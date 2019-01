Omakotiliitto: Kiinteistöverosta tulee riesa taantuvien paikkakuntien talonomistajille – valtiovarainministeriö kiistää

Omakotiliitossa pelätään, että samaan aikaan, kun rakennusten arvot laskevat taantuvilla paikkakunnilla, on verotus menossa päinvastaiseen suuntaan.

Kiinteistöverotus on määrä toimittaa uusien verotusperusteiden mukaisesti vuonna 2022. Omakotiliitossa uskotaan, että verosta tulee riesa taantuvien paikkakuntien talonomistajille.

Liiton mielestä suunnitteilla oleva verouudistus ei ota huomioonsyrjäseuduilla sijaitsevien talojen heikkoa hintakehitystä. Myös kerrostaloille kaavailtu pienempi kiinteistövero kismittää talonomistajien edunvalvojaa.

Nykyinen kiinteistövero on melko kohtuullinen. Keminmaalainen EJ Posti asuu yksin 160 neliön talossa ja kellarista löytyy saman verran tilaa. Lisäksi talossa on ullakko. Posti halusi nimenomaan ison talon.

– On kiva, kun on tilaa. Voi kutsua ystäviä kylään ja majoittaa heitäkin. Se on minulle hyvin tärkeä asia.

Kiinteistövero määräytyy neliöiden mukaan. Jos Postin omistama talo olisi uusi, siitä pitäisi maksaa veroa yli 700 euroa vuodessa, mutta vuonna 1960 rakennetun talon kiinteistövero jää ikäalennusten vuoksi reiluun 200 euroon.

– Se on ihan siedettävä summa, jostakinhan niitä veroja pitää kerätä, Posti sanoo.

Sama neliöhinta koko maahan

Suunnitelmissa on ottaa sama 1400 euron neliöhinta verotuksen pohjaksi kaikkialla Suomessa.

Omakotiliitossa pelätään, että samaan aikaan, kun rakennusten arvot ovat laskemassa taantuvilla paikkakunnilla, on verotus menossa päinvastaiseen suuntaan. Liiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen on pitänyt asiaa esillä.

– Jos rakentaa vaikka 200 000 eurolla talon pienelle paikkakunnalle, saako siitä sen hinnan, jos sitä yrittää myydä? Tuskin. Sille ei välttämättä löydy edes ostajaa. Sen verotusarvo ja myyntihinta olisivat ihan täysin pielessä haja-asutusalueella.

– Onko se oikeudenmukaista ja kohtuullista, että sitä pientaloa verotetaan rakennuskustannusten mukaan, Savolainen kysyy.

Valtionvarainministeriön lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen vastaa Omakotiliiton väitteeseen.

– Tälläkin hetkellä kiinteistöveron määrä riippuu rakennuskustannuksista. Nykyisin verotusarvot perustuvat 70-luvun rakentamiskustannuksiin, ja niitä on korotettu kaavamaisesti rakennuskustannusindeksin perusteella.

Kunnat määräävät lopullisen tason

Vanhanen uumoilee Omakotiliiton näkemyksen perustuvan siihen oletukseen, että kunnat eivät alentaisi veroprosenttejaan. Hänen mielestään tällainen oletus on epärealistinen.

– Kunnilla olisi nykyisinkin mahdollisuus merkittävästi lisätä verotulojaan korottamalla mm. asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttejaan. Niillä on kuitenkin selvästi ollut syynsä pitää verotuksen taso maltillisena. Nämä syyt eivät poistu uudistuksen myötä, Vanhanen sanoo.

Vanhasen mielestä taantuvilla alueilla rakennusten verotusarvot nousisivat päinvastoin vähemmän kuin kasvukeskuksissa, koska kaavailujen mukaan verotusarvoihin vaikuttaisivat vastaisuudessa myös alueelliset rakentamiskustannukset. Ne otettaisiin huomioon niin kutsutulla sijaintikertoimella.

Omakotitaloille ja kerrostaloille kaavaillaan kiinteistöverotukseen erisuuruista neliöhintaa. Ville Toijonen / Yle

Halvemman ja kalliimman alueiden rakennuskustannusten ero on noin 20 prosenttia.

– Nykyisin rakennusten osalta sovelletaan aivan samoja veroperusteita niin Kainuussa kuin Westendissäkin.

Omakotiliiton Savolaisen mielestä uudistus etenee vaivihkaa. Hän peräänkuuluttaa kunnon keskustelua kiinteistöverouudistuksesta.

– Totta kai palvelusta pitää maksaa, mutta pitää käydä laaja keskustelu, jotta se on oikeudenmukaista kaikille.

Pientalot ja kerrostalot eri kastiin

Pientalot eli omakotitalot, rivitalot ja paritalot ollaan erottamassa kiinteistöverotuksessa kerrostaloista, joiden neliöhinnaksi on tulossa 1060 euroa neliöltä. Se on 340 euroa vähemmän kuin pientaloissa. Omakotiliitossa tätä pidetään vääryytenä.

– Tässä suositaan kerrostaloasumista. Omakotiasujien kohtelu ei ole sitä luokkaa, mitä sen pitäisi olla. Tässä on kysymys epätasa-arvosta, sanoo Omakotiliitto liittohallituksen jäsen Sirkka-Liisa Mällinen.

Valtionvarainministeriössä kielletään, että tavoitteena olisi laittaa pientalonomistajia huonompaa asemaan. Ero johtuu erilaisista rakennuskustannuksista.

– Tilastokeskuksen kesäkuulta olevat alustavat hinta-arviot viittaavat siihen, että pientalojen keskimääräiset rakentamiskustannukset neliömetriä kohden ovat suuruusluokaltaan 30 prosenttia korkeammat kuin kerrostalon vastaavat rakentamiskustannukset. Jatkotyössä numerot tarkentuvat, Vanhanen kertoo.