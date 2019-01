Poliisi: Oulun seksuaalirikoksista epäilty otettu kiinni Saksassa

Oulun poliisin etsimä mies on otettu kiinni Saksassa. Mies on etsintäkuulutettu törkeään lapseen kohdistuneeseen rikoskokonaisuuteen liittyen.

Mies otettiin kiinni eilen keskiviikkona illalla Saarbrückenin kaupungissa Saksassa.

Oulun poliisin mukaan miehen luovutus- ja noutojärjestelyistä vastaa keskusrikospoliisi.

Oulun poliisin rikosylikomisario Markus Kiiskinen kertoo, että epäilty saadaan Suomeen tammikuun loppuun mennessä.

Epäillyn miehen kuva oli julkaistu Europolin ylläpitämällä EU-alueen etsintäkuulutettujen listalla. Listalla on poliisin eniten etsimät rikolliset. Oulun poliisilaitos oli etsintäkuuluttanut henkilön kansainvälisesti.

Mies otettiin kiinni kertaalleen jo ennen joulua Saksassa, mutta siinä vaiheessa kun hänestä annettiin eurooppalainen pidätysmääräys, hänet oli ehditty vapauttaa.

Useita epäiltyjä seksuaalirikoksia

Oulussa on tutkinnassa kaikkiaan viisi tänä vuonna ilmi tullutta epäilyä, joissa seksuaalirikoksen epäilty on ulkomaalaistaustainen tai epäiltynä on useita ulkomaalaistaustaisia. Kaikissa tapauksissa uhri on alaikäinen tyttö. Tästä jutusta voit lukea tarkemmin sen, mitä seksuaalirikosepäilyistä tiedetään tällä hetkellä.

Saksassa tehty kiinniotto ja vapauttaminen liittyvät epäilyyn pitkäkestoisesta hyväksikäyttötapauksesta, josta epäillään yhteensä kahdeksaa miestä.

Poliisi otti marraskuun lopussa kiinni seitsemän miestä epäiltynä seksuaalirikoksista. Miesten epäillään törkeästi hyväksikäyttäneen alle 15-vuotiasta kantasuomalaista lasta. Neljää heistä epäillään myös törkeästä raiskauksesta. Kahta epäillään näiden nimikkeiden lisäksi vielä tytön pahoinpitelystä.

Lisäksi kaksi muuta alaikäiseen kohdistunutta epäiltyä seksuaalirikosta ovat tapahtuneet Oulussa Tuiran kaupunginosassa. Molemmat epäillyt rikokset ovat tapahtuneet 17. marraskuuta ulkona.

Toista niistä tutkitaan lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä, toista tapausta tutkitaan puolestaan törkeänä raiskauksena ja törkeänä seksuaalisena hyväksikäyttönä.

Pitkään kestäneen epäillyn seksuaalirikostapauksen ja Tuiran epäiltyjen seksuaalirikosten lisäksi poliisi tutkii kahta erillistä epäiltyä tapausta, jotka eivät poliisin mukaan liity aikaisempiin epäiltyihin tapauksiin. Molemmat teot tapahtuivat marras-lokakuussa.

