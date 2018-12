Suomalaiset ovat Euroopan optimisteja: keskimääräistä useampi uskoo, että vuodesta 2019 tulee tätä vuotta parempi, kertoo suurtutkimus

Suomalaiset katsovat ensi vuoteen positiivisin mielin. 37 prosenttia suomalaisista uskoo, että vuosi 2019 on heille henkilökohtaisesti parempi kuin tämä vuosi on ollut. Vain 14 prosenttia uskoo, että oma elämä menee ensi vuonna huonompaan suuntaan.

Tieto selviää Taloustutkimuksen tekemästä kyselystä. Suomalaisten mietteitä selvitettiin osana kansainvälistä tutkimusta (siirryt toiseen palveluun), jossa oli mukana yhteensä 50 maata eri puolilta maailmaa.

– Meillä tämä optimismi on suurempaa kuin esimerkiksi EU:ssa keskimäärin, toteaa Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen.

Kaikkein positiivisimmin tulevaisuutensa näkevät tutkimuksen mukaan 25–34-vuotiaat. Pessimistisimpiä taas ovat keskimäärin yli 60-vuotiaat suomalaiset.

Taloustutkimus selvitti suomalaisten odotuksia suhteessa ensi vuoteen.

Vastaajilta kysyttiin, uskovatko he, että vuodesta 2019 tulee heille parempi, huonompi vai samanlainen kuin tästä vuodesta.

Lisäksi kysyttiin, uskovatko he maailman tilanteen kehittyvän vuonna 2019 rauhallisempaan vai rauhattomampaan suuntaan, vai pysyvän samanlaisena kuin tänä vuonna.

Kyselyyn vastasi 1 134 suomalaista ja sen virhemarginaali on 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Gallup International teetti saman kyselyn yhteensä 50 maassa (siirryt toiseen palveluun) eri puolilla maailmaa.

– Nämä 25–34-vuotiaat ovat juuri ne, jotka aktiivisimmin rakentavat elämäänsä ja tekevät suuria elämään vaikuttavia päätöksiä. On sikäli hieno asia, että juuri tässä ryhmässä tulevaisuuden odotukset ovat kaikkein positiivisimmat, Rahkonen pohtii.

Vastaajan ikä näyttää muutenkin vaikuttavan tuloksiin enemmän kuin esimerkiksi pelkkä tulotaso.

– Täytyy muistaa, että pienituloisissa on myös paljon nuoria, joilla on elämässä vahva eteenpäin menemisen meininki. Se, että on pienet tulot, ei vielä tarkoita, ettei suhtautuisi optimistisesti tulevaan vuoteen.

Alueellisesti Rahkonen nostaa esiin Länsi-Suomen, jossa ihmisten kuva tulevaisuudesta on erityisen valoisa.

– Tähän vaikuttaa varmaankin talouskasvu, eli Länsi-Suomessa on telakka- ja autoteollisuutta ja muita tunnettuja talouskasvun vetureita, Rahkonen arvelee.

Toiveikkaimpia ollaan kehittyvissä maissa

Suomalaiset ovat EU-mittapuulla optimisteja. Keskimäärin EU-alueella odotukset tulevasta vuodesta ovat laimeita: 28 prosenttia vastaajista uskoi vuoden 2019 olevan tätä vuotta parempi, 29 prosenttia huonompi ja 35 prosenttia, että oma tilanne pysyy samana kuin nyt.

Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen. Jari Kovalainen / Yle

Kansainvälisesti vertailtuna EU:n alueella ollaan melko negatiivisia suhteessa tulevaan. Toiveikkuus sen sijaan on suurta monissa Aasian maissa kuten Intiassa, eri puolilla Afrikkaa, sekä Yhdysvalloissa.

– Ehkä EU-maiden kansalaiset ajattelevat, että maailma on ikään kuin valmis ja on suuri pelko siitä, että EU menettää asemaansa. Tai ettei elintaso ainakaan nouse, Rahkonen pohtii.

Monet niistä maista, joissa tulevaisuudenusko on kaikkein vahvinta, ovatkin kehittyviä talouksia.

– Yhdysvallat on sikäli kiinnostava poikkeus, että se on jo valmiiksi erittäin rikas maa, mutta silti kansalaiset ovat optimistisia ja haluavat ikään kuin vielä parempaa.

Omaan menestykseen uskotaan, mutta maailman tilanne huolestuttaa

Suomalaisten positiivinen asenne näyttäisi koskevan ennen kaikkea ajatusta omasta menestyksestä.

Samassa tutkimuksessa selvitettiin myös, uskovatko ihmiset ensi vuodesta tulevan maailmassa tätä vuotta rauhallisempi vai rauhattomampi. Tässä kysymyksessä suomalaisten vastaukset maalasivat synkän kuvan.

Peräti 65 prosenttia suomalaisista uskoi, että ensi vuodesta tulee maailmassa tätä vuotta rauhattomampi.

– Suomalaiset ovat kaikkien kansojen joukossa pessimistisimpiin kuuluvia, kun kysytään mikä on maailman tilanne. Suomalaisilla on siis keskimääräistä negatiivisempi kuva maailmanrauhan kehityksestä, Taloustutkimuksen Juho Rahkonen kertoo.

Kansainvälisesti keskimäärin 35 prosenttia vastaajista uskoi rauhattomuuden lisääntyvän maailmassa. Vastaajista 27 prosenttia taas uskoi sotimisen ja levottomuuksien vähenevän ja 32 prosenttia tilanteen pysyvän samana.

– On mielenkiintoista, miksi Suomessa ollaan näin pessimistisiä maailmanrauhan suhteen, Rahkonen pohtii.

– Saattaa olla, että ajatellaan, että Suomi on rauhallinen, liberaali, ihmisoikeuksien, sananvapauden ja turvallisuuden saareke rauhattomassa maailmassa.

Samansuuntaisia tuloksia tuotti marraskuun lopulla julkaistu tutkimus suomalaisten maanpuolustustahdosta. Siinä noin puolet suomalaisista uskoi elävänsä lähivuodet entistä turvattomammassa maailmassa. Yleinen turvattomuuden tunne oli tuon tutkimuksen mukaan kuitenkin laskussa.

