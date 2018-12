BR ja Toys 'R' Us -leluliikkeiden tanskalaisomistaja konkurssiin – syynä heikko joulumyynti

Pohjoismaiset BR ja Toys 'R' Us -leluliikkeet omistava tanskalainen Top-Toy-yhtiö on tänään asetettu konkurssiin. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että konkurssi on seurausta heikosta joulumyynnistä.

Top-Toy oli käynnistänyt aiemmin marraskuussa yrityssaneerauksen, joka nyt keskeytyy konkurssin myötä. Yhtiö kertoo, että heikon joulumyynnin takia yrityssaneerauksen jatkaminen ei ole mahdollista.

Konkurssimenettely tarkoittaa, että Top-Toy:n johdon tilalle on tänään siirtynyt pesänhoitaja ja yhtiö käynnistää keskustelut velkojien kanssa konkurssipesän hallinnasta.

Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että asiakkaat voivat vaihtaa tuotteita vuoden loppuun saakka, eli vain muutaman päivän ajan.

Top-Toy:n mukaan sen liiketulos oli viime tilivuonna 149 miljoonaa tanskan kruunua tappiolla, ja saneerauksen seurauksena yhtiön liikearvolle oli tehtävä alaskirjaus. Tämä johti 2,031 miljardin kruunun negatiiviseen tulokseen.

Leluyhtiö Top-Toy:n ahdinko ei tullut täysin yllätyksenä. Yhdysvaltalainen Toys 'R' Us ajautui konkurssiin alkuvuodesta. Tuolloin yhdysvaltalaisyhtiö ilmoitti 885 liikkeen sulkemisesta ja noin 33 000 työntekijän työnsä menetyksestä.

Toys 'R' Us -liikkeitä on Suomessa kahdeksan ja BR-lelukauppoja 25. Niitä pyörittää lisenssillä tanskalainen lelujätti Top-Toy.

Top-Toylla on 71 Toys 'R' Us -liikettä Pohjoismaissa. Lisäksi se pyörittää 228 BR-lelukauppaa Pohjoismaissa ja Saksassa.

Vielä alkuvuodesta yhtiö arvioi (siirryt toiseen palveluun), ettei amerikkalaisen Toys 'R' Us'n konkurssi vaikuta samannimisten liikkeiden toimintaan Pohjoismaissa, "sillä Top-Toy on vain ostanut oikeuden käyttää Toys 'R' Us -brändiä". Toisin kuitenkin kävi.

