Tämä Arabianrannan surmasta tiedetään nyt: murhasta epäilty eno vangittiin perjantaina, poliisin mukaan tekotapa oli "erityisen raaka ja julma"

Seitsemänvuotiaan pojan murhasta epäilty mies vangittiin tänään perjantaina Helsingin käräjäoikeuden päätöksellä. Henkirikos tapahtui Helsingin Arabianrannassa jouluaattona.

Kokosimme yhteen, mitä tapauksesta tiedetään tällä hetkellä.

Näin ilta Arabianrannassa eteni

Murhasta epäillään 36-vuotiasta miestä, joka on uhrin eno. Hän oli vieraana uhrin perheen luona Arabianrannassa. Epäillyn oma osoite on Väestörekisterikeskuksen mukaan Espoossa.

Tutkinnanjohtaja Kirsi Kanthin mukaan aattoilta oli alkanut rauhallisesti. Asunnossa oli ollut kaksi perheen aikuista ja uhrin lisäksi toinen alaikäinen lapsi.

Henkirikokseen johtaneet tapahtumat olivat saaneet alkunsa yllättäen.

Teko oli keskeytynyt kertaalleen, ja uhrille oli yritetty hankkia apua. Asiasta oli tullut ilmoitus hätäkeskukseen, ja paikalle oli tilattu ambulanssi.

Tutkinnanjohtaja Kirsi Kanth Helsingin poliisilaitokselta. Henrietta Hassinen / Yle

Epäilty oli kuitenkin saanut uhrin uudelleen haltuunsa ja lukkiutunut tämän kanssa kahdestaan asuntoon. Tässä vaiheessa muut olivat jääneet oven ulkopuolelle. Poliisi ei ole vahvistanut, oliko paikalla esimerkiksi uhrin vanhempia.

Epäilty ei kohdistanut väkivaltaa muihin paikalla olleisiin.

Kanthin mukaan epäilty oli käyttänyt teräasetta ja "tappamisen tarkoitus on ollut ilmeinen".

Poliisi on kertonut tutkivansa tekoa murhana tekotavan takia.

– Rikosnimikkeen perusteena on erityisen raaka ja julma tekotapa ja se, että rikoksen kohteena on ollut puolustuskyvytön lapsi, tutkinnanjohtaja perusteli aiemmin tällä viikolla.

Motiivi?

Poliisi ei ole kommentoinut teon mahdollista motiivia eikä esimerkiksi tutkinnanjohtaja Kanth ottanut asiaan kantaa perjantaina Helsingin käräjäoikeudessa.

Epäilty oli kuitenkin kuulustelussa vedonnut "harhoihin".

– Epäiltyä on päästy kuulemaan esitutkinnassa kerran ja hän on kertonut harhoistaan, jotka ovat toimineet vaikuttimena tekoon ryhtymisessä, Kanth kertoi.

Epäillyn rikostausta: 4 pahoinpitelyä, näpistelyä ja rattijuopumuksia

Murhasta epäillyllä miehellä on rikostaustaa. Ensimmäinen tuomio on tullut vuonna 2001, jolloin mies on ollut 19-vuotias. Tämän jälkeen mies on saanut useita tuomioita niin Helsingin kuin Espoon käräjäoikeudesta.

Vuonna 2001 mies tuomittiin kätkemisrikkomuksesta. Tuomio tuli siitä, että mies oli ottanut anastetun matkapuhelimen haltuunsa. Toinen omaisuusrikos on vuodelta 2006. Tuolloin mies sai päiväsakkoja näpistettyään MP3-soittimen tavaratalosta.

Vuonna 2003 mies syyllistyi kahteen pahoinpitelyyn Helsingissä. Tilanteessa kahden seurueen välille oli syntynyt sanaharkkaa.

Lopulta mies tuomittiin pahoinpitelyistä, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja rattijuopumuksesta. Mies sai ehdollisen vankeusrangaistuksen, minkä lisäksi hän joutui maksamaan korvauksia pahoinpitelyn uhrille.

Seuraavan kerran mies tuomittiin päiväsakkoihin pahoinpitelystä ja järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamisesta kaksi vuotta myöhemmin. Kolmen miehen joukko oli kaatanut pahoinpideltävän maahan ja potkinut tätä, kunnes vartijat olivat tulleet tilanteeseen väliin.

Murhasta epäilty mies vangittiin perjantaina Helsingin käräjäoikeuden päätöksellä. Miehellä on aiempia tuomioita muun muassa pahoinpitelyistä ja rattijuopumuksista. Henrietta Hassinen / Yle

Seuraava pahoinpitelytuomio on vuodelta 2007. Tuolloin tilanne alkoi sanaharkasta baari-illan jälkeen. Mies tuomittiin ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Lisäksi Espoon käräjäoikeus on tuominnut miehen neljästä törkeästä rattijuopumuksesta. Tuomioista viimeisin on vuodelta 2015.

Mitä seuraavaksi?

Vangitsemisoikeudenkäynti järjestettiin perjantaina Helsingin käräjäoikeudessa. Poliisin pyynnöstä asia käsiteltiin salaisena. Tutkinnanjohtaja Kirsi Kanth perusteli ratkaisua esitutkinnan ja uhrin perheen henkilöllisyyden turvaamisella.

Poliisin mukaan perheen kuuleminen on yhä kesken. Asianomaisten kuulemisen lisäksi esitutkinta jatkuu teknisellä tutkinnalla.

Kanth kertoi perjantaina, että epäilty on myöntänyt henkirikoksen.

Syytteen nostamisesta päätetään 6. maaliskuuta mennessä.

Uhrin perheelle on järjestetty kriisiapua. Poliisi kertoo, että perheeseen kuuluvien lasten kouluihin ollaan yhteydessä, jotta kouluissa voidaan tukea lapsia ja antaa kriisiapua niin ikään.

Tapaus on järkyttänyt Arabianrannan asukkaita, ja jo joulupäivänä kaupunginosassa järjestettiin hiljainen hetki.

Arabianrannassa sytytettiin pojan muistoksi useita kynttilöitä joulupäivänä. Jouni Immonen / Yle

Mannerheimin Lastensuojeluliiton ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava neuvoo vanhempia käsittelemään järkytyksen ja ahdistuksen tunteet muiden aikuisten kanssa. Lapsille niitä ei olisi syytä näyttää.

– Aikuinen voi sanoa lapselle olevansa järkyttynyt ja surullinen, mutta vanhemman on tärkeää pysyä rauhallisena, Rautava sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

Hänen mukaansa on tärkeää, että lapsi tuntee olevansa turvassa. Lapselle kannattaakin korostaa, että tapaus on erittäin harvinainen.

