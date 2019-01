Lääkkeestä apu ääniä pelkääville hevosille? Orion teki testin rakettien räiskyessä – katso millaisissa tunnelmissa vuosi vaihtui tallin sisällä

Selkä hiessä, turpa vaahdossa, Erneä ahdistaa. Vuodenvaihde ei kuulu sen lempihetkiin. Vuosi toisensa jälkeen raketit laukaisevat sen pakovaiston. Nyt on päästävä karkuun vaikka läpi tallin seinien.

Silloin voi sattua pahasti. Tai olisi voinut. Tällä kertaa Erne sai uudenvuoden aattona rauhoittavan lääkityksen.

Iso massa, isot riskit

Lääkettä vasta testataan pelkojen päihittämiseen, mutta ehkä tulevaisuudessa se auttaa muitakin ääniherkkiä hevosia. Moni koira on jo saanut vastaavasta lääkkeestä apua.

Koirat ovatkin yleensä esillä, kun ilotulitteiden haitoista puhutaan. Harva ymmärtää, että 600-kiloiset eläimet voivat pelätä yhtä paljon.

– Kun puhutaan tuollaisesta massasta, puhutaan myös isoista riskeistä. Hevonen voi teloa itsensä tai rauhoittelemaan menevän omistajansa. Moni saa pelokkaana myös pahoja suolisto-oireita, Ernen omistaja Johanna Juhola kertoo.

Orionin lääketestiin osallistui tämän vuoden vaihtuessa 24 hevosta eri puolilta Suomea. 11-vuotias porilaisori Erne on yksi niistä.

Erne kävi happihyppelyllä hyvissä ajoin ennen vuoden vaihtumista. Rakettien paukkuessa se pysytteli pimeän tallin suojissa. Katja Halinen / Yle

Ennen testiä Ernelle tehtiin lääkärintarkastus. Sen mukaan Erne on elämänsä kunnossa. Ei sitä mikään fyysisesti vaivaakaan. Pääkoppa on vain kovilla, kun äänet pelottavat niin kauheasti.

Omistaja havainnollistaa pelon luonteen. Hän kopauttaa vadilla tallin seinää. Ernen syke tuplaantuu silmänräpäyksessä ja se yrittää rimpuilla itseään irti seinään sidotuista hihnoista. Tämän sai aikaan yksittäinen kolahdus.

Uutena vuotena pauketta on yleensä huomattavasti enemmän.

Vain pieni annos rauhoittavaa

Hevostenomistajat ovat tottuneet peittämään tallien ikkunat uudenvuoden aattona. Osa hevosista saa korviinsa pumpulitupot ja erilliset korvasuojat. Silti rakettien räiske onnistuu säikäyttämään.

Lääketestin tavoitteena on häivyttää pelon aiheuttama reaktio.

Koska Erne pelkää ääniä niin kovasti, ei Johanna Juholaa arveluttanut ilmoittaa sitä koe-eläimeksi. Ainakin yhtenä uutena vuotena se saisi olla rauhassa.

– Tiedän, että on ihmisiä, jotka jättivät osallistumatta testiin, koska he pelkäsivät lääkkeen mahdollisesti aiheuttamia reaktioita. Luotan kuitenkin siihen, että hevosten hyvinvointi on tällaisissa testeissä etusijalla.

Johanna Juhola esittelee, miten tallissa olevan kameran kuva välittyy hänen kännykkäänsä. Sen avulla hän pystyi seuraamaan tallin tapahtumia ympäri vuorokauden. Päivi Meritähti / Yle

Orion Pharman eläinlääkepuolen tutkimusjohtaja Mirja Huhtinen vakuuttaa testin olevan turvallinen. Varmuuden vuoksi päivystävät eläinlääkärit valvoivat silti koko aattoyön hevosten ja heidän omistajiensa turvana.

Käytännössä lääkkeen aiheuttamia ongelmia ei juuri ollut odotettavissa, sillä se on jo nyt markkinoilta tuttu. Tähän mennessä se on ollut eläinlääkäreiden käytössä rauhoittamistarkoituksessa ja isommissa annosmäärissä. Nyt tavoitteena oli selvittää, voisiko se auttaa hevosten äänipelkoon pienemmällä annostuksella.

Toiveena on, että hevonen pystyy käyttäytymään lääkittynä ihan normaalisti. Mirja Huhtinen

Ehkä äänipelon yli voisi päästä ilman, että hevonen pitäisi rauhoittaa uneen ilotulitusten ajaksi.

– Toiveena on, että hevonen pystyy syömään ja käyttäytymään lääkittynä ihan normaalisti, mutta hallitsee pelkonsa, eikä reagoi ilotulitteisiin, Huhtinen kertoo.

Yö sujui rauhallisesti

Ainakin porilaistallissa aattoyö sujui rauhallisesti. Ernellä oli pieni hiki pinnassa, mutta syke pysyi noin neljässäkymmenessä, eli levollisella tasolla. Edes naapurikarsinan tamman ryskytys ovea vasten ei saanut yleensä niin ääniherkkää oria hermostumaan.

– Uskoisin, että meille osui oikea lääke. Niin rauhallista täällä on ollut, Johanna Juhola arvelee.

Erne pysyi rauhallisena vuoden vaihtuessa. Eläinlääkäri seurasi sen sykettä etänä koko illan. Päivi Meritähti / Yle

Vain osa testiin osallistuneista hevosista sai aktiivista lääkettä. Muut viettivät yönsä lumelääkkeen turvin. Mirja Huhtinen ei uskalla arvioida testin onnistumista, kun vielä ei ole tiedossa, mille hevosista mitäkin lääkettä annettiin.

– Alustavasti voin kuitenkin sanoa, että omistajat ovat olleet hyvin tyytyväisiä testiin. Jossain tallissa hevoset ovat olleet rauhattomia, mutta voi olla, että ne ovat saaneet lumelääkettä.

Hevosten käytökseen vaikutti todennäköisesti myös ympäröivän paukkeen määrä. Esimerkiksi Ernen naapurustossa Porin Pinomäessä räiskittiin tänä vuonna raketteja totuttua vähemmän.

Tutkijat tekevät yhteenvedon uudenvuodenyön tapahtumista näillä näkymin helmikuussa. Jos tulokset ovat toivotunlaiset, aikoo lääkeyhtiö testata annostusta vielä useilla hevosilla ennen lääkityksen markkinoimista kuluttajille.

– Teimme nyt vasta alustavan testin. Tällä kertaa käytössä oli kahta eri annoskokoa. Uusi testi on sitten huomattavasti laajempi, Huhtinen kertoo.