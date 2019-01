Rakentaminen kiihtyy Kymi Ringillä – MotoGP:n testiajot ajettava ensi syksynä

Tammikuussa Kymi Ringin työmaa on tauolla. Sisääntuloteiden rakentaminen käynnistyy helmikuussa.

Ratamoottoripyörien MotoGP-osakilpailu on määrä järjestää Iitissä kesällä 2020.

Rakennustyöt moottoriurheilukeskus Kymi Ringillä Iitissä jatkuvat helmikuussa. Tammikuussa työmaa on tauolla.

Kymi Ring -yhtiön ratajohtajan Timo Pohjolan mukaan takana on kiireinen syksy.

Kymi Ringin rata on jo valmis ajettavaksi ympäri. Asfalttia sillä ei vielä ole. Myös yli 80 prosenttia suoja-alueista on valmiina.

– Juhannuksena saimme radan läpiajettavaan kuntoon. Sen jälkeen on tehty turva-alueita ja kymmenisen hehtaaria varikkokenttää. Jatkamme sisääntuloteiden rakentamisella helmikuussa, Pohjola sanoo.

Pohjola vakuuttaa töiden olevan aikataulussa.

Vauhti kasvaa

Ratayhtiön uuden toimitusjohtajan Markku Pietilän mukaan Kymi Ringillä pitäisi ajaa testiajot viimeistään ensi syksynä, mikäli Moto-GP-aikataulusta aiotaan pitää kiinni. Tällä hetkellä tavoite on, että ratamoottoripyöräilyn osakilpailu ajetaan Iitissä kesällä 2020.

– Projekti etenee koko ajan, mutta vauhti kasvaa kevään myötä. Radan rakentaminen on tietenkin keskeistä, mutta myös tapahtumajärjestelyiden aloittaminen suuremmalla intensiteetillä MotoGP:n osalta, Pietilä sanoo.

Valtio on rahoittanut Kymi Ringin moottorirataa ja sen ajokoulutuskeskusta yhteensä noin 7 miljoonalla eurolla. Pietilän mukaan tästä potista noin 2,4 miljoonaa on jo käytetty.

Valtion myöntämä avustus on ollut sidoksissa siihen, että yhtiöllä on pitänyt olla näyttöä siitä, että yksityistä rahoitusta on tarpeeksi.

– Tottakai etsimme edelleen rahoittajia. Itse radan tekemisen osalta rahoitus on kunnossa. Kysymys on kuitenkin siitä, mitä kaikkea muuta rakennetaan, Pietilä sanoo.

Varikkorakennuksen ratayhtiö rakennuttaa itse. Lisäksi alueelle on kaavoitettu hotellinpaikka, ja radan varteen on suunniteltu näyttäviä asuntoja. Yhtään varausta asunnoista ei ole vielä tehty.

Erillisen ajokoulutuskeskuksen rakennustyöt ovat seisseet jo tovin, koska sen rahoitus on auki. Ratayhtiö oli laskenut sen varaan, että Kouvolan kaupunki myöntää keskusta varten 2 miljoonan euron lainan. Hallinto-oikeus kuitenkin kumosi lainapäätöksen. Toistaiseksi kaupunki ei ole löytänyt muuta tapaa rahoittaa Kymi Ringiä.