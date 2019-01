Mikä on myrsky? Riippuu vakuutusyhtiöstä – "Se voi johtaa tilanteeseen, jossa samassa naapurustossa toinen saa korvauksia, toinen ei"

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE:n mukaan määritelmät vaihtelevat. Yhdelle myrsky on 14 metriä sekunnissa, toiselle 21.

Ulkona puhaltaa tuuli, joka vinkuu nurkissa ja paukuttaa kattopeltejä. Ja sitten – pahaenteinen narahdus ja sitä välittömästi seuraava rysähdys.

Silloin se viimeistään tulee mieleen – onko vakuutus kunnossa?

Myrskytuhojen vakuutuksiin liittyy useita huomioitavia seikkoja, sanoo FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan vakuutusasiantuntiija Mira Aarre.

Ensinnäkin, sana “myrsky” määritellään eri vakuutusyhtiöissä hyvin eri tavoin.

– Useimpien yhtiöiden mukaan myrskystä puhutaan, kun kymmenen minuutin keskituuli ylittää 21 metriä sekunnissa, Mira Aarre sanoo.

– Vakuutusyhtiöillä on kuitenkin muitakin määritelmiä myrskytuulelle. Pari vuotta sitten tekemässämme selvityksessä myrskyn raja vaihteli 14 ja 21 metrin välillä.

Kotivakuutukset korvaavat myrskyn rakennuksille, irtaimistolle ja piha-alueille aiheuttamia vahinkoja vain siinä tapauksessa, että kyseessä on vakuutusyhtiön oman määritelmän mukainen myrsky. Esimerkiksi LähiTapiolassa ja Turvassa myrskyn raja on yli 15 metriä sekunnissa – OP:ssa vähintään 20 ja Fenniassa yli 20 metriä sekunnissa.

Vertailun vuoksi: Ilmatieteenlaitoksen mukaan myrskytuuli puhaltaa, kun kymmenen minuutin keskituuleksi on mitattu vähintään 21 metriä sekunnissa. Vuoden 2019 ensimmäinen myrsky Aapeli ylitti tämän rajan merellä ja rannikolla, mutta ei sisämaassa.

Puuskia ei lasketa

Vakuutusyhtiöt tuijottavat vain kymmenen minuutin ajalta laskettua keskiarvoa. Puuskissa tuuli voi kuitenkin olla merkittävästi voimakkaampaa.

Tämä seikka on synnyttänyt korvausasioissa useita riitoja, kuten Vakuutus ja rahoitusneuvonta FINE:n lukuisat ratkaisusuositukset (1 (siirryt toiseen palveluun), 2 (siirryt toiseen palveluun), 3 (siirryt toiseen palveluun), 4 (siirryt toiseen palveluun), 5 (siirryt toiseen palveluun)) kertovat.

Mira Aarre neuvoo, että vakuutusehtoihin kirjattuun myrskyn määritelmään kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti, jos talo tai mökki sijaitsee tuulisella paikalla.

– Vakuutuksen laajuus ja turvan taso vaihtelevat paljon. Se voi johtaa tilanteeseen, jossa samassa naapurustossa toinen saa korvauksia, toinen ei.

Eroja on myös vakuutusten sisällöissä. Toisilla yhtiöillä myrskyvakuutus kuuluu suppeimpaakin kotivakuutukseen – toisilla taas ei.

Huomioi poikkeamat

Vakuutuksissa on muitakin yksityiskohtia, joista kuluttajien on syytä olla tietoisia. Useimmissa kotivakuutuksissa on esimerkiksi rajoitusehto, jonka mukaan lumen ja jään painosta tai liikkumisesta aiheutuneita kattovahinkoja ei korvata.

– Esimerkiksi lumen mukana katolta alas tulevaa lumiestettä ja sen aiheuttamia korjauskustannuksia ei korvata, joten lumikuormaa tulee tarkkailla, Aarre sanoo.

Siksikin talojen kattorakenteisiin on syytä kiinnittää erityistä huomiota.

Pihojen rakenteisiin vakuutukset suhtautuvat kaksijakoisesti. Myrskyn kaatamat pihapuut ja runtelemat pensasistukset kotivakuutus kyllä korvaa, mutta ei välttämättä laituria.

– Laiturit, kylpypaljut tai koristepatsaat eivät yleensä kuulu kotivakuutuksen piiriin vaan ne on vakuutettava erikseen ja asiasta laitettava maininta vakuutuskirjaan, Mira Aarre sanoo.

Suppea kasko ei korvaa – eikä naapuri

Jos puu kaatuu auton konepellille, autovakuutuksen laaja kasko korvaa yleensä vahingon.

– Suppea kasko sen sijaan korvaa hirvi- ja palovahinkoja sekä varkauksia, mutta ei myrskyvahinkoja, Aarre sanoo.

Jos auton päälle kaatunut puu sattui kasvamaan naapurin pihalla, korvausta voi yrittää hakea naapurin vastuuvakuutuksesta. Onnistumisen todennäköisyys on pieni. Se on kiinni lähinnä siitä, voidaanko puun kaatuminen tulkita naapurin huolimattomuudeksi – eli oliko puu entuudesta tiedetty huonokuntoiseksi.

Naapuria ei auta syyttää myöskään siinä tapauksessa, että puu oli huonokuntoinen – mutta se kaatui myrskyssä, jossa tervekin puu olisi kaatunut.

Auton päälle kaatuneesta puusta saa korvauksia vaihtelevasti vakuutustasosta riippuen. Hans-Mikael Holmgren / Yle

– Jo ennen myrskyä, mutta viimeistään nyt, on syytä katsella pihan puustoa ja arvioida puiden kunto. Naapurille kannattaa huomauttaa, jos hänen puunsa näyttää olevan kallellaan, Mira Aarre neuvoo.

Vakuutus- ja rahoituspalvelu FINE:n on koonnut oppaaseensa (siirryt toiseen palveluun)neuvoja myrskyjen ja muiden luonnonilmiöiden aiheuttamien vahinkojen varalle. Tässä muutama hyvä neuvo.

1. Dokumentoi kaikki

Jos puu on kaatunut talon päälle, kännykkäkamera esiin. , Vahingon selvittely ja näytön esittäminen kuuluvat vakuutuskorvausta hakevalle.

– Se on tehtävä jo ennen tuhojen korjausta. Muutoin voi käydä niin, että talon päälle kaatunut koivu on klapeina ja katto korjattuna, eikä kuvan kuvaa ole otettu.

2. Estä lisävahingot

– Rikkoutuneille katoille pressuja, ikkunoihin levyjä – näihin väliaikaiskorjauksiin voi sitten myöhemmin hakea korvauksia, vakuutusneuvonnan Mira Aarre sanoo.

Jos myrsky katkoo sähköt vuorokausiksi, sähköä tuottava aggregaatti kannattaa vuokrata ennen kuin pakkanen jäädyttää vesikiertoisen patteriverkoston rikki.

3. Ilmoita vakuutusyhtiölle – tai sähköfirmaan

Myrskyvahingosta on syytä ilmoittaa vakuutusyhtiölle mahdollisimman pikaisesti. Samalla voit neuvotella, millaisiin toimenpiteisiin on syytä ryhtyä.

Jos vahinko johtuu sähkökatkoksesta, vahinkoja korvaa ensi sijassa sähköyhtiö.

Myrskyn repimää kattoa Pikku-Huopalahdessa Helsingissä joulukuussa 2011. Derrick Frilund / YLE

– Monissa vakuutuksissa on rajoitusehto, jonka mukaan korvausta ei makseta, jos se on mahdollista saada jonkin lain nojalla. Sähköyhtiöitä koskee sähkömarkkinalaki ja ne maksavat vuotuisiin siirtopalvelumaksuihin perustuvaa vakiokorvausta, vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE:n Mira Aalto sanoo.

4. Kirja työtunnit ylös

Esimerkiksi rikkoutuneen ikkunan vaihto ja kaatuneiden puiden raivaus saattavat olla töitä, joista taitava selviää itsekin.

Tätä vakuutetun itsensä tekemää työtä voidaan korvata myös kotivakuutuksesta, joko könttäsummalla tai tehdyn työtunnin perusteella.

– Vakuutusyhtiöstä voi kysyä, että sopiiko jos en otakaan remonttimiestä vaan teen itse – mikä on tuntihinta vai sovitaanko urakasta, Aarre sanoo.

– Sen jälkeen on syytä kirjata tarkkaan ylös, kuka tekee mitä ja milloin.

Vakuutusyhtiön maksava työkorvaus ei ole suuren suuri, FINE:n arvion mukaan tyypillisesti noin 8–12 euroa tunnilta. Toisaalta kyse on verottomasta korvauksesta – ja ankaran myrskyn jälkeen vapaita työmiehiä saattaa joka tapauksessa olla niukasti saatavilla.

5. Älä telo itseäsi

Lisävahinkojen ehkäisemiseen sisältyy myös se, ettei innokas tee-se-itse -tyyppi vahingoita itseään.

Vaaralliset työt on syytä jättää ammattilaisille.

– Esimerkiksi moottorisahan käyttäjän on syytä huomata, että myrskyn kaatamien puiden rungoissa ja juuristoissa voi olla voimakkaita jännitteitä. Erityisesti sähköjohtojen raivaus on jätettävä ammattilaisille, Mira Aarre sanoo.

