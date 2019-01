Suomen kaunein on nyt myös maailman paras postimerkki

Suomalainen postimerkki on valittu maailman parhaaksi kansainvälisessä gaalassa. Valinta tehtiin espanjalaisessa (siirryt toiseen palveluun) Nexofil the 2017 Best Stamps of the World -kilpailussa.

Voitokkaassa postimerkissä on Jari Hakalan ottama kuva, joka kantaa nimeä Pilviä saaristossa. Postimerkki kuuluu Stiina Hovin Tyynen rauhallisesti -postimerkkisarjaan. Asiasta kertoo Svenska Yle.

Samainen postimerkki valittiin Suomen kauneimmaksi vuonna 2017. Kuva on otettu kauniina kesäpäivänä Nauvosta, kun pilvet ja saaret heijastuvat veteen.

Kansainväliseen tuomaristoon kuului filatelisteja eli postimerkkeilijöitä 37 maasta. Tuomariston mielestä postimerkki kuvastaa hienolla tavalla suomalaisen luonnon rauhaa.

Suomalaiset postimerkit ovat sijoittuneet kolmen kärkeen kansainvälisissä kilpailuissa aiemminkin. Esimerkiksi Lumilinna-postimerkki valittiin Euroopan parhaaksi (siirryt toiseen palveluun) vuonna 2017 ja iisalmelaisen harrastajakuvaajan kuvaan perustuva Jääkide-postimerkki valittiin vuoden 2016 maailman toiseksi parhaaksi postimerkiksi.