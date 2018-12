Finanssiala kannattaa kansalaisaloitetta – ilotulitteiden käyttö pitäisi rajata vain ammattilaisille

Ilotulittaminen olisi syytä jättää tulevaisuudessa vain ammattilaisten käsiin, linjaa Finanssiala tiedotteessa.

Ilotulitteiden ja rakettien myynti alkoi torstaina, ja niiden käyttö uutenavuotena tunnetusti nostattaa tunteita puolesta ja vastaan.

Finanssialan mukaan silmävammojen ja tulipalojen määrä on vähentynyt esimerkiksi suojalasipakon, rajoitusten ja kampanjoinnin ansiosta, mutta vahingoista ei ole päästy kokonaan eroon.

– Jotta vahinkojen määrä saataisiin pysyvästi vähenemään, on ilotulitusoikeus rajattava vain luvan saaneille ammattilaisille. Näin ilotulittamisesta saataisiin sitä paitsi pysyvästi korkeatasoista, sanoo Finanssialan johtava asiantuntija Petri Mero tiedotteessa.

Vireillä on parhaillaan kansalaisaloite, jossa ilotulitteiden kuluttajakäyttö halutaan kieltää. Aloitteen mukaan esimerkiksi tähtisädetikkuja, pieniä paukkupommeja ja kipinäsuihkuja voisi myydä edelleen kuluttajille.

Joulukuun alussa perustettu kansalaisaloite on kerännyt perjantai-iltaan mennessä yli 44 000 kannattajaa. Aloite etenee eduskunnan käsittelyyn, jos allekirjoituksia on vähintään 50 000. Aloitteen takana on 14 eläin-, terveys-, potilas- ja vammaisjärjestöä.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun ilotulitteiden käyttöä vain ammattilaisille on ajettu kansalaisaloitteella. Tämän vuoden alussa vireillepantu, ilotulitteiden käytön vain ammattilaisilla salliva aloite keräsi vajaat 16 000 kannatusilmoitusta.

"Ilotulittamiselle turvallisempia vaihtoehtoja"

Finanssialan mukaan nyt vireilläoleva kansalaisaloite on oikealla asialla. Petri Meron mukaan Suomi seuraisi asiassa pohjoismaista trendiä, jos ilotulitteiden käyttöä kansalaisilla rajoitettaisiin.

Esimerkiksi Norjassa ilotulitusraketit ovat olleet kiellettyjä jo vuosia ja Ruotsissa kaikkiin kepillisiin raketteihin tarvitaan ensi vuonna lupa kunnalta.

– Maailmalla ilotulittamiselle on esitetty turvallisempia ja todennäköisesti myös ilmaston kannalta puhtaampia vaihtoehtoja, hän sanoo tiedotteessa.

Espoossa vuoden vaihtumista juhlitaan laservaloesityksellä perinteisten ilotulitteiden sijaan.

