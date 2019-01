Ajatko pakastearkulla? Viisi minuuttia voi säästää paljolta – katso videolta ammattilaisen ohjeet

Lunta sataa, lumi sulaa, on pakkasta ja välillä lauhaa. Liikenteessä näkyy liikkuvia "pakastearkkuja", kun kuljettajalla ei ole "ollut aikaa" putsata autoa ennen liikkeellelähtöä.

Ammattilainen kertoo, kuinka auton parhaiten saa ajokuntoon, jos se ei ole ollut johdon päässä tai siinä ei ole muuta lämmitintä. Kauaa auton putsaaminen ei kestä.

– Kyllä siihen kannattaa aamulla muutama minuutti lisäaikaa varata. Jos illalla näyttää aamun keli huonolta, niin sitä pitää ennakoida, opastaa Carglass-tuulilasivarikko Oy:n tekninen kouluttaja Sami Lehto.

Lehto kertoo nähneensä liikenteessä auton, josta kuljettaja katseli sivuikkunasta ulos, kun ei ollut vaivautunut putsaamaan etulasia. Vastaan on tullut myös auto, jossa etulasissa oli parin kämmenen kokoinen aukko lumessa ja jäässä kuljettajan silmien kohdalla.

Jos on niin kiire, ettei ehdi autoaan putsaamaan, niin poliisi saattaa huolehtia lisäajan antamisesta. Joissain tapauksissa voi jopa käydä niin, ettei auto jatka matkaansa ennen siivoustalkoita.

– Tieliikennelaki sanoo, että kun autolla liikenteeseen lähdetään, niin siitä pitää nähdä ulos etu- ja sivulaseista, kertaa ylikomisario Pekka Höök Helsingin poliisilaitokselta lakipykäliä.

Samalla Höök muistuttaa, että näillä keleillä auton putsaaminen on jo kaikkien liikenteessä olevien turvallisuuden takia välttämätöntä.

– Jos auto on kuormattu tai lastattu niin, että se voi aiheuttaa vaaraa muille, niin se vaara on poistettava. Lumi on yksi ongelma ja vastuussa siitä on kuljettaja. Höök jatkaa.

Oikeat välineet, ei kaakelinpalalla

Sami Lehto antaa pari vinkkiä ja näyttää, kuinka umpijäässä oleva auto lähtee liikenteeseen yön jäljiltä. Tärkeintä on oikeat välineet. Kaakelinpalalla tai millään metallisella ikkunoita ei saa raaputtaa.

Lehdon ensimmäinen vinkki kannattaa ottaa käyttöön jo edellisenä iltana.

– Tuulilasin pyyhkijät kannattaa nostaa pystyyn jo illalla, jotta ne eivät jäädy yön aikana lasiin kiinni, Lehto opastaa.

Jos on kuraista ja aamuksi on luvassa pakkasta, niin etulasi kannattaa pestä ja pyyhkäistä vaikka mikrokuituliinalla jo edeltävänä iltana.

– Jos jäistä ja hiekkaista ikkunaa raaputtaa, niin se voi olla yksi vetäisy vääränlaisella välineellä ja siinä on naarmuja ja sitten harmittaa.

Yleensäkin auto kannattaa pitää mahdollisimman puhtaana myös sisältä, ettei hiekka tai kura kerää kosteutta huurruttamaan autoa. Lisäksi auto kannattaa pestä myös ulkoa silloin tällöin, jotta se ei jäädy niin helposti.

Ja jos on sisätilanlämmitin, niin jo parin tunnin ajastuksen kanssa välttyy putsaamiselta suurimmalta osalta.

Ammattilaisen työjärjestys

1. Oikeat välineet. Hyvän asiaan soveltuvan harjan ja jääraapan saa perusmarketista muutamilla euroilla. Metallisella esineellä ikkunoita ei saa puhdistaa.

2. Auto käyntiin ja tuulilasin, takaikkunan, ajovalojen ja mahdolliset pyyhkijöiden lämmittimet päälle. Näin moottori lämpiää ennen lähtöä ja auton lämpö alkaa sulattaa jäätä ja lunta.

3. Lumet aina pois ylhäältä alaspäin. Ensin katolta, sitten konepelliltä ja lopulta kyljistä ja ajovaloilta. Kun tekee näin, ei tarvitse tehdä kahteen kertaan.

4. Raaputa ikkunat puhtaaksi, myös sivuikkunat.

5. Tarkista myös, etteivät etu- ja takavalot ole jääneet lumen peittoon.

6. Illalla taas ne pyyhkijät ylös. Jos auto on kurainen, niin etulasi kannattaa huuhtaista vaikka lasinpesunesteellä ja pyyhkäistä liinalla puhtaaksi aamua varten.