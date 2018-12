Asiakkaat vihastuttanut lelujätti lupaa: lahjakortit käyvät sittenkin BR-Lelut ja Toys 'R' Us -liikkeissä

Pohjoismaiset BR ja Toys 'R' Us -leluliikkeet omistava tanskalainen Top-Toy ilmoitti eilen konkurssistaan. Tänään on käynyt kova keskustelu siitä, mitä käy asiakkaiden joululahjaksi ostamille lahjakorteille.

Yhtiö kertoi eilen, että joululahjaksi saatuja viallisia tai tarpeettomia leluja voi vaihtaa vuoden loppuun asti, eli vain muutaman päivän ajan. Ongelma on kuitenkin ollut se, että yhtiön kaikki liikkeet eivät ole olleet auki.

BR-leluilla on Suomessa 25 liikettä ja Toys 'R'r Us -ketjulla kahdeksan liikettä. Näistä vuoden loppuun asti auki ovat enää vain muutamat: BR-liikkeistä kolme: Helsingin Forumin, Vantaan Jumbon ja Hämeenlinnan liikkeet. Toys 'R' Us -liikkeistä auki ovat vielä viisi myymälää: Vantaa, Ideapark, Oulu-Idea, Mylly ja Jyväskylä.

Asiakkaat raivostuivat ja yritys perääntyi

Monet leluliikkeiden asiakkaat raivostuivat (siirryt toiseen palveluun), kun joululahjaksi hankitut lahjakortit eivät kelvanneet (siirryt toiseen palveluun) liikkeissä maksuvälineenä. Nyt yritys on perääntynyt (siirryt toiseen palveluun) ja luvannut, että lahjakorteista saa hyvityksen tililleen tai niillä voi maksaa auki olevissa liikkeissä.

Hyvitykselle on kuitenkin tiettyjä ehtoja. Lahjakortista saa hyvityksen ja sillä voi maksaa liikkeessä vain silloin, jos sen on hankkinut 30. marraskuuta jälkeen. Tämä edellyttää, että ostajalla lahjakortin lisäksi myös kuitti sen ostosta tallella. Sekä BR-Lelut (siirryt toiseen palveluun) että Toys 'R' Us (siirryt toiseen palveluun) ovat antaneet ohjeita asiasta Facebook-sivuillaan.

Ellei lahjakorttia halua käyttää liikkeessä, hyvityksen saamiseksi tilille tulee lähettää sähköpostia osoitteeseen toptoy@gorrissenfederspiel.com (siirryt toiseen palveluun). Viestissä on oltava mukana oma nimi, tilinumero ja kuva lahjakortista kortin numeroineen. Lisäksi mukana on oltava kuva ostokuitista, josta käy ilmi ostopäivä.

Liikkeissä ei tietoja nettikaupan tilanteesta

Yle soitteli lauantaina päivällä useampaan BR-lelujen ja Toys 'R' Us:n auki olevaan myymälään. BR-lelujen Helsingin Forumin toimipisteestä kerrottiin, että ennen konkurssia tehdyt tilaukset saapuvat asiakkaille normaalisti.

Konkurssin jälkeen tehtyjen tilausten kohtalosta ei kuitenkaan liikkeessä tiedetä, sillä nettikaupan kautta tehtyjä tilauksia ei pystytä tarkastelemaan liikkeissä. Tieto konkurssista tuli perjantaina iltapäivällä Helsingin Forumin BR-myymälään ja tunnelmat ovat olleet apeat.

– Asiakkaat ovat kysyneet tänään eniten lahjakorteista ja niiden käytöstä, josta saimme juuri uutta tietoa. Ei tämä kivaa ole kenellekään meille, BR-lelujen Forumin liikkeestä kerrotaan.

Facebook-sivuilla vihaista palautetta

Molempin leluliikkeiden Facebook-sivuilla on runsaasti vihaista palautetta asiakkailta, jotka tuskailevat konkurssin takia hävittyjen rahojen perään. Ihmiset ovat kyselleet paljolti lahjakorttien käytöstä ja pohtineet hyvitysten saamiseen liittyviä yksityiskohtia.

Viesteissä kerrotaan myös lasten kokemasta pettymyksestä, kun on selvinnyt, että lahjaksi saatua lahjakorttia ei voikaan käyttää. Monien mielestä hyvitys ei auta, kun joulutunnelma on jo pilalla pettymyksen takia.

Facebook-keskusteluista tulee myös ilmi, että koska lelulahjakortit on saatu lahjaksi, sen lahjan saajalla ei usein ole kuittia, eikä välttämättä ostajakaan ole sitä säilyttänyt. Lapset ovat saaneet lahjakortteja myös joulupuukeräyksen kautta, jolloin lahjan antajakaan ei välttämättä ole tiedossa.

Mikäli yritys tekee konkurssin, usein asiakas menettää rahansa

Monelle voi tulla yllätyksenä se, että konkurssipesällä ei ole velvoitetta korvata asiakkaille konkurssin takia menettämiään tuotteita tai rahaa. On täysin mahdollista, että asiakkaat eivät saa rahojaan takaisin, jos konkurssipesän velat ovat suuremmat kuin sillä on varoja.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilla kerrotaan (siirryt toiseen palveluun), että rahojen takaisin saaminen on kiinni siitä, miten on ostoksensa maksanut. Rahat voi saada takaisin esimerkiksi silloin, jos on maksanut luottokortilla.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan (siirryt toiseen palveluun) konkurssipesällä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta lahjakortteja, jotka on ostettu ennen konkurssin alkamista.

– Lahjakortin omistajan kannattaa kuitenkin ilmoittaa kirjallisesti pesänhoitajalle saatavansa, jotta ne otettaisiin huomioon konkurssipesän varojen jaossa, Kuluttajaviraston verkkosivuilla todetaan.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan (siirryt toiseen palveluun) voi olla yhteydessä, jos miettii omien tilaustensa tai saataviensa kohtaloa.

