Julia Thurénin sijoitusvinkit – sijoittajan paras ystävä ei ole raha, vaan aika

1. Korkoa korolle

Sijoittaminen mielletään usein uhkapeliksi, jossa voi pärjätä vain röyhkeästi pörssissä kyynärpäitään käyttelevä talousnero. Todellisuudessa jo 15 euron sijoituksilla voi rakentaa itselleen pitkällä aikavälillä mukavan omaisuuden.

Ero sijoittamisen ja perinteisen säästämisen välillä on se, että sijoittamalla on mahdollisuus saada huomattavasti enemmän voittoa verrattuna pankin talletuskorkoon. Mitä pidempään rahaa pitää kiinni sijoituksessa, sitä paremmin voi tienata, kun korkoa kertyy korolle. Klikkaa ylläolevaa videota ja katso miten korkoa korolle -periaate toimii.

2. Riski, tuotto ja hajautus

Sijoittamisessa on aina riski, että sijoitetun rahan arvo laskee. Pahin riski onkin, että menettää kaiken sijoittamansa rahan. Tästä syystä sanotaankin, että sijoittajan ei pidä laittaa kaikkia munia samaan koriin. Katso videolta, mitä tarkoittaa hajautus ja miten se pienentää riskiä ilman, että mahdollisuus tuottoon pienenee.

3. Arvo-osuustili ja pörssi

Kun haluaa alkaa sijoittajaksi, ensin pitää avata arvo-osuustili, jota myös salkuksi kutsutaan. Arvo-osuustilin voi avata netissä omaan pankkiin tai sijoituspankkiin. Kun tili on auki, voi mennä kotikoneellaan shoppailemaan pörssiin. Sijoitusten ostaminen ja myyminen netissä on käytännössä yhtä helppoa, kuin missä tahansa verkkokaupassa asiointi. Katso videolta, miten sijoittaminen virtuaalisessa pörssissä käytännössä tapahtuu.

4. Osake ja osinko

Kuka tahansa voi ryhtyä osakeyhtiön omistajaksi ostamalla pörssissä yrityksen osakkeita. Firman tuottamaa voittoa kutsutaan osingoksi, jota maksetaan osakkeenomistajille sen mukaan, kuinka paljon osakkeita heillä on. Osakkeita ostaessa täytyy perehtyä siihen, kuinka todennäköisesti firma menestyy tulevaisuudessa. Sellaista sijoittamista jossa mietitään muutakin kuin pelkkää tuottoa, kutsutaan vastuulliseksi sijoittamiseksi. Katso videolta, miten osakekauppa ja osingot toimivat.

5. Rahastot

Rahastoihin satsaaminen on helpoin tapa aloittaa sijoittaminen. Rahasto on käytännössä iso potti rahaa, jota salkunhoitaja sijoittaa rahaston sääntöjen mukaan. Katso videolta, millaisia rahastoja on olemassa ja miksi niissä on pienemmät riskit kuin osakesijoittamisessa.