Saako OP:n bonuksilla jatkossa maksaa vakuutusmaksuja – IF:in ja OP:n bonuskiistan ratkaisu on jo osapuolten kommentoitavana

Jo yli kolme vuotta kestänyt Osuuspankkiryhmän bonuksia koskevan kantelun käsittely on edennyt Kilpailu- ja kuluttajavirastossa loppusuoralle.

Vakuutusyhtiö If on kanteli vuonna 2015 OP:sta kilpailuviranomaiselle selvittääkseen, syyllistyykö OP määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön. Käytännössä kyse on muun muassa OP:n asuntolainoista asiakkailleen maksamien bonusten käytöstä OP:n vakuutusten maksuihin.

– Tässä on sillä tavalla edetty, että KKV [Kilpailu- ja kuluttajavirasto] on tehnyt ratkaisunsa ja päätöskin on kirjoitettu, mutta se on tässä vaiheessa vielä talon sisäinen ja annettava asian osapuolten kommentoitavaksi ennen kuin KKV voi asian kanssa tulla julkisuuteen, kertoo apulaisjohtaja Maarit Taurula.

Päätös on siis tehty?

– No, nyt joudun korjaamaan ja ottamaan vähän takaisinpäin. Tässä vaiheessa se ei ole lopullinen päätös vaan talon sisäinen linjaus ja ratkaisuluonnos, joka annetaan osapuolille kommentoitavaksi ennen kuin sen kanssa voidaan tulla ulos. Lopullinen päätös tulee vasta sitten, kun osapuolet ovat päässeet kommentoimaan tätä KKV:n ratkaisuehdotusta, Taurula täsmentää.

Ensin asianosaisille

Hänen mukaansa on yleinen ja tavallinen menettely, että luonnos annetaan osapuolille kommentoitavaksi.

– Kyllä se on. Kun täällä virastona tehdään työtä, meitä koskee hallintolaki. Hallintolaissa edellytetään, että osapuolia kuullaan ennen kuin ratkaisuja tehdään. Tämä on ihan normaali, jokapäiväinen menettely, ei mitään poikkeuksellista.

Taurula ei kerro, mihin Kilpailu- ja kuluttajavirasto on ratkaisussaan päätynyt. Päätöksen julkistamisaikataulu kuitenkin ajoittunee vuoden 2019 alkupuolelle.

– Lopullinen päätös on sanotaan ensi vuoden puolella. Minun arvioni on, että se menee tammikuun loppuun, tai tammi-helmikuun vaihteeseen, että saadaan asiat valmiiksi ja on jotakin tiedotettavaa, Taurula toteaa.

Tosin valitusmahdollisuuksien myötä Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätös ei välttämättä jää lopulliseksi.

