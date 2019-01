Naapuriapua talvimyräkän keskellä: lomalainen otti "lumikaaoksen" kuntoilun kannalta ja kolasi naapurienkin pihat

Vuodenvaihteen lumimyräkkä toi päivässä 20 senttiä lunta Suomen keskiosiin. Esimerkiksi Kuopiossa katuja ja pihoja on raivattu lumesta läpi yön.

Samaan aikaan kun Etelä-Suomessa lunta ei ole juuri lainkaan, itäisessä ja keskisessä Suomessa hanki on jo enimmillään puolimetrinen. Esimerkiksi Kuopioon on tullut vuorokauden aikana 20 senttiä uutta lunta ja paikkakunta on juuri nyt yksi Suomen lumisimmista.

Toisin kuin maaseudulla, kaupungissa lumimyrsky ei ole pahemmin katkonut sähköjä. Sen sijaan lumentulo on aiheuttanut muuta murhetta autoistaan riippuvaisille kaupunkilaisille. Osa ei ole päässyt parkkipaikoiltaan, toisten autot ovat juuttuneet hankeen kesken työmatkan.

Anoppinsa luona Kuopiossa vierailevan Kati Kapasen mieltä paksut lumikinokset eivät ole lannistaneet. Päinvastoin: keravalainen on ottanut lumityöt kuntoharjoittelun kannalta ja kolannut töihin lähteneiden naapurienkin pihat. Seuraavaksi hän aikoo jatkaa lumitöihin vielä omien vanhempiensakin luokse.

– On ihanaa, että on lunta. Lapsetkin tykkäävät, kun pääsevät peuhaamaan. Keravalla on kuulemma tullut vain vettä ja jäätä, neljän vuodenajan ystäväksi tunnustautuva nainen sanoo.

Antti Karhunen / Yle

Yrittäjä Teemu Räsäsen työpäivä oli kestänyt keskiviikkona puoliltapäivin noin 12 tuntia. Mies on aurannut katuja ja pihoja Kuopiossa läpi yön – ja kun kierros on lopussa ja tauko pidetty, on aika suunnata taas sinne, mistä kierros alkoi.

– Pitkää päivää tehdään. Vanhin poika ajoi äsken viimeistä pihaa. Hän soitti, että ei ole kahvia kerennyt käydä juomassa sen jälkeen, kun kello 24 lähti liikkeelle.

Kuopion Talonmiehet -nimistä perheyritystä pyörittävän Teemu Räsäsen mukaan hankalimpia paikkoja ovat ahtaat kadut, joiden varrelle on pysäköity autoja. Asukkaita sapettaa, jos kunnossapito jättää autojen välit puhdistamatta.

– Toiset automiehet huudattavat äänimerkkiä, kun kone on poikittain kadulla. Se on heidän asiansa, pakko meidän on jotakin tehdä. Suurin osa asiakkaista onneksi ymmärtää.

Räsäsen mukaan yhden auton mittaiseen väliin on hankala mennä työkoneella. Välit on kolattava käsin sitten, kun aikaa tulee.

– Mieluiten teemme kuitenkin niin, että kun ilma rauhoittuu, pyydetään asukkaita siirtämään autonsa pois. Näin saadaan pihat puhtaaksi.