Kolme päivää opiskelua Suomessa, sitten lykästi – Matthias Gisláson pääsi töihin Bittiumille, joka hamuaa osaajia ulkomaita myöten

Kajaanin Bittiumissa työskentelevä islantilainen Matthias Gisláson on kotoutunut Suomeen erittäin hyvin.

Tästä on kyse Bittium on Oulussa ja Kajaanissa toimiva teknologia-alan yritys.

Yritys on viimeaikoina solminut useita miljoonien eurojen arvoisia sopimuksia.

Nousujohteiseen yritykseen haetaan jatkuvasti lisää ammattilaisia toteuttamaan muun muassa kommunikaatioratkaisuja puolustusvoimille.

Matthias Gisláson muutti syksyllä Islannista Suomeen ja työskentelee Bittiumilla ohjelmistokehittäjänä.

Matthias Gisláson muutti syksyllä Sukevalle kotimaastaan Islannista ja sai heti työpaikan Kajaanista Bittium Wireless Oy:ssä ohjelmistokehittäjänä. Gisláson muutti Suomeen käydäkseen koulua, jossa ehti olla kuitenkin vain kolme päivää ennen kuin sai työpaikan Bittiumilla.

Sukeva valikoitui asuinpaikaksi, koska Gislásonin suomalaisen kihlatun perhe on sieltä kotoisin. Pieni Savon ja Kainuun rajalla sijaitseva 1 100 asukkaan, Sonkajärven kuntaan kuuluva Sukeva on Gislásonin mittakaavassa iso paikka.

– Olen pienestä kalastajakylästä, jossa asuu 200 ihmistä. Minulle Sukevakin on suuri kaupunki, Gisláson nauraa.

Gisláson on kotiutunut hyvin Suomeen, vaikka kirpsakka pakkanen onkin hieman yllättänyt.

– Olen käynyt täällä 12 vuotta kihlattuni kanssa ja tiesin aika hyvin, mitä odottaa. Mutta en ihan odottanut tällaista kylmyyttä.

Jos ihmisiä löytyy niin, emme katso kansallisuutta palkkaamisessa. Toni Kinkki

Bittium Wireless Oy on kasvava teknologia-alan pörssiyhtiö, joka tarvitsee joukkoonsa jatkuvasti lisää ammattilaisia. Työntekijöitä palkataan tarpeen tullen vaikka ulkomailta.

– Hakemuksia tulee paljon myös ulkomailta. Jos ihmisiä löytyy niin, emme katso kansallisuutta palkkaamisessa. Pitää vain olla sopiva henkilö ja hyvä meidän yritykselle, Bittiumin Kajaanin yksikön johtaja Toni Kinkki sanoo.

Ammattilaisia tarvitaan useisiin eri toimiin aina ohjelmistojen suunnittelusta, laitteiston fyysiseen testaamiseen ja automatisointiin.

– Tarvitaan ohjelmistoarkkitehtejä, systeemisuunnittelijoita, ja myös tiiminvetäjiä tuotehallintoon ja projektihallintoon. Tarvetta on ihan laidasta laitaan, Kinkki luettelee.

Yritys etsii tulevia työntekijöitä jatkuvasti nettisivujensa, somen ja työnvälityssivustojen kautta. Yrityksen rekrytoinnissa on monta rautaa tulessa.

– Teemme myös yhteistyötä rekryKainuu -hankkeen kanssa ja tärkeä yhteistyökumppani on myös Kajaanin ammattikorkeakoulu. Sieltä saamme harjoittelijoita, jotka usein tulevat meille töihin valmistumisensa jälkeen, Kinkki sanoo.

Kinkin mukaan Bittiumilla työntekijöiden vaihtuvuus on suurta, sillä IT- ja ICT-alan kilpailu on kovaa. Korkeakoulutettuja asiantuntijoita joutuu alun perinkin etsimään monen kiven alta.

– Meillä on sellaisia erityisasiantuntijan tehtäviä, joihin potentiaalisia hakijoita on lähialueilla vain kourallinen. Näissä tilanteissa pitää miettiä erilaisia houkutteluvuustekijöitä, että saadaan nämä henkilöt juuri meille töihin, Kinkki sanoo.

Kasvava yritys vaatii kasvuunsa paljon ammattilaisia, minkä takia yrityksessä joudutaan pohtimaan rekrytointia myös pitkällä tähtäimellä.

– Todennäköisesti tulevaisuudessa täsmäkoulutetaan ihmisiä tiettyihin töihin. Vielä tähän ei ole kuitenkaan ollut akuuttia tarvetta, Kinkki sanoo.

Huippusalaista työtä

Bittiumin hankkeista ei voi kertoa ulkopuolisille, saati toimittajille tarkemmin. Yrityksen nettisivuja selaamalla syy selviää nopeasti: yritys tekee töitä muun muassa Suomen Puolustusvoimille (siirryt toiseen palveluun) (Kaleva). Yhteistyötä on tehty myös Adidaksen kaltaisten jättien kanssa. Näistä asioista ei siis paljoa hiiskuta. Joka tapauksessa yrityksen käytössä on alan huipputeknologiaa.

– Minun on pitänyt opetella ainakin kymmenen uutta teknologiaa täällä ollessani. Pidän sitä hyvänä haasteena, Bittiumin ohjelmistokehittäjä Matthias Gisláson kertoo.

Bittiumin nousuun vaikuttaa suuresti Suomen puolustusvoimien kanssa tehty aiesopimus (siirryt toiseen palveluun) (Arvopaperi), joka voi toteutuessaan olla jopa 130 miljoonan arvoinen. Lisäksi Bittiumilla on tulossa suuri yhteistyö Itävallan puolustusvoimien kanssa (siirryt toiseen palveluun) (Bittium). Nämä ja lukuisat muut sopimukset ovat nostaneet Bittiumin erittäin kovan luokan yritykseksi (siirryt toiseen palveluun) (Kauppalehti).

Yrityksen 700 työntekijästä Kajaanin toimipisteellä työskentelee noin 80 henkeä, joista islantilainen Matthias Gislason on ainoa ulkomaalainen.

– Minua vähän jännitti, kun kuulin, että olin ainoa Kajaanin ulkomaalainen työntekijä. Olin iloisesti yllättynyt, että täällä kaikki puhuvat hyvää englantia, hän sanoo.

Millaisen kuvan on toisesta pohjoismaasta Suomeen muuttanut mies saanut? Mikä on hulluinta meissä suomalaisissa?

– Ehdottomasti suomalaiset urheilulajit! Kävin katsomassa eukonkannon maailmanmestaruuskisoja pari vuotta sitten. Se oli aika omituista, mutta tosi hauskaa, Gisláson toteaa.