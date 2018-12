Pohjois-Korean johtajan uudenvuodenpuhe kertoo maan suunnan – puhetta odotetaan kotimaassa ja ulkomailla

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-unin uudenvuodenpuhe antaa uutistoimistojen mukaan harvinaisen tilaisuuden arvioidea maan tilannetta. Puhetta seurataan tarkasti kotimaan lisäksi myös naapurivaltiossa, sillä se asettaa suunnan maan kotimaan politiikkaan ja ulkopolitiikkaan.

Ennakkoarvoiden mukaan keskeisimpiä aiheita ovat talous, ydinohjelma sekä suhteet Etelä-Koreaan ja Yhdysvaltoihin.

Talous keskiössä

Pohjois-Korea on vihjannut, että se haluaa liittyä Maailman kauppajärjestöön ja olla osa maailmanlaajuista talousyhteisöä. Tämä vaatisi kuitenkin myös joitakin riskialttiita liikkeitä, kuten avoimuuden lisäämistä ja sitoutumista maailmanlaajuisiin sääntöihin ja normeihin.

Suuri kysymys on, kuinka paljon Kim on halukas luopumaan vaurauden puolesta.

Ydinaseet edelleen kiistakapulana

Pohjois-Korea on omasta mielestään edelleen tukevasti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa Singaporen huippukokouksessa tekemiensä sopimusten takana. Ongelmana on, että Pohjois-Korean tulkinta siitä, mitä he sopivat, on ristiriidassa Trumpin hallinnon kanssa. Singaporen tapaaminen oli historiallinen, mutta sen lopputulos on näyttäytynyt varsin laihana.

Kim ei ole koskaan suostunut luopumaan yksipuolisesti ydinaseistaan. Hän väittää, että on välttämätöntä olla varoittava uhka Yhdysvaltojen hyökkäyksen varalta.

Trump on sanonut, että toinen huippukokous voitaisiin järjestää pian. Uudenvuodenpuhe antaa Kimille loistavan tilaisuuden asettaa painopisteet ja yrittää erottaa Trump neuvonantajistaan.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Kim on lähettänyt sovittelevan viestin Trumpille. Viesti toimitettiin Trumpille perjantaina. Sen sisältöä ei paljasteta, mutta tiettävästi se liittyy maiden väliseen neuvotteluun.

Suhde Etelä-Koreaan on parantunut

Toisin kuin Pyongyangin suhteissa Washingtoniin, Pohjois-Korean ja Etelä-Korean väliset suhteet ovat olleet huomattavan sujuvat. Etelä-Korean ja Pohjois-Korean johtajat ovat tavanneet kolmesti huippukokouksissa vuonna 2018 ja lisäksi on ollut kymmeniä muita kokouksia.

Pohjois-Korea on jopa ilmoittanut olevansa valmis järjestämään vuoden 2032 kesäolympialaiset yhdessä Etelä-Korean kanssa.

Soul ei kuitenkaan voi edetä ilman Yhdysvaltojen suostumusta kansainvälisten pakotteiden poistamiseksi. Presidentti Moon Jae-in pitää korealaisten tekemää sovintoa keskeisenä osana ydindiplomatiassa, mutta hänen innostuksensa on aiheuttanut epämukavuutta Washingtonissa.

Sunnuntaina Moon sanoi, että Kim oli lähettänyt kirjeen Souliin, jossa hän ilmaisi haluavansa pitää enemmän Koreoiden välisiä huippukokouksia.

Lähteet: AP, Reuters