sen nykyinen omistaja Global Infrastructure Partens ja sen omistusosuus on nyt 49,9 prosenttia.

Lontoon toiseksi suurimman lentokentän kautta matkustaa 45 miljoonaa ihmistä vuodessa. Lentokenttä tuottaa voittoa satoja miljoonia euroja.

Ranskalaisyhtiö kertoo, että se tarjoaa merkittävää kasvupotentiaalia Gatwickin lentokentälle tulevaisuudessa. Gatwickin lentokentällä on kuitenkin yksi kiitorata ja se toimii jo tällä hetkellä varsin tehokkaasti. Brittihallitus hylkäsi toisen kiitotien rakentamisen Gatwickin lentokentälle vuonna 2016.

BBC kertoo (siirryt toiseen palveluun), että ranskalaisyhtiö Vinci omistaa Gatwickin oston jälkeen 46 kenttää 12 eri maassa. Sen omistamien lentokenttien kautta matkustaa vuodessa 228 miljoonaa ihmistä. Gatwickin lentokenttä on yhtiön omistamista lentokentistä suurin.

Lähteet: AFP, BBC, Reuters