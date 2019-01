HSL veti uudet sähköbussit pois liikenteestä ohjaustankovian takia: "Jos ohjaus menee ja vauhti on kova, niin voihan siitä olla mitä tahansa seurauksia"

Sähköbussit asetettiin ajokieltoon Helsingissä ajossa olleen bussin ohjauksessa ilmenneen vian takia uudenvuoden päivänä.

– Siinä meni ohjauksessa joku tanko rikki, HSL:n ryhmäpäällikkö Mika Häyrynen kertoo.

Bussi oli Häyrysen mukaan liikenteessä ja siinä oli kyydissä matkustajia.

– Kyllä se linjalla oli, mutta matkustajamäärästä en tiedä tarkemmin. Tietääkseni siinä ei ollut vaaratilannetta, koska se tanko meni poikki jossain liikennevaloissa ja bussi oli pysähdyksissä.

Häyrysen mukaan tilanne olisi kuitenkin voinut olla vaarallinen.

– Toki jos ohjaus menee ja vauhti on kova, niin voihan siitä olla mitä tahansa seurauksia, Häyrynen sanoo.

Ruotsissa Linkkerit otettu jo takaisin liikenteeseen

Helsingissä oli käytössä kymmenen kotimaista Linkker-sähköbussia. Häyrysen mukaan myös Turussa on vedetty pois liikenteestä samanalaisia sähköbusseja. Ruotsin Yleisradioyhtiö SVT kertoo (siirryt toiseen palveluun), että myös Luulajassa ajossa olleet Linkker-bussit otettiin pois liikenteestä, mutta ne on otettu uudelleen jo käyttöön.

Häyrysen mukaan pääkaupunkiseudulla sähköbussit ovat pois liikenteestä niin kauan, kunnes valmistaja on saanut tutkittua mitä on tapahtunut ja vika on saatu korjattua.

– Se riippuu siitä, onko kyseessä ollut esimerkiksi joku yksittäinen ohjaustanko ja onko siinä ollut joku materiaalivirhe. Silloinhan se riittää, kun se vaihdetaan kunnolliseen. Mutta jos kysymys on jostakin rakenteellisesta viasta eli jos siinä joku tärinä tai muu vastaava on aiheuttanut rasitusmurtuman, niin silloinhan täytyy tutkia koko bussin rakennetta tarkemmin ja miettiä mitä sille pitää tehdä, Häyrynen miettii.

Linkkerin busseja oli käytössä usealla eri liikennöitsijällä. Ensi syksyksi HSL:n on tarkoitus ostaa 30 täyssähköbussia lisää, mutta vielä ei tiedetä kenen valmistamia busseja ne ovat. Vuoteen 2025 mennessä 30 prosenttia pääkaupunkiseudun busseista on tarkoitus olla sähköbusseja.

Sähköbussien poisvedosta kertoi ensimmäisenä SVT. (siirryt toiseen palveluun)