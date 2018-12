USU-gallup: Neljä viidestä kiristäisi raiskauslakia

Neljä suomalaista viidestä haluaa muuttaa rikoslakia niin, että sukupuoliyhteys ilman toisen suostumusta luokiteltaisiin raiskaukseksi, ilmenee Uutissuomalaisen USU-gallupista. Vastaajista vain seitsemän prosenttia ei muuttaisi nykylakia.

Naisista enemmän kuin yhdeksän kymmenestä haluaa määritellä raiskauksen suostumuksen puutteen kautta. Miehistä tätä kannattaa 76 prosenttia.

Ikäryhmistä eläköityvät 60–69-vuotiaat kannattavat uutta raiskauksen määritelmää eniten, kun taas 18–29-vuotiaat nuoret aikuiset vähiten.

Nykyisen rikoslain mukaan raiskaus määritellään henkilöön kohdistuvan väkivallan tai sen uhan kautta. Raiskauksesta voidaan tuomita myös henkilö, joka käyttää hyväkseen uhrin tiedottomuutta, sairautta, vammaisuutta, pelkotilaa tai muuta avutonta tilaa.

Lapin yliopiston rikosoikeuden professori Minna Kimpimäen mukaan tulos kuvastaa Suomessa koettua asennemuutosta, jota esimerkiksi Me too -keskustelu ilmentää.

– Tämä vastaa sitä linjaa, jota ihmisoikeuskeskustelussa on käyty. Tähän on monessa Suomea lähellä olevissa valtioissa muutenkin menty. Esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa on jo määritelty raiskaus suostumuksen pohjalta.

Kimpimäki uskoo, että asia tulee vääjäämättä eteen Suomessakin seuraavalla vaalikaudella. Hänen mielestä raiskauksen määritelmää olisi syytä uudistaa. Kimpimäen mukaan koko seksuaalirikoksia koskeva luku rikoslaissa olisi uudistettava.

Verkkokyselyyn vastasi 20.–23. marraskuuta tuhat suomalaista. Virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kansalaisaloite raiskauksen määrittelemisestä suostumuksen puutteen kautta oli joulukuun alkuun mennessä kerännyt yli 55 000 kannatusilmoitusta.

