Talviuintiharrastus on nousussa – nyt myös nuoret aikuiset ovat innostuneita kylmästä kylvystä

Pakkaslumi leijailee hiljalleen Ahvenistonjärven rannalla Hämeenlinnassa. Uppopumppu pulputtaa avannossa ja kymmenkunta uima-asuista nuorta aikuista jonottaa laiturilla päästäkseen pulahtamaan jääkylmään veteen.

Tyylejä on monia: rohkeimmat kroolaavat kunnon kierroksen, toiset pikapulahtavat. Pari naista seisoo kaulaansa myöten vedessä kädet ylös kohotettuina, laskevat kahteenkymmeneen ja säntäävät sitten kohti saunaa.

– Kädet palelevat niin herkästi, selittävät nuoret naiset ohi juostessaan.

Cross fit -harrastajien viikoittainen avantouintivuoro on juuri alkanut.

Itsensä haastajien trendilajiksi

Avantouintia harrastavat kaikenikäiset ja -kokoiset, mutta avantouintikonkarit ovat huomanneet, että myös nuoret ovat alkaneet yhä enemmän käydä avannossa.

Suomen Ladun talviuintityöryhmän puheenjohtaja Jukka Vuorinen kertoo, että laji on noussut nuorten aikuisten keskuudessa trendilajiksi. Usein nuoret talviuintiharrastajat ovat aktiiviurheilijoita tai innokkaita kuntoilijoita.

Anna Savolainen rentouttaa lihaksiaan treenien jälkeen avannossa. Mika Halme / Yle

Vuorisen mukaan muun muassa Joensuussa kaikki vaihto-opiskelijat pääsevät tutustumaan talviuintiin. Talviuintityöryhmän sihteeri, talviuintikouluttaja Päivi Pälvimäkikin on ilahtunut nuorten talviuintiharrastuksen lisääntymisestä.

– Siinä on kiva sellainen extreme-puoli. Vähän itsensä haastamista, minkä nuoret kokevat tärkeäksi, pohtii Pälvimäki, ennen kuin itse liukuu veteen.

Pipo päässä uiva Pälvimäki tekee rauhallisen lenkin avannossa ja astelee sitten verkkaan saunaan.

Lihakset palautuvat kylmässä vedessä

Hämeenlinnalaisten cross fit -harrastajien joukossa avantouinti on lisännyt suosiotaan joka vuosi vähän enemmän. Kylmä vesi tekee hyvää treenin kipeyttämille lihaksille, ja saunassa tutun porukan kesken juttu luistaa. Löylyn sihahdusten lomasta kuuluu naurun hörähdyksiä.

Yksi uimareista on Anna Savolainen, joka uskaltautui ensimmäisen kerran avantoon kolme vuotta sitten Turussa, merivedessä. Talviuintiharrastus herättää toisinaan myös kauhistuneita kommentteja.

Kuka hitto tuonne nyt menee? Ihan hullun hommaa. Anna Savolainen

– Kuka hitto tuonne nyt menee? Ihan hullun hommaa. Mutta sitten, kun ne tajuaa, kuinka hyvä olo siitä tulee, niin kyllä se porukka vain kasvaa koko ajan, selittää Savolainen.

Savolaisellakin talviuintiharrastus liittyy ensisijaisesti lihasten palautumiseen, vaikka hän uskookin kylmän veden lievittävän myös stressiä ja lisäävän hyvinvointia muutenkin arjessaan.

– Treenin jälkeen kun tänne tulee, niin on uudestisyntynyt olo, kiittelee Savolainen.

Avantoon pitää jonottaa

Talviuinnin suosio (siirryt toiseen palveluun) on lisääntynyt viime vuosina huimasti. Suomen Latu viettää parhaillaan talviuinnin merkkivuotta, ja maaliskuisiin SM-kilpailuihin odotetaan jopa pariatuhatta osallistujaa.

Talviuintikouluttaja Päivi Pälvimäki arvioi, että tällä hetkellä Suomessa on avantouintiaktiiveja jopa 150 000. Satunnaisia pulahtelijoita on moninkertaisesti.

– Meillä on monta sellaista talviuintipaikkaa, johon jonotetaan. Saunan lauteille tai pukukoppiin ei mahdu. Talviuintipaikkoja toivotaankin Suomeen lisää, tietää Pälvimäki.

Talviuintipaikkojen lukumäärää on vaikea arvioida. Kuntien, Suomen Ladun jäsenjärjestöjen ja muiden yhdistysten lisäksi paikkakunnilla on usein myös yksityisiä uimapaikkoja, joista tiedetään vain puskaradion kautta. Verkossa ylläpidettävälle Uimapaikat.fi-sivustolle (siirryt toiseen palveluun) on listattu 240 avantouintipaikkaa.

Mindfulnessia avannosta

Pälvimäki toteaa, että väki koukuttuu talviuintiin yksikertaisesti sen vuoksi, että se on hauskaa. Talvisesta luonnosta ja toisten uimareitten seurasta saa hyviä elämyksiä. Kylmästä kylvystä haetaan myös meditatiivista mindfulness-hetkeä.

– On paljon kokemustietoa myös siitä, että unen laatu paranee, stressi vähenee ja mielialakin paranee.

Moni harrastaa avantouintia sen terveysvaikutusten (siirryt toiseen palveluun) takia. Tieteellisiä tutkimuksia talviuinnin vaikutuksista ihmiskehoon on Pälvimäen mukaan kuitenkin edelleen melko vähän.

Tiedetään, että verenpaine laskee hiukan, kun talviuintia harrastaa monta kuukautta säännöllisesti 3-4 kertaa viikossa. Päivi Pälvimäki

Avantouinnin sanotaan muun muassa parantavan verenkiertoa ja kudosten aineenvaihduntaa, kohentavan kylmänsietoa sekä unen laatua ja lievittävän mahdollisesti kipuja. Satunnainen pulahtelu ei auta: heti, kun säännöllinen harrastus loppuu, myös terveysvaikutukset loppuvat.

– Tiedetään, että verenpaine laskee hiukan, kun talviuintia harrastaa monta kuukautta säännöllisesti 3-4 kertaa viikossa, kertoo Pälvimäki.

Anna Savolainen ja Titta Rapila polskivat hyisessä vedessä. Mika Halme / Yle

Saunan lauteilla parannetaan maailmaa

Tällä hetkellä eletään yleisten saunojen buumia. Muutaman vuosikymmenen hiljaiselon jälkeen 2010-luvulla uusia, kaikille tarkoitettuja saunoja on taas noussut ja niistä puhutaan julkisuudessa paljon.

Avannossa voi käydä myös ilman saunaa, mutta mahdollisuus yhteissaunomiseen tekee avantouintiharrastuksesta sosiaalisen.

Saunan lauteilla on rento tunnelma. Mika Halme / Yle

Anna Savolainen käy aina ensin avannossa ja istuu vasta sitten lauteille nautiskelemaan löylyistä. Täysin ilman saunaa Savolainen ei innostu hyppäämään kylmään kylpyyn.

Kaikista ei tiedä etunimeäkään, mutta ei se ole tärkeää siellä lauteilla. Titta Rapila

– Aina sanon, ettei saa mennä ensin saunaan, sinne saunaan jää asumaan. Kyllä minä sen verran palelen, että haluan säästää itseäni ja mennä saunaan, sanoo Savolainen.

Hämeenlinnalainen avantouintiaktiivi Titta Rapila kuuluu myös siihen joukkoon, joka käy avantoreissulla aina myös saunassa. Erityisesti saunomisessa Rapilaa miellyttää sen sosiaalisuus.

Talviuimarin turvallisuusvihjeet Oma terveydentila on tunnettava ennen talviuintiharrastuksen aloittamista. Esimerkiksi sydän- ja verisuonitaudit voivat estää harrastuksen, joten lääkärissä käynti saattaa olla tarpeen.

Avantouintipaikoilla on usein liukasta, avantoon on syytä kulkea rauhallisesti.

Muista juoda tarpeeksi.

Pue uinnin jälkeen lämpimät, löysät vaatteet ja kävele reippaasti kotiin, niin hyvä olo säilyy.

Käy aina avannossa niin, että paikalla on myös muita ihmisiä. Lähde: Päivi Pälvimäki

– Siellä parannetaan maailmaa. Kaikista ei tiedä etunimeäkään, mutta ei se ole tärkeää siellä lauteilla. Tittelit eivät ole mitenkään tärkeitä. Olemme samanhenkisiä ihmisiä, jotka jaamme kiinnostuksemme avantouintiin. Se on se yhdistävä tekijä, sanoo avantouintia kymmenen vuotta aktiivisesti harrastanut Rapila.

Rapila on perustanut kotikaupunkinsa talviuimareille oman Facebook-ryhmän ja puuhaa parhaillaan myös harrastajien yhdistystä.

Vajaan tunnin saunavuoron aikana uimarit ehtivät käydä uimassa muutamaan otteeseen. Ensimmäisen kastautumisen jälkeen porukka säntää vikkelästi lämpimään, mutta viimeisillä kerroilla saunaan kävellään jo paljon rauhallisemmin. Uinnin jälkeen veri kiertää ja iho kihelmöi huumaavasti. Ensi viikolla taas.