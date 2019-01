Oodi-kirjaston kymmenien tonnien teräsportaat taipuivat harvinaisella kylmätaivutustekniikalla

Kaaritaivutus Kumpula Oy on yksi harvoista suomalaisyrityksistä, joka pystyy taivuttamaan järeitä teräspalkkeja. Heidän toimittamansa näyttävä porrasrunko koristaa Helsingin uuden keskustakirjaston aulaa.

Kierreportaiden teko ei hetkeen unohdu seinäjokisessa tehdashallissa. Siitä pitävät huolen portaiden luonnostelusta jääneet jäljet seinäjokisen hallin lattiassa. Kaaritaivutus Kumpulan pääsuunnittelija ja toinen omistaja, Ossi Kumpula kertoo projektin olleen suurin työ yrityksen historiassa.

– Yritys työllistää normaalisti viisi henkilöä. Parhaimmillaan meitä oli yhdeksän henkilöä portaikon kimpussa. Teimme kahta vuoroa ja pitkää päivää. Itse työstäminen kesti puoli vuotta, suunnittelu aloitettiin jo aikaisemmin.

Kierreportaat ovat yksi kiintopiste Oodi-kirjaston sisätiloissa. Kumpula kertoo niissä olevan terästä yhteensä noin 80 tonnia, minkä lisäksi painoa tulee betoniaskelmista, käsijohteista ja tasokaiteista. Isot palkit kannattelevat ja roikottavat koko portaikkoa.

Helsingin keskustakirjasto Oodin portaat, joiden teräsrunko on seinäjokelaisyrityksen valmistama. Elina Niemistö / Yle

– Aika paljon jouduimme miettimään myös nostokapasiteettia. Meillä on 5000 kilon nosturit ja yksi portaikko painoi 8000-8500 kiloa riippuen porrasmallista. Piti miettiä, miten se saadaan nostettua jikistä pois ja maalaamolle.

Ossi Kumpula kertoo, etteivät he alun perin halunneet tehdä tarjousta työstä, koska he ajattelivat, etteivät pysty valmistamaan sitä.

– Annoimme sitten vinkkiä, mitä pitäisi muuttaa, ja päädyimme tilaajan kanssa siihen, ettei auta kuin kokeilla tekemistä.

Apuvoimien lisäksi myös laitteisiin investoitiin, kun Kaaritaivutus hankki uuden levymankelin.

– Saimme lisää tietoa ja kokemusta levyn käsittelystä ja taivutuksesta. Projektin myötä olemme oppineet paljon siitä, miten toimitaan ison työmäärän kanssa. On osattava ilmaista muille, mitä täytyy tapahtua, että asiat etenevät omassa päässä näkyvän vision suuntaan.

Taivutuskone oli rakennettava itse

Kaaritaivutus Kumpula Oy on yksi harvoista yrityksistä, joka valmistaa teräspalkkeja kylmätaivutuksella.

– Se tarkoittaa, että terästä taivutetaan huoneenlämmössä. Teräspalkki ajetaan kolmen rullan läpi, missä se muovataan kaarevaksi. Saman voi toteuttaa myös prässäämällä. Joka tapauksessa tarvitaan kolme tukipistettä, joiden ympäri palkkia taivutetaan. Kylmätaivuttaminen sopii hyvin loivien kaarien tekemiseen, se on tehokasta ja tarkkaa.

Kumpula kertoo, että myös taivutuskoneen valmistus on haastavaa.

– Yritykset, jotka pystyvät valmistamaan CNC-ohjatun taivutuskoneen, ovat vähissä tänäkin päivänä. Valmistus on haastavaa, koska muuttujia on niin paljon.

Ossi Kumpula CNC-ohjatun levymankelin vieressä Seinäjoen Kapernaumin hallissa. Kati Ala-Renko / Yle

Tämän epäkohdan näki myös yrityksen toinen omistaja, isä-Heikki parikymmentä vuotta sitten. Hän oli kyllästynyt näkemään huonolaatuisia kaarevia teräspalkkeja työmailla. Niinpä erilaisten vaiheiden kautta he päätyivät rakentamaan itse taivutuskoneen.

– Isä on aina ollut innokas kehittäjä ja vienyt ideoitaan käytäntöön asti, ja onnistunutkin siinä vielä. Järeään teräsrakenteeseen suuntautuessa komponentit ja laitteet ovat arvokkaita, vaikka ne tehtäisiin itse. Aina on riski, että mitä jos kaikki ei toimikaan niin kuin on ajateltu.

Arvostettu teräsrakennepalkinto

Oodi voitti teräsrakenteistaan Vuoden Teräsrakenne -palkinnon. Teräsrakennepalkinto jaetaan vuosittain alan kehitystä edistävälle ja kuvaavalle teräsrakenteelle ja on ammattilaisten keskuudessa arvostettu tunnustus.

– On omalla tapaa yllättänyt, miten paljon tämä on saanut huomiota, miten julkinen hanke on kyseessä. Toki epäilimmekin, että Oodi tulee voittamaan teräsrakennepalkintoja. Avajaisissa näin paljon muutakin teräsrakennetta kokonaisuudessa, kaiken kaikkiaan hieno kohde, kehuu Ossi Kumpula.

Kaikkea ei tarvitse tehdä itse

Ossi Kumpula kertoo projektin myötä huomanneensa, että yrityksellä on rahkeet pyörittää isompiakin töitä.

– Yrittäjyys on riskien puntaroimista, kannattaako lähteä mukaan. Sellaisiakin isoja töitä on kyselyssä, että loppupeleissä on pakko laajentaa toimintaa, jos haluaa olla mukana. Tarvittaessa pitää kasvattaa toimintaa, koska ei voi valita että on vain osassa mukana. Olen myös huomannut, että kaikkea ei tarvitse tehdä itse, ja ei siinä kuin alkaa tekemään vain.

Tällä hetkellä Kumpulat valmistavat Kapernaumin hallissaan muun muassa Oma SP:lle kierreportaita ja holvikaaria Helsinkiin. Kumpula kertoo, että kaarevia muotoja käytetään Etelä-Suomessa enemmän.

– Olen huomannut, että kaarevan metallipalkin lisäksi oma suunnittelu on yhä vahvemmassa asemassa. Sitä puolta ehkä tarvitsee vielä tehostaa. Suunnittelua halutaan siirtää enemmän tekijälle, koska kyseessä on erikoisia muotoja. Toisaalta on hyväkin, ettei tarvitse kysellä mittoja, koska saa omalta koneelta poimia tarvitsemansa tiedot.

Portaikon on suunnitellut arkkitehtitoimisto ALA, ja rakennesuunnittelusta on vastannut Ramboll. Kaaritaivutus toimi urakassa alihankkijana Normek Oy:lle, joka vastasi kirjaston kokonaisvaltaisesta teräsurakasta.

