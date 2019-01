Suomea riepotteleva Aapeli-myrsky puhaltanut ennätyslukemia: merellä kovimmat puuskat jopa 41,6 m/s, aallonkorkeus lähes 8 metriä

Suomessa koettiin viime yönä merialueilla ennätyksellistä tuulta, kertoo Ilmatieteen laitos. Aapeliksi nimetyn myrskyn tuulet yltyivät lähes hirmumyrskyksi.

Kökarin Bogskärissä 10 minuutin keskiarvo tuulen nopeudesta oli 32,5 m/s.

– Tämä ylittää entisen Suomen ennätyksen 31 m/s, mikä on mitattu vuosina 1971, kahdesti 1975 ja 1995, kertoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Pauli Jokinen tiedotteessa.

Aivan hirmumyrskyksi Aapeli-myrskyä ei kuitenkaan voi Ilmatieteen laitoksen mukaan luokitella, sillä hirmumyrskyn rajana pidetään 33 metriä sekunnissa. Puuskissa tuuli oli toki kovimmillaan jopa 41,6 m/s.

Maa-alueilla tuuli oli puuskissa maan länsiosassa paikoin yli 20 m/s. Kovin puuska (28 m/s) mitattiin Vaasan Klemettilässä. Maarianhaminan lentoasemalla mitattiin jopa 29,8 m/s.

Aallot myös rajuja

Selkämerellä mitattiin kahdeksanvuotisen mittaushistorian suurin aallonkorkeus. Ilmatieteen laitoksen alustavien tietojen mukaan merkitsevä aallonkorkeus oli 7,9 metriä.

Maan keskiosassa on satanut myös reippaasti lunta. Pirkanmaalta Pohjois-Karjalaan ulottuvalla alueella on kertynyt noin 20 cm lunta ja tykkylumi on aiheuttanut sähkökatkoja.

Ilmatieteen laitoksen mukaan matalapaine väistyy kaakkoon ja tuulet alkavat heiketä.

