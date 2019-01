Noin 9 000 asunnossa odotellaan edelleen sähköjen paluuta

Sää parantui torstaina eikä maa-alueilla ole voimassa varoituksia. Niissä kodeissa, joissa sähköttömyys on jatkunut jo pari vuorokautta, tilanne alkaa kuitenkin käydä tukalaksi.

Aapeli-myrskyn aiheuttamien sähkövikojen korjaus on jatkunut torstaina. Sää on kuitenkin parantunut tänään, eikä Suomessa ole maa-alueilla voimassa varoituksia.

Illalla sähköt olivat poikki koko maassa vielä yli 9 000 kotitaloudesta.

Eniten ongelmia on Ahvenanmaalla, missä sähköyhtiö Ålands Elandelslagin mukaan yli 6 000 sen asiakasta oli edelleen sähköttä. Yksi ahvenanmaalaismies on kuollut Lumparlandissa puiden raivaustöiden yhteydessä.

Myös Pohjanmaan rannikkoseudulla on edelleen paljon sähköttömiä.

Vaasan Sähköverkon alueella noin 2 500 asiakasta odottaa edelleen sähköjen paluuta. Eniten sähköttömiä on Vaasassa ja Mustasaaressa.

"Joka kerta on ajettava tiellä makaavan sähköjohdon yli"

Mustasaaren kunnassa, Koskön rannassa asuvan Marianne Palojärven kodissa sähköt ovat olleet poikki pian jo kahden vuorokauden ajan.

Palojärvi kertoo, että nukuttu on takan edessä, mutta takkapuut alkavat olla lopussa ja toppavaatteissa pitää olla sisälläkin. Pilaantuneet ruuat on heitetty pois, ja vettä ei tule, koska porakaivo toimii sähköllä.

– Autolla olemme saaneet haettua kaupasta lähdevettä, mutta joka kerta on ajettava tiellä makaavan sähköjohdon yli. Siitä on ilmoitettu sähköyhtiölle jo keskiviikkoaamuna, mutta mitään ei ole tapahtunut, Palojärvi ihmettelee.

Palojärven mies on pilkkonut ja raivannut tiellä olevia puita.

– Muutoin olisimme jääneet täysin saarroksiin. Ihmettelen, ettei kukaan ole missään vaiheessa tiedustellut, tarvittaisiinko jonkinlaista hätämajoitusta. Meillä sentään on ollut takka, puita ja auto käytössä, entä jos ei?

– Tuntuu, että on liian vähän tekijöitä ja tiedotus on ollut puutteellista. Tiedotusvälineiden seurantakin on toki hankalaa sähköttömänä ja kun mobiililaitteista alkavat virrat huveta, Palojärvi sanoo.

Mustasaaren kunnanjohtajan Rurik Ahlbergin mukaan kunnalla on tarjota joitakin evakuointiin tarkoitettuja asuntoja ja ongelmatilanteessa kannattaa kääntyä kunnan puoleen soittamalla kunnan vaihteeseen. (siirryt toiseen palveluun)

– Näitä puheluita ei ole juurikaan tullut, Mustasaaressa sähköverkon asiakkaissa on paljon kesämökkiläisiä, mutta muutamia henkilöitä on autettu löytämään majoitusta muualta, Ahlberg sanoo.