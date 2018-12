Arabianrannan murhasta epäilty vangittiin – on 7-vuotiaan uhrin eno

Helsingin käräjäoikeus on päättänyt vangita alakouluikäisen pojan murhasta epäillyn miehen. Poliisin pyynnöstä asia käsiteltiin salaisena.

Yle seuraa oikeudenkäyntiä, ja tuoreimmat tiedot päivitetään tähän juttuun.

Oikeudenkäynnin oli määrä alkaa kello 14, mutta se pääsi alkamaan vasta puoli kolmen jälkeen. Saliin ei päästetty yleisöä eikä kuvaajia.

Henkirikos tapahtui jouluaattona Helsingin Arabianrannassa sijaitsevassa yksityisasunnossa. Epäilty on vuonna 1982 syntynyt mies, joka otettiin kiinni tapahtumapaikalta. Epäilty on myöntänyt henkirikoksen.

Poliisin tiedotteen mukaan uhri oli 7-vuotias poika. Epäilty mies on uhrin eno. Teon aikana mies oli vieraana uhrin perheen asunnossa Arabianrannassa.

Asunnossa oli teon alkaessa paikalla kaksi perheen aikuista ja uhrin lisäksi myös toinen alaikäinen lapsi. Epäilty ei kuitenkaan kohdistanut väkivaltaa muihin paikalla olleisiin.

Poliisin mukaan tapahtumat ovat saaneet alkunsa yllättäen.

– Tilanne on edennyt niin nopeasti, ettei siihen ole ehditty väliin. Epäiltyä on päästy kuulemaan esitutkinnassa kerran, ja hän on kertonut harhoistaan, jotka ovat toimineet vaikuttimena tekoon ryhtymisessä. Teossa on käytetty teräasetta, ja tappamisen tarkoitus on ollut ilmeinen, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kirsi Kanth Helsingin poliisilaitokselta.

Teko oli keskeytynyt kertaalleen, ja uhrille oli yritetty hankkia apua. Epäilty oli kuitenkin saanut uhrin uudelleen haltuun ja lukkiutunut tämän kanssa huoneistoon.

Tällä hetkellä ei ole tietoa siitä, että epäilty olisi ollut tekohetkellä päihteiden vaikutuksen alaisena.

Poliisi kertoi torstaina, että epäilty rikosnimike on nimenomaan murha ja miestä esitetään vangittavaksi todennäköisin syin.

– Rikosnimikkeen perusteena on erityisen raaka ja julma tekotapa ja se, että rikoksen kohteena on ollut puolustuskyvytön lapsi, Kanth kommentoi poliisilaitoksen tiedotteessa tuolloin.

Muuten poliisi on ollut tapauksen suhteen vaitonainen eikä ole kertonut esimerkiksi epäillystä, uhrista tai muista olosuhteista sen enempää.

Maistraatin mukaan miehellä ei ole omia lapsia

Maistraatista kerrotaan, että väestötietojärjestelmässä ei ole tietoa murhasta epäillyn miehen lapsista.

Mies ei myöskään asunut osoitteessa, jossa henkirikos tapahtui, vaan hänellä on osoite Espoossa. Nämä selviävät Väestörekisterikeskuksen tiedoista.

Miehellä on aiempaa rikostaustaa. Helsingin käräjäoikeudessa mies on tuomittu yhteensä neljästä pahoinpitelystä, järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamisesta, näpistyksestä, rattijuopumuksista ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.

Ensimmäinen käräjäoikeuden tuomio on vuodelta 2001. Tuolloin 19-vuotias mies tuomittiin päiväsakkoihin kätkemisrikkomuksesta. Tuomio tuli siitä, että mies oli ottanut anastetun matkapuhelimen haltuunsa. Toinen omaisuusrikos on vuodelta 2006, jolloin mies näpisti MP3-soittimen tavaratalosta.

Vuonna 2003 mies syyllistyi kahteen pahoinpitelyyn Helsingissä. Lisäksi hänet tuomittiin pahoinpitelystä vuosina 2005 ja 2007, jolloin mies tuomittiin ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Lisäksi Espoon käräjäoikeus on tuominnut miehen neljästi törkeästä rattijuopumuksesta. Viimeisin tuomio on vuodelta 2015.

