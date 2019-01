Härön uutuuselokuva Tuntematon mestari käsittelee lunastusta ja kipeitä perhesuhteita: "Jos saamme uuden tilaisuuden, osaammeko käyttää sen?"

Olavi Launio on iäkäs taidekauppias, josta ovat ajaneet ohi sekä aika että nuoremmat ja nälkäisemmät bisneshait. Haaveissa on kuitenkin vielä se yksi, uskomaton taidekauppa; hämmästyttävä löytö, jonka arvoa kukaan muu ei ymmärrä.

Sellainen löytö toisi paitsi rahaa ja kipeästi kaivattua kollegoiden arvostusta, mutta myös oikeuttaisi työssä vietetyt vuosikymmenet, joiden aikana Olavi vieraantui ainoasta lapsestaan.

Tuntematon mestari -elokuvan pääteema on ohjaaja Klaus Härön mukaan se, miten lähteä näyttämöltä tyylikkäästi. Lunastaako yksi taidelöytö kaikki elämän varrella tehdyt virheet?

Kun Olavi lähtee metsästämään uralleen kruunua, hän saa mahdollisuuden lämmittää uudelleen suhteet omaan perheeseensä. Elokuvan suuri kysymys on se, osaammeko käyttää uuden tilaisuuden, jos sellaisen saamme, Härö summaa.

– Usein ihmiset sanovat, että tekisivät toisin, jos olisivat 20 vuotta nuorempia. Enemmän kuin ihmiset kaipaavat sileää ihoa, tai kiinteää vartaloa, moni kaipaa mahdollisuutta tehdä viisaampia valintoja ihmissuhteissaan. Uutta polkua on kuitenkin aika vaikea löytää, jos on tallattu yhtä ja samaa kymmeniä vuosia.

Tuntematon mestari pureutuu, kuten Härön elokuvat usein, perhesuhteisiin. Joutsenlaulun, tilinteon ja perheen teemat kietoutuvat tarinassa.

– Suhteet vanhempien ja lasten välillä ovat elämän tärkeimpiä. Kun näkee ihmisiä, jotka ovat tehneet sovinnon vanhempiensa kanssa, heistä näkyy rauha. Samalla, kun tekee rauhan epätäydellisten vanhempiensa kanssa, tekee rauhan itsensä kanssa.

Pirjo Lonka ja Heikki Nousiainen ovat elokuvan tytär ja isä. Cata Portin

Kolmen sukupolven tarina

Tuntematon mestari perustuu käsikirjoittaja Anna Heinämaanomiin kokemuksiin pienestä taiteen osto- ja myyntiliikkeestä Helsingin Annankadulla.

Heinämaa työskenteli äitinsä liikkeessä kymmenen vuoden ajan, ja tapasi Tuntemattoman mestarin hahmot tosielämässä. Hän kuvailee taidekauppiaita, huutokauppiaita ja restauraattoreita eksentriseksi joukoksi, jossa kaikki tunsivat toisensa ja tiesivät toistensa asiat. Välillä toisia autettiin, välillä kadehdittiin.

Pienten taideputiikkien omistajat ostavat teoksia esimerkiksi kuolinpesistä, ja toivovat aina löytävänsä kadonneen aarteen jostain kirpputorin nurkasta.

– Alkuperäisideani oli, että jos näin käy, mitä sitten tapahtuu? Mitä valtasuhteita ja vastavoimia liikahtaa? Jos joku nousee lokerosta, johon hänet on laitettu, niin annetaanko hänen nousta?

Tuntemattomassa mestarissa keski-ikäisen naisen isänkaipuu on käsinkosketeltavaa. Olavi on loistanut poissaolollaan ainoan lapsensa, Pirjo Lonkan näyttelemän Lean elämässä.

Pirjo Lonka näyttelee Leaa, joka ei ole voinut tukeutua isäänsä. Cata Portin

Suhde perustuu sekin Heinämaan omaan kokemukseen. Hänen äitinsä oli pienyrittäjä 30 vuotta, teki kaiken itse ja joutui olemaan paljon poissa.

– Vanhemman rakkauden ja nähdyksi tulemisen kaipuu on todella suuri tänä päivänä. Mitä enemmän työelämä menee suuntaan, johon sitä nyt viedään, sitä vähemmän pystyy vanhempana olemaan läsnä vaikka haluaisi.

Seuraavan sukupolven kanssa Olavilla on mahdollisuus toimia toisin. Isovanhemman ja lapsenlapsen suhde voi Heinämaan mielestä olla korjaava kokemus.

– Äitini oli todella hyvä isoäiti, ja sain tavallaan sitä kautta kokea äidinrakkauden. Suhde omaan lapseen on niin erityinen, että siihen ei liity kateutta.

Klaus Härö ohjaa Olavin tyttärenpoikaa esittävää Amos Brotherusta Cata Portin

Nykypäivän Helsinki vanhanaikaisessa valossa

Tuntematon mestari on ensimmäinen Klaus Härön elokuva, joka sijoittuu nykyaikaan. Yhdessä pääroolissa on syksyinen Etelä-Helsinki.

Ohjaajan mielestä epookin luominen on ollut herkullista, mutta samalla turhauttavaa. Tilaa spontaanisuudelle on niukasti, kun yhdessä suunnassa on parkkipaikka ja toisessa suunnassa lavaste loppuu.

– Kun näyttelijä kysyy, saanko kävellä ympyrää puhuessani, sanon, että hyvä idea. Et kuitenkaan voi mennä tuonne, etkä tuonnekaan, joten pysy sittenkin paikallasi.

Tuntemattomassa mestarissa Härö ajatteli pääsevänsä viimein irroittelemaan. Toisin kävi.

– Kun kuvataan Helsingin keskustassa, niin aina tulee joku ratikka, tai taustalla on mainoskyltti, jota ei voi näyttää. Rajoitteita riitti. Revittely jää seuraavaan elokuvaan, Härö nauraa.

Visuaalinen tyyli on viehättävän vanhanaikainen, vaikka elokuva sijoittuu tähän päivään. Härön mukaan auringonlaskuinen, syksyinen Helsinki on kaunis kuin vanha maalaus.

Olavia esittävälle, helsinkiläiselle Heikki Nousiaiselle kotikaupunki oli mieluisa vastanäyttelijä.

– Elokuvan vauraampi osa kaupunkia on tosin itselleni vähän viraampi, kun itse olen syntynyt Hakaniemen torin laidassa. Ehkä vielä saan tehdä sen elokuvan, jossa voin istua Pitkänsillan rannassa miettimässä elämää.

Vanhanaikainen tyylilaji sopii päähenkilön maailmankuvaan. Olavi elää kuin menneillä vuosikymmenillä; pitää kortistoa käsin kirjoittamalla ja soittaa lankapuhelimella.

– Tämä on kunnianosoitus näkemyksellisyydelle ja osaamiselle. Google ei ratkaise kaikkea. On ihan eri asia katsoa netistä jotain, kuin turvautua vuosikymmenten aikana terävöityneeseen näkemykseen. Tämä on kunnianosoitus kivijalkakauppiaiden katoavalle lajille.

Heikki Nousiainen kuuluu Klaus Härön luottonäyttelijöihin. - Hänessä on hiljaista voimaa, joka puhuttelee. Pertti Sveholm näyttelee Olavin galleristiystävää. Cata Portin

Härö ei ota menestyksestä paineita

Ohjaaja Klaus Härön ja käsikirjoittaja Anna Heinämaan edellinen yhteistyö Miekkailija (2015) saavutti melkoisen menestyksen.

Elokuva kipusi Golden Globe -ehdokkaaksi parhaan ulkomaisen elokuvan kategoriassa, pääsi Oscareiden shortlistalle, ja voitti parhaan elokuvan Jussi-palkinnon.

Myös Tuntemattoman mestarin kansainvälinen taival on lähtenyt hyvin käyntiin. Elokuva sai maailmanensi-iltansa Toronton elokuvajuhlilla, ja kanadalaislehdistö kirjoitti siitä kiittäviä arvioita.

Yhdysvaltojen ensi-ilta on tammikuun kymmenes päivä Palm Springsin kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla World Cinema Now -kategoriassa. Palm Springsin festivaaleja pidetään merkittävänä näytön paikkana suhteessa Oscareihin ja Golden Globe -ehdokkuuksiin.

Klaus Härö kuitenkin kieltäytyy kohteliaasti ottamasta paineita aiemman menestyksen pohjalta.

– Jos paineita on, niitä on aina vain siitä tarinasta, jota ollaan sillä hetkellä kertomassa. Koko työryhmälle oli tärkeää vain keskittyä siihen, että teemme tästä hienosta käsikirjoituksesta niin hienon elokuvan kuin se ansaitsee.