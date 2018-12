Allas Sea Poolin lattiat eivät kuivu kunnolla ja suihkut reistailevat – Suuri kävijämäärä yllätti kylpylän, keväällä luvassa parannuksia tiloihin

Helsingin Katajanokalla sijaitsevan merikylpylä Allas Sea Poolin tilat ovat äärirajoilla suuren käyttäjämäärän vuoksi. Kylpylässä on samalla havaittu useita epäkohtia, joista asiakkaat ovat antaneet palautetta.

Suihku- ja pukuhuonetiloja on sosiaalisessa mediassa arvosteltu epäsiisteiksi ja suihkujen on myös kerrottu reistailevan. Lisäksi miesten saunan kiukaan toiminnassa on ilmennyt ongelmia.

Allas Sea Poolin toimitusjohtajan Bodil Ståhlin mukaan tilanteeseen on tulossa parannusta alkuvuoden ja kevään aikana. Esimerkiksi kiuas vaihdetaan tammikuun alkupuolella ja suihkut aiotaan vaihtaa uusiin heti tarvittavien erikoisosien saavuttua.

– Kiuasta on tutkittu eri asiantuntijavoimin ja kaikki osat on vaihdettu, mutta ongelman löytäminen on ollut vaikeaa. Meille on tulossa uusi kiuas eri valmistajalta. Lisäksi automaattisuihkut vaihdetaan manuaalisiin, jotka kestävät kulutusta paremmin.

Kävijämäärä ylittänyt ennakko-odotukset

Ståhlin mukaan kylpylässä käy keskimäärin yli 700 ihmistä päivässä, mikä on selvästi enemmän kuin alun perin odotettiin.

Ruuhkaa on erityisesti aamuisin ja iltaisin sekä viikonloppuisin, mutta arkisin päiväsaikaan tilaa löytyy myös ajoittain ahtaiksi käyvistä pukuhuoneista.

– Ajoittain on todella ruuhkaista etenkin päärakennuksen pukuhuoneissa. Ne on mitoitettu pienemmälle kävijämäärälle, mutta sivurakennuksen pukuhuoneissa on lisää tilaa, Ståhl sanoo.

Kritiikkiä on tullut myös vettä lainehtivista pukuhuoneiden lattioista. Ståhlin mukaan ongelmia tulee ruuhka-aikoina, jolloin lattiat eivät ehdi kuivua ihmispaljouden vuoksi.

Maaliskuun aikana Allas Sea Poolin tiloja remontoidaan ja parannetaan vaiheittain siten, että kylpylä voidaan pitää toiminnassa joka päivä.

– Neliöitä emme saa lisää, sillä rakennusoikeus on jo käytetty, mutta suunnittelemalla pukuhuoneet uudelleen ja tekemällä muutoksia pohjaratkaisuun saadaan varmasti parannuksia.

Ståhlin mukaan kävijämääriä yritetään saada tulevaisuudessa jaettua tasaisemmin. Tietyille asiakasryhmille voidaan esimerkiksi tarjota alennuksia päiväsaikaan, kun kävijöitä on vähemmän. Lisäksi Allas Sea Poolin aukioloaikoja on tänä talvena pidennetty.

– Vaikka ajoittain on ahdasta, on suurin osa asiakaspalautteesta kuitenkin selkeästi myönteistä, Ståhl toteaa.