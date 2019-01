Oletko kännykkää räpläävä sohvaperuna? Kuntosaliyrittäjät ovat kiinnostuneita juuri sinusta

Tästä on kyse Kuntokeskusyritysten määrä on lisääntynyt vuosi vuodelta.

Isot halpaketjut ajavat perinteisimpiä saliyrittäjiä ahtaalle.

Monen yrittäjän pahin kilpailija on silti kotisohva.

Rauta kolisee harvakseltaan Lahden vanhimmalla kuntosalilla. Alkuiltapäivästä asiakkaita on vain kourallinen, mutta ovi käy kiihtyvään tahtiin.

Lahden keskustassa sijaitsevassa Maken Fitness Centerissä on treenattu pian kaksikymmentä vuotta. Tuona aikana kilpailu asiakkaista on koventunut huomattavasti isojen kuntosaliketjujen rynnittyä markkinoille.

– Kyllä se kilpailu on tosi kovaa. Se on tässä ihan muutaman vuoden sisällä koventunut, kertoo kuntosalivastaava Marjo Passila.

Suomessa on Tilastokeskuksen tietojen mukaan yli 500 kuntokeskusyritystä, joista osalla on useita toimipisteitä. Määrä on kasvanut tasaisesti viime vuosina: 45 prosentilla vuodesta 2013 vuoteen 2017. Pelkästään Lahdessa kuntosaleja tai -keskuksia on kolmisenkymmentä, joista halvimmissa harjoittelemaan pääsee alle 20 euron kuukausimaksulla.

– Hintakilpailuun emme pysty vastaamaan, kerta kaikkiaan. Pärjäämme hyvällä palvelulla ja sillä, että otamme asiakkaamme huomioon kaikessa.

Hyvä ilmapiiri ratkaisi

Kolme kertaa viikossa treenaavalla Elli Moilasella on tänään jalkapäivä. Treenit alkavat jalkaprässissä irvistelleen ja seuraavaksi edessä ovat pohjeliikkeet. Hän päätyi Maken Fitness Centerille kavereidensa suosituksesta.

– Tykkäsin heti tosi paljon, joten päätin jatkaa täällä.

Salikortistaan hän joutuu pulittamaan yli tuplasti sen, mitä halvimmissa kuntokeskuksissa, mutta Moilanen on valmis maksamaan hyvästä ilmapiiristä.

– Tosi paljon kertoo se, että täällä tultiin heti moikkaamaan, vaikken tuntenut ketään. Täällä on myös isot tilat ja paljon laitteita, eikä kukaan katso kieroon.

Elli Moilanen aloittelee treeniään Maken Fitness Centerin jalkaprässissä. Yle

Potentiaalisia asiakkaita riittää

Lahden uusin kuntosali avattiin loppuvuodesta Mukkulaan. Samaan paikkaan, jossa edellinen yrittäjä teki konkurssin vain muutamaa kuukautta aikaisemmin. Kuntokeskus Liikku Oy:llä on toimipisteitä ennestään parikymmentä ympäri Suomea. Ketjun tavoitteena on kasvaa Suomen suurimmaksi, kotimaiseksi kuntosaliketjuksi.

– Avasimme viime vuonna 13 uutta keskusta. Tänä vuonna on tarkoitus avata 10–12 lisää ja saman verran sitä seuraavana. Tavoitteena on, että vuonna 2022 meillä olisi 50 keskusta, paljastaa toimitusjohtaja Johanna Riihijärvi.

Yrityksen taival Lahdessa on alkanut jopa suunniteltua paremmin. Vasta vähän yli kuukauden toimineella salilla on jo liki 1 000 jäsentä, kun tulevaisuuden tavoite on noin 1 500.

Eikö alan kova kilpailu hirvitä?

– Emme koe ollenkaan, että muut keskukset olisivat meidän pahimpia kilpailijoita, vaan kaikki muu, mikä ihmisten vapaa-aikaa vie. Ennen vanhaan se oli sohva, mutta nykyisin enemmän ja enemmän elektroniset välineet, kuten Netflix ja some.

Potentiaalisia uusia asiakkaita pitäisi kyllä löytyä ihan tilastojenkin valossa. Vain noin joka kymmenes suomalaisaikuinen liikkuu suositusten mukaan (siirryt toiseen palveluun). Viidennes ei harrasta vapaa-ajan liikuntaa (siirryt toiseen palveluun) lainkaan.

