Opetusministeri rajusti leikatun ammattiopetuksen puutteista: "Peruskoulun päättäneet 16-vuotiaat eivät ole vielä valmiita itsenäiseen opiskeluun"

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen kertoo, että opiskelijoiden työllistymisasteella on vaikutusta tulevaisuudessa oppilaitosten rahoitukselle.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen kertoo, että opiskelijoiden työllistymisasteella on vaikutusta tulevaisuudessa oppilaitosten rahoitukselle. Janne Ahjopalo / Yle

Tästä on kyse Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen uskoo, että ammattiopetuksen epäkohdat saadaan ratkottua Lahdessa.

Ministeri myöntää, että ammattikoulutusuudistus voi vielä näkyä ongelmatilanteina alkumetreillä.

Jättileikkauksia ministeri ei kadu.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) uskoo, että ammattiopetuksen laatuongelmat selvitetään nyt tarkoin Lahdessa.

– Todella hyvä, että opiskelijoiden ääni kuuluu. Epäkohtia korjataan ja niitä lähdetään ratkomaan. On selvää, että Salpauksessa täytyy käydä läpi nostetut esimerkit huolellisesti ja miettiä, miten toimintaa parannetaan. Mutta yleisesti ottaen suomalainen ammatillinen koulutus on kyllä korkeatasoista.

Lähihoitajaopiskelijoiden kokemukset koulutuskeskus Salpauksen opetuksesta nostivat mylläkän somessa ja saivat suomalaiset miettimään ammattikoulutuksen tasoa yleisemminkin Suomessa mittavien säästöjen kurimuksessa. Esimerkiksi Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE muistuttaa keskiviikkona antamassaan kannanotossa (siirryt toiseen palveluun), että ammatillisen koulutuksen rahoituksesta on leikattu yli 300 miljoonaa euroa vuosina 2013–2017. Se on tarkoittanut muun muassa lähiopetuksen vähentymistä, opiskelijoiden omaehtoisuuden lisääntymistä ja potkuja opettajille.

Lahden Kauppatorilla keskiviikkona vaalityötä tehnyt Grahn-Laasonen ei kadu säästöjä.

– Tämän hallituskauden alussa valtionvelka oli kaksinkertaistunut, talouskasvu olematonta ja työttömyys korkea. Oli aivan selvää, että valtiontaloutta piti sopeuttaa ja tasapainottaa eri sektoreilla. Nyt ollaan menossa kohti huomattavasti parempia aikoja.

Leikkauksille leukaillaan edelleen. Somessa kiertävissä kuvissa on esimerkiksi keskustan Juha Sipilä vierellään kyltti, jossa lukee "koulutuksesta ei leikata" ja toisessa "opintotukea ei heikennetä". Kuvat on otettu eduskuntavaalien 2015 alla.

– Poliitikkojen pitää olla todella varovaisia nytkin eduskuntavaalien alla siinä, mitä lupaavat. Yksin ei voi asioista päättää, vaan päätökset tehdään yhdessä. Mutta politiikkaa tehdään myös ajassa: pitää ottaa huomioon, mikä on vallitseva taloustilanne, toteaa Grahn-Laasonen.

Juha Sipilä lupasi muutama vuosi sitten, ettei opintotukea heikennetä Suomen Ylioppilaskuntien Liiton järjestämässä kampanjassa. Twitter

Uudistuksen horjahtelevia ensiaskelia

Ministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan ammattikoulutuksen laatuongelmia selittää osaltaan se, että uusi ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö on vasta vuoden voimassa. Viime syksynä aloitti ensimmäinen ikäluokka uudessa uudistetussa ammatillisessa koulutuksessa.

– Selvää on, että uuteen malliin vielä siirrytään. Vie jonkin aikaa saada se toimimaan. Minulla on kyllä se käsitys, että Salpauksen ja Päijät-Hämeen alueella esiintyneitä ongelmia on pystytty ratkomaan. Mennään kohti parempaa eli uutta ammatillista koulutusta.

Yle kertoi joulukuussa, kuinka koulutuskeskus Salpauksen lähihoitajaopiskelijat ovat ihmetelleet muun muassa peruuntuneita tunteja, teoriaopetuksen vähyyttä, opintotarjonnan päällekkäisyyttä ja opettajien tuplabuukkauksia eri paikkoihin. Aikuisopiskelijat vierailivat yhdellä ja samalla suihkulähteellä viidesti kuukauden aikana osana luovuusopintoja. Lähistön patsaille he kirjoittivat mietelauseita.

Opetusministerin mielestä erityisesti juuri peruskoulunsa päättäneistä ammattiin opiskelevista on pidettävä hyvää huolta.

– Peruskoulun päättäneet 16-vuotiaat nuoret eivät ole vielä valmiita itsenäiseen opiskeluun, vaan vaativat aikuisen läsnäoloa, opastusta, opetusta ja ohjausta.

Ministeri vauhditti vaalityötään jakamalla makeisia Lahden Kauppatorilla navakassa tuulessa ja lumimyräkässä. Janne Ahjopalo / Yle

Rehtori: Palaute otetaan vakavasti

Lähihoitajien ammattiliiton SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola hämmästeli Ylelle epäkohtia. Hänen mielestään heikko opetus on suoranaisesti vaarallista, kun opiskelijat siirtyvät käytännön työelämään. Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen esitti jopa ulkopuolista selvityshenkilöä ongelmien selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi.

Koulutuskeskus Salpauksesta myönnetään, että esimerkiksi opettajien tuplabuukkauksia on tapahtunut lukujärjestysten laadinnan yhteydessä. Rehtori Päivi Saarelaisen mukaan opiskelijoiden antama palaute otetaan vakavasti.

– Erityisen tärkeää esimiestyössä onnistumisen lisäksi on rakentaa opiskelijoiden ja henkilöstön välille sellaista luottamusta ja avoimuutta, että asiat voidaan puhua ja käsitellä heti, jottei ongelmia pääsisi syntymään, Saarelainen sanoo Ammattiosaamisen kehittämisyhdistyksen tiedotteessa.

Jos ammattiin opiskeleva on tyytymätön saamaansa opetukseen, on hänen oikeusturvansa varsin heikko. Aluehallintovirasto ei yleensä tutki opetukseen tasoon liittyviä kanteluja. Ongelmat olisi nykyisin siis puitava lähinnä koulutusorganisaation sisällä eli esimerkiksi oman opettajan tai rehtorin kanssa. Tämä voi arveluttaa opiskelijaa, joka pelkää saavansa kriittisyytensä takia huonon maineen – uhkana voi olla myös arvosanojen heikkeneminen.

Todella hyvä, että opiskelijoiden ääni kuuluu. Sanni Grahn-Laasonen

Nyt opiskelija pystyy antamaan palautetta valtakunnallisessa Amis-palautteessa, mutta esimerkiksi koulutuskeskus Salpauksen osalta vastausprosentit ovat vielä pienet. Niin pienet, ettei niiden pohjalta voi tehdä mitään johtopäätöksiä.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen uskoo, että ammattiopetuksen laatua seurataan Suomessa riittävän tarkoin tulevaisuudessa.

– Parhaillaan kehitetään valtakunnallista mallia siihen, miten opiskelijapalautetta voidaan kerätä systemaattisemmin. Tämä koskee myös työelämästä kerättävää palautetta. Osa oppilaitosten rahoituksesta tulee sen mukaan, kuinka opiskelijat ovat työllistyneet. Ongelmakohtiin pitää puuttua.

Lue myös:

SuPerin puheenjohtaja hätkähti lähihoitajien toistuvia reissuja suihkulähteelle Lahdessa – oikeusprofessori ehdottaa ulkopuolista selvitystä opetuksen tasosta

Lähihoitajaopiskelijoiden karu yllätys: yhden ja saman suihkulähteen tuijottelua viisi kertaa kuukauden aikana – kehnosta ammattiopetuksesta tehtyjä kanteluja ei välttämättä edes tutkita

Sähköasentajaksi opiskeleva Esko Laitinen tappaa aikaa kotona – Opetuksen vähyyteen pettynyt äiti: “En antaisi Eskon asentaa sähköjä kotiini”

Kysely: Ammattin opiskelevien tyytyväisyys opetukseen laskussa – joka viides harkitsee opintojen lopettamista