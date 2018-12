Ivalo on toistaiseksi kallein valmistunut suomalainen televisiosarja – saksalaistuottaja kertoo, miksi lähti hankkeeseen mukaan

Lapissa kuvattavaa Ivalo-sarjaa aletaan levittää kansainvälisesti nimellä Arctic Circle. Pääosassa on Iina Kuustonen.

Tuottaja Moritz Polterin mukaan Ivalossa riittää koukkuja maailmanmarkkinoille.

Pääosia esittävät Iina Kuustonen, Pihla Viitala ja Maximilian Brückner. Tarina on kansainvälinen ja suomalaisittain hurja: ensin etsitään sarjamurhaajaa, sitten tappava virus uhkaa levitä maailmalle. Ivalon seudulla liikkuu sekä viranomaisia että salamyhkäisiä tahoja eri puolilta maailmaa.

– Meitä kiinnosti nimenomaan suomalaisuus, sanoo Moritz Polter.

Hän on kansainvälisen sarjatuotannon asiantuntija. Saksalaisfirma Bavarian tuottaja on aiemmin työskennellyt Ranskan ja samalla koko Euroopan suurimpiin elokuva- ja sarjatuottajiin kuuluvalla Studiocanalilla.

– Suurin syy siihen, että päädyimme mukaan, on ohjaaja Hannu Salonen, Polter kertoo.

Ivalosta Saksaan ja sukellusveneklassikon kimppuun Käytyään keväällä Lapissa Ivalo -sarjan kuvauksissa tuottaja Moritz Polter jatkoi suoraan Maltalle toisen Bavaria-yhtiön tuotannon kuvauksiin. Siellä viimeisteltiin sarjaa Das Boot, joka on jatkoa vuonna 1981 valmistuneelle sarjalle ja elokuvalle Sukellusvene U-96. – Bavaria on aina omistanut sen oikeudet. Harkitsimme uusintaversion tekemistä. Päätimme tehdä sen sijaan jatko-osan, koska alkuperäinen on mestariteos eikä mestariteosta ole järkevää filmata uusiksi, Polter sanoo. Yle Areenaan joulukuun 28. päivä saapuva Das Boot on Euroopan kalleimpia sarjatuotantoja lähes 30 miljoonan euron budjetillaan. Bavarialla on siinä tuotantokumppaneita Saksasta, Britanniasta, Italiasta ja Yhdysvalloista. – Sarjassa on vain yksi ohjaaja, Andreas Prochaska. Se on yhden näkemyksen teos, elokuvallinen sarja, Polter kuvailee. Sarjassa seurataan sukellusveneen matkaa, mutta myös vastarintaliikettä La Rochellessa. Ranskalaiskaupungissa sijaitsi Natsi-Saksan tärkein sodanaikainen sukellusvenesatama. – Vastarintaliikkeen ja Gestapon kamppailu tarjoaa ajankohtaista pohdittavaa. Vastarinta käytti terrorismin keinoja miehittäjiä vastaan, Polter kuvailee. – Nykyajankin terroristit ajattelevat tekevänsä oikein. Historiallinen näkökulma pakottaa miettimään, voimmeko tuomita ihmisiä toiminnan vai myös vakaumuksen kautta. STT / Kalle Kinnunen

Suomalainen Salonen opiskeli Saksassa ja jäi sinne työskentelemään. Hänestä tuli arvostettu televisiodekkarien tekijä. Polter oli aiemmin tehnyt Salosen kanssa sarjaa Crossing Lines.

– Hannun ohjaukset ovat olleet Saksassa todella suosittuja. Uskon hänen näkevän, mikä Suomeen sijoittuvassa tarinassa ja Lappi-estetiikassa toimii myös Saksassa.

Myyvä konsepti

Kymmenosaisen Ivalon budjetti 6,5 miljoonaa euroa on melkein yhtä paljon kuin Tuntematon sotilas -elokuvan. Kuvauspäiviä oli yli sata, mikä on neljä kertaa sen verran kuin keskiverrolla suomalaiselokuvalla.

Suomalainen päätuottaja on Yellow Film, Suomen suurin televisio- ja elokuva-alan tuotantoyhtiö. He kehittivät konseptin, johon Bavaria lähti mukaan.

– On murhatutkimus, joka tekee sarjasta kansainvälisesti kiinnostavan. Dekkarit kiinnostavat kaikkialla. Virus puolestaan tekee tarinasta uniikin, Polter kuvailee.

– Naispäähenkilön tarinaan liittyvät perhe ja rakkaus: voi käydä niin, että tapaa jonkun erityisen, mutta ajoitus on väärä. Taustalla on myös Lapin talvinen maisema, joka on voimakas ja eksoottinen.

Tuottaja korostaa, ettei Ivalosta haluttu tehdä monikansallista sarjaa niin, että eri maiden osuuksia sisällössä olisi laskelmoitu.

– Studiocanalilla opin, että kansainvälisissäkin sarjoissa tärkeintä on autenttisuus. Jos yhdistellään osasia eri maista, rahoitus voi olla helpompi koota, mutta itse teoksen toimivuus on toinen asia.

– Palasten pitää toimia yhdessä luontevasti. Jos juttu ei tunnu aidolta, se tuskin vetää puoleensa.

Sisältöbuumi näkyy

Käynnissä on sisältöbuumiksi kutsuttu sarjojen uusi kultakausi. Sen seurauksena suomalaistuotannoillekin on imua maailmalla. Budjettien noustessa laatuun voi satsata enemmän.

Polter sanoo, etteivät sarjat ole keskimäärin ehkä parempia kuin ennen, mutta valinnanvaraa on merkittävästi enemmän. Uudet esitysalustat tekevät pienempien yleisöjen jutuista kaupallisesti kannattavia, kun yleisö sekä rahoitus voidaan kerätä helpommin eri maista.

– Tiivistettynä ero on maksutavoissa. Jos ihmiset pitävät jostain, he voivat maksaa juuri sen tyyppisestä sisällöstä striimauspalveluissa ja -vuokraamoissa. Jos taas tehdään sarjaa todella suurelle yleisölle, se rahoitetaan mainoksilla, kuten ennenkin.

Polter ottaa esimerkiksi kauhu- ja fantasiasarjat, kuten Stranger Thingsin.

– En tykkää kauhusta, mutta niille, jotka pitävät, tarjontaa löytyy, jos he vain haluavat maksaa. Sama koskee myös niitä fiksuimpia komediasarjoja, jotka eivät välttämättä tavoittele suurinta valtavirtayleisöä.

Ivalo nähdään ensi vuonna Ylellä. Sarja on nyt katsottavissa päärahoittaja Elisa Viihteen suoratoistopalvelussa.

Das Boot on katsottavissa Yle Areenassa.

STT / Kalle Kinnunen