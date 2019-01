Kahden vuorokauden sähkökatko ajoi lapsiperheen evakkoon ja pimensi saaren – Pohjanmaan rannikolla osattiin kuitenkin varautua

Monessa sähköttömässä kodissa on hytisty tänään reilun kymmenen asteen lämpötilassa. Vaasan seudulla on urakoitu myrskyn vaurioittamia sähkölinjoja kuntoon hankalissa olosuhteissa.

Sulvalla Mustasaaren kunnassa asuva John Råholm perheineen on ollut ilman sähköä pian kaksi vuorokautta. Perheessä on kaksi alle kouluikäistä lasta. Tilanne on hankala, mutta ei kuitenkaan aivan mahdoton.

– Onneksi meidän talossa on takka. Ilman sitä ei olisi lämpöä koko talossa. Minulla ja vaimolla on ollut kipinävuorot, Råholm kertoo.

Sekä Johnin että hänen vaimonsa vanhemmat asuvat aivan lähellä. Viime yön perhe olikin evakossa. Kiristynyt pakkanen tuntuu heti sisälämpötilassa.

– Eilen illalla sisällä oli 15 astetta, tänään töihin lähtiessä 12 astetta.

John Råholmilla ei ole mitään tietoa siitä, koska sähköt saadaan kotiin takaisin. Sitä ei osattu kertoa sähköyhtiöstäkään. Vaasan Sähköverkon tavoite kuitenkin on, että sähköt saadaan palautettua tänään.

– Tietysti ymmärrän, että tilanne on hankala ja moni on ilman sähköä. Me ollaan aika maalla, joten meidän on pakko odottaa.

– Meillä on kuitenkin puuvarasto täynnä klapeja, Råholm sanoo positiivisesti.

Bergön saari pitkään vailla sähköä

Bergön saarella Maalahdessa, lossimatkan päässä mantereesta, asuu pysyvästi noin 500 ihmistä. Saarella on myös oltu lähes kaksi vuorokautta vailla sähköä.

– Ihan riittävän pitkä aika tämä on ollut. Hyvin on kyllä pärjätty, sillä meillä on kaksi takkaa kotona. Aamulla oli 15 astetta sisällä, kertoo saarella asuva Carola West.

Maalahden Bergössä asuva Carola West. Jarkko Heikkinen / Yle

Hän muistelee, että tätä pidempi sähkökatko on ollut noin 20 vuotta sitten, kun jouluviikolla jouduttiin olemaan melkein viikko sähköttä.

– Onneksi meille tulee vettä, se on kaikista tärkein. Uskon, että kaikki ovat pärjänneet hyvin. Täällä osataan varautua, West toteaa.

Toiveissa saada sähköt koteihin tänään

Vaasan Sähköverkon tavoitteena on saada sähköt palautettua tämän päivän aikana kiinteästi asutuille alueille.

– Se on kyllä haastava tavoite, varmasti jää vielä yksittäisiä talouksia huomiseksi, toteaa Vaasan Sähköverkon käyttöpäällikkö Petter Södergran.

Merja Siirilä / Yle

Torstaina iltapäivällä Pohjanmaan rannikolla oli vielä noin 3 400 taloutta vailla sähköä. Osa sähköttömistä talouksia on kesämökkejä rannikolla ja saaristossa.