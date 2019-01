Myrkytön keksintö kiinnostaa maailmalla – Japanissa aaltopuuteknologiaa halutaan kokeilla pilvenpiirtäjään

Keskipohjalainen Aalto Haitek on saanut mukaan myös rahoittajia, heidän joukossaan Nokian entisen toimitusjohtajan.

Hymy on herkässä Toholammilla Aalto Haitekin tuotantotiloissa. Puuseppä Tapani Honkalan kehittämä aaltopuuteknologia on patentoitu maailmanlaajuisesti ja veljenpoika Janne Honkalan mukaan myös rahoittajien kiinnostus on herännyt.

– Olemme saaneet taustalle suomalaisia ja ulkomaalaisia osaajia. Esimerkiksi entinen Nokian toimitusjohtaja Olli-Pekka Kallasvuo on lähdössä toimintaamme mukaan, Janne Honkala kertoo.

Honkaloiden kehittelemässä aaltopuuteknologiassa talot, sillat, huonekalut ja kaikki puurakentaminen tehdään ilman muovia, liimoja ja muita kemiallisia aineita.

Puuhun jyrsitään aallon muotoisia uria, jotka laudoissa tai palikoissa napsahtavat lomittain toisiinsa tiukasti kiinni. Kappaleita ladotaan yhteen haluttu määrä ja ne pultataan tiukaksi kierretangoilla, jotka työnnetään lautoihin tai palikoihin valmiiksi porattujen reikien läpi.

Mika Honkalan käsissä syntyy kaksikerroksisen rivitalon seinäelementtiä Helsinkiin. Ville Viitamäki / Yle

Tuotekehittelyssä on päädytty aaltomuotoon, koska Honkaloiden testeissä juuri aallolla on saatu huomattavasti parempi kantavuus kuin muilla rakenteilla. Miehet uskovat vakaasti rakenteen kestävän jopa maanjäristyksen.

Puun eläminen ja halkeileminen estetään aaltopainekuivauksella. Honkalat kertovat testanneensa kuivauskeksintöään parikymmentä vuotta.

– Nyt toimii. Puu saadaan kuoletettua niin, että se pysyy stabiilina ja kosteuden kestävänä, Janne Honkala kertoo.

Tapani Honkala on ollut puun kanssa tekemisissä jo viisi vuosikymmentä. Ville Viitamäki / Yle

Aaltopuuteknologian kehittämisen alkusysäys lähti kirjahyllyjen teosta. Aaltouritetut peltikappaleet hyllylevyjen välissä sai hyllyt kestämään vääntymättä painavat kirjakuormat.

– Aaltopuuteknologialla voi rakentaa seinät, lattiat ja katot. Voi tehdä niin korkeaa kuin haluaa, ja niin paksua rakennetta kuin haluaa, kertoo Janne Honkala.

Toholammilta lähtee Suomeen ja maailmalle sekä pitempää että lyhyempää tavaraa. Miesten mukaan nostureita ei tarvita, ja talonsa voi kuljetella rakennuspaikalle vaikkapa peräkärrykuormina. Talot ja sillat voi kasata paikoilleen, ja halutessaan myös purkaa, siirtää ja koota uudelleen.

– Lyhyemmät uritetut palikat ovat kuin eräänlaisia puisia tiiliä, jotka liitetään yhteen samalla tavalla kuin pidemmästä tavarasta valmistuva seinä, selittää Tapani Honkala.

Mies sai idean palikoihinsa, kun poltti joulun jälkeen saunan pesässä legojen pahvipakkauksia.

– Rupesin miettimään, että miksi ei voisi olla kuin puisia legoja tai tavallaan puisia tiiliä, jotka ladotaan yhteen.

Janne Honkala testaa rakenteen kestävyyttä. Ville Viitamäki / Yle

Perheyrityksellä on vakaa aikomus ponnistaa ekologisilla tuotteillaan maailmalle. Kymmenkunta työntekijää työllistävä Aalto Haitek ei pysty nykyisellä tuotannollaan vastaamaan kiinnostukseen. Nyt mietitään rahoittajien kanssa jatkoa.

Vuoden Toholammilla toiminut yhtiö osti paikkakunnalta äskettäin entisen Valion juustolan. Yli 10 000 neliöä ei kuitenkaan riitä, vaan tiloja joudutaan vielä laajentamaan.

Aalto Haitekin tuotteita esiteltiin taannoin Tokiossa messuilla. Vierailun seurauksena satakunta aasialaisyritystä haluaisi tulla tutustumaan paikan päälle Toholammille. Honkalat uskovat, että vienti alkaa vetää vauhdilla, kun tuotanto saadaan kunnolla käyntiin. Esimerkiksi Japanissa aaltopuuteknologiaa haluttaisiin kokeilla pilvenpiirtäjään.

– Työpaikkoja tulee varmasti tänne ja miksei muuallekin Suomeen, jos esimerkiksi hajautamme toimintaa eri puolelle maata pieniin puusepänyrityksiin.

Varmaa on, että Honkalat pysyvät puun kanssa tekemisissä. Suvulla on pitkä hirsirakentamisen perinne, nytkin työskennellään kolmessa polvessa.