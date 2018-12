Tulorekisteri aloittaa vuodenvaihteessa – näin se vaikuttaa palkkojen ja etuisuuksien saajiin

Tulorekisteri tulee käyttöön vuoden vaihtuessa. Kaikkien palkanmaksajien on ilmoitettava tiedot maksetuista palkoista rekisteriin. Tämä koskee myös kotitalouksia, jotka ovat palkanneet siivoojan tai lastenhoitajan työsuhteeseen.

Vuonna 2020 rekisteriin lisätään myös tiedot maksetuista eläkkeistä ja etuuksista.

Kuinka tulorekisteri vaikuttaa tavalliseen palkansaajaan?

Se tuo uuden tavan nähdä kootusti omat palkkatulonsa. Suurin hyöty tästä on, jos palkanmaksajia on useita tai työpaikka vaihtuu vuoden aikana, sillä tulorekisteri näyttää yhdessä paikassa tiedot eri maksajilta tulleista palkoista. Näin on helpompi pysyä ajan tasalla palkkojen kertymisestä.

Palkansaajan on jatkossakin pidettävä itse huolta siitä, että veroprosentti on sopivan suuruinen.

Palkansaajia voi tulorekisteriä enemmän koskettaa verottajan muutos verokortteihin, kun jatkossa verokortissa on vain yksi tuloraja koko vuoden palkoille, ja sivutulon verokortti poistuu. Verokortissa ei ole enää palkkakauden tulorajoja, vaan yksi tuloraja koko vuodelle. Jos vuosituloraja ylittyy, työnantaja perii veron lisäprosentin mukaan.

Miten muutos vaikuttaa Kelan maksamien etuisuuksien saajiin?

Esimerkiksi työttömyysetuuksien saajat ovat voineet odottaa tulorekisteriä, sillä sen myötä Kela saa palkkatiedot suoraan, eikä niitä tarvitse toimittaa erikseen. Tämä muutos ei kuitenkaan tapahdu heti vuoden vaihtuessa, vaan ainakin alkuvuonna Kela pyytää palkkatositteet entiseen tapaan.

– Tässä vaiheessa viestimme asiakkaille on, että toimitaan ihan kuten ennenkin. Kun tulorekisterin tietoja pystytään varmasti hyödyntämään, tiedotamme siitä, sanoo asiakkuusjohtaja Elise Kivimäki Kelasta.

Kivimäen mukaan Kela ei voi olla heti alkuun varma siitä, onko tulorekisterin tarjoama tieto riittävää ja oikeaa. Siksi tositteet pyydetään aluksi entiseen tapaan.

Aikanaan tulorekisteri hyödyttää opintotuen saajia (siirryt toiseen palveluun), varsinkin alle 18-vuotiaita, sillä vanhempien tulot näkyvät Kelalle rekisteristä.

Työttömyyskassoille tulorekisterin tiedot tulevat vasta vuoden 2020 alussa, joten niihinkin tiedot on toimitettava entiseen tapaan. Asiasta on tiedottanut muun muassa JHL:n työttömyyskassa (siirryt toiseen palveluun).

Kuinka toimia, jos yksityishenkilönä maksaa palkkaa esimerkiksi siivoojalle?

Vaikkapa siivoustyötä ostavalle kotitaloudelle muutos riippuu siitä, mitä kautta palkan on maksanut. Esimerkiksi valtion ylläpitämässä palkka.fi-palvelussa voi valita tietojen siirtymisen automaattisesti tulorekisteriin. Muissa maksupalveluissa on selvitettävä, miten tieto maksetusta palkasta siirtyy tulorekisteriin.

Kela on koonnut sivuilleen tietoa (siirryt toiseen palveluun), kuinka toimia jos on palkannut lastenhoitaja, ja palkanmaksuun saa yksityisen hoidon tukea. Verottajan sivuilla on ohjeita työtä teettäville ja palveluita ostaville (siirryt toiseen palveluun) kotitalouksille.

Suurimmat vaikutukset palkkojen maksajille

Työnantajien on vuoden alusta alkaen toimitettava tiedot tulorekisteriin viiden päivän sisällä maksupäivästä.

Yrityksiltä muutos on voinut vaatia palkanmaksujärjestelmien päivitystä. Toisaalta muutoksen jälkeen palkkatietoja ei tarvitse ilmoittaa niin moneen paikkaan kuin aiemmin.

Yle kertoi marraskuun alussa, että osalla yrityksistä tulorekisterin vaatimuksiin valmistautuminen oli vielä kesken.

Tulorekisterin sivuille on koottu laaja paketti kysymyksiä ja vastauksia eri tilanteista (siirryt toiseen palveluun), joita palkanmaksajilla voi tulorekisterin kanssa olla.

