Eroottinen sidonta nostaa esiin vahvoja tunteita ja on joillekin jopa seksuaalinen identiteetti – "Sanotaan, että köydet eivät valehtele"

Istun lattialla kapealla futonpatjalla. Mustaa huulipunaa huuliinsa laittanut köysiopettaja Ceci Ferox on polvillaan selkäni takana. Hengitämme hetken hiljaa, sitten Ceci ottaa lempeästi kiinni käsivarsistani ja kääntää ne selkäni taakse. Paksu punaiseksi värjätty juuttiköysi kiertyy ranteitteni ympärille.

Taiteilijanimellä Ceci Ferox esiintyvä sitoja kokee sitomisen hyvin tärkeäksi osaksi seksuaalista identiteettiään.

– Vähän samaan tapaan kuin joku voi olla hetero-, homo- tai biseksuaali, niin ihminen voi olla identiteetiltään kinky. Se on BDSM-piireissä aktiivisille usein ensisijainen identiteetti, ja vasta sen jälkeen mietitään, mikä kumppanin sukupuoli on.

Kinky-seksiksi luettavaa sitomista tai muuta BDSM-toimintaa (BDSM:n määrittely Sexpon nettisivuilla) (siirryt toiseen palveluun) harrastavien määrää on vaikea arvioida, mutta näppituntuma on, että avoimuuden ja tiedon lisääntyessä yhä useampi ihminen maustaa ainakin silloin tällöin seksielämäänsä myös erikoisemmilla mausteilla.

Cecille sitominen eli shibari on niin tärkeää, että kesätauko viikottaisista Helsinki Shibarin (siirryt toiseen palveluun) vertaisryhmän tapaamisista heikentää hänen henkistä hyvinvointiaan.

– Minuun vaikuttaa tosi paljon, jos en pääse rauhoittumaan köysien kanssa enkä saa sitomisesta tulevaa oppimisen ja onnistumisen iloa. En pääse toteuttamaan itseäni.

Henrietta Hassinen / Yle

Cecin kokemus sitomisen henkisistä ja kehollisista vaikutuksista sai minut toimittajana kiinnostumaan ja päätin kokeilla, mitä ajatuksia se minussa herättää. Siksi istumme nyt valokuvausstudion lattialla ja leikimme köysillä.

Köyden pinta on käsitelty siten, että se tuntuu sileältä eikä raavi tai kutita ihoa. Ceci Ferox käyttää köyttä kaksinkertaisena, jotta se ei painu liian syvälle ihoon. Silti sen kosketus tuntuu voimakkaana, kun hän kiristää ensimmäisiä solmuja.

Sitojan määrätietoisia otteita ja köysiä vastaan on turha rimpuilla. Antautuminen ja toiseen luottaminen ovatkin shibarissa keskeistä

– Köysissä ollessaan joutuu avaamaan itseään. Aika usein sanotaan, että ”ropes don't lie” eli köydet eivät valehtele. Sitomistilanteessa ihminen on niin herkkänä, että pintaan voi nousta tunteita, jotka arkielämässä pystyy peittämään.

Sidonnassa ollaan hyvin lähekkäin ja siinä kosketetaan toista ihmistä. Sidottava on lisäksi sitojan armoilla, koska ei ehkä pysty itse liikkumaan eikä vapautumaan köysistä. Toiseen ihmiseen täytyy pystyä luottamaan.

– Kehokontakti vaatii avoimuutta ja luottamusta siihen, ettei toinen käytä hyväksi omaa avoimuutta puolin tai toisin.

Jokainen sitomistilanne on Cecin mukaan erilainen. Tunnelma on kiinni siitä, kuka sitoo ja ketä ja minkälaisessa tilanteessa. Yhdessä tekemisen lopputulosta ei voi aina ennakoida.

– Se voi olla hauskaa, se voi olla humoristista tai se voi olla sellaista, että molemmat itkevät ja sitten täytyy pari tuntia palata sitomisesta takaisin arkeen.

Hyvä jälkihoito, kuten rauhallinen yhdessäolo, keskustelu tai halaaminen ovatkin osa vastuullista ja onnistunutta sitomissessiota.

Henrietta Hassinen / Yle

Sidottuaan käsivarteni kokonaan selän taakse Ceci on siirtynyt paketoimaan jalkojani. Lopuksi hän kiristää jalkoja ja käsiä ympäröivät köydet yhteen ja piilottaa köyden päät sievästi piiloon. Olen tiukassa köysipaketissa, enkä pysty liikuttamaan kuin päätäni.

Ceci nojautuu olkaani vasten ja kurkistaa katsomaan kasvojani. Hän tarkistaa, että minulla on kaikki hyvin. Nyökkään vastaukseksi.

Asentoni on hieman hankala, mutta ei liian tukala. Henkisesti sen sijaan tuntuu vapautuneelta, koska juuri nyt en pysty tekemään mitään muuta kuin olemaan paikoillani. En voi tehdä töitä, en somettaa, en pestä pyykkiä. Arjen vaatimukset katoavat hetkeksi.

Mutta onko tämä seksiä? Kyllä ja ei, Ceci vastaa.

– Riippuu siitä, miten seksin määrittelee. Seksi on itse asiassa korvien välissä. Olen oppinut, että vaikka sitominen ei minulle olisi seksiä, se voi olla sitä sidottavalle. Sitominen voi olla mitä vaan kavereiden kanssa hengaamisesta yhdyntään tai itsetyydytykseen.

Henrietta Hassinen / Yle

Modernin sidonnan juuret ovat 1950-luvun Japanissa ja BDSM-kulttuurissa. Shibariharrastajien mukaan sidonta on niin monipuolista, että sen opiskeluun voi omistaa vaikka koko elämänsä. Varsinaisen sitomisen lisäksi köyden materiaalin valinta ja sen käsittely ovat tärkeä osa harrastusta.

BDSM-seksistä kiinnostuneille sitominen tuo myös jatkuvasti uusia mahdollisuuksia toteuttaa seksuaalisuuttaan.

– Jos vertaa muuhun BDSM-seksiin, niin sitomisessa voi olla kepeyttä, mutta se voi olla myös tosi syvälle menevää. Jos on kiinnostunut kivusta, niin köydellä voi tehdä kipua asteittain, ettei kipu ole nolla tai sata, vaan mitä tahansa siltä väliltä.

Henrietta Hassinen / Yle

Sidontaan liittyy paljon kielteisiä ennakkoluuloja ja asenteita. Cecin mukaan Suomessa ilmapiiri on jo melko salliva, mutta esimerkiksi Romaniassa shibaria harrastavat voivat joutua salaamaan asian. Shibarin synnyinmaassa Japanissa sidonta on sen verran suuri tabu, että sitä voivat julkisesti kertoa harrastavansa vain pornonäyttelijät.

Yhdysvalloissa asenteet ovat kiristyneet viime vuosina. Cecin mukaan joissakin osavaltioissa BDSM-järjestöjen perustaminen on lailla kielletty ja esimerkiksi sidonnan opettamista voidaan pitää syynä estää maahan pääsy. Myös sosiaalisessa mediassa ryhmien perustamista ja keskustelua on rajoitettu.

– Se miten sidonnasta puhutaan ja miten se hyväksytään on tärkeää, jotta sitä harrastavien ei tarvitse luulla olevansa jotenkin vääränlaisia. Onneksi me Suomessa elämme tosi liberaalissa yhteiskunnassa kun mietitään miten erilaiset seksuaalisuudet hyväksytään ja miten ne halutaan ymmärtää.

Henrietta Hassinen / Yle

Noin tunnin kestäneen session lopuksi Ceci alkaa irrottaa köysiä. Hän ikään kuin peruuttaa saman matkan, jonka olemme kulkeneet sidonnan edistyessä. Köysien puristuksen hellittäessä pystyn taas oikaisemaan jalkani ja käteni, ja happikin virtaa taas vapaammin keuhkoihin.

Kun viimeinenkin köysi on pois ranteistani, katselemme yhdessä ihoon jääneitä taiteellisia painaumia. Minuun ei sattunut. En itkenyt enkä nauranut, mutta kokemus oli mielenkiintoinen, rentouttava ja meditatiivinen. Stressi hävisi hetkeksi, koska köysissä olleessa ei pystynyt tekemään muuta kuin olemaan läsnä.

Halaamme hetken aikaa hiljaisuuden vallitessa. Kuvaaja Henrietta Hassinenkin on lakannut ottamasta kuvia. Kun luottamus on saavutettu, on toisen ihmisen lähellä hyvä olla. Keinot läheisyyden ja luottamuksen saavuttamiseen vaihtelevat ihmisestä toiseen. Ja olkoon niin.

Ceci Ferox on taiteilijanimi. Maailmalla paljon matkusteleva kinkyaktivisti ei halua julkisesti käyttää oikeaa nimeään, koska BDSM-harrastukseen liittyy eri maissa suuria ennakkoluuloja.