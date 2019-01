Puukerrostalorakentamisen näyteikkuna avautuu Riihimäelle: 9 puukerrostaloa, yli 300 asuntoa

Puukerrostaloja rakennetaan Suomessa nyt paljon. Puurakentamisen lippulaivaksi valmistui viime vuonna Oodi-kirjasto Helsinkiin. Pirkanmaan liitto on puolestaan linjannut, että vuoteen 2025 mennessä vähintään kymmenesosa Pirkanmaan uusista kerrostalokohteista tehdään puusta. Rakenteilla tai suunnitteilla oli ympäristöministeriön selvityksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) viitisenkymmentä hanketta.

Riihimäki harppaa nyt mukaan maan puukerrostalorakentamisen etunenään. ICON Kiinteistörahastot toteuttaa Riihimäelle vuosina 2019–2020 yhdeksän nelikerroksista puukerrostaloa.

– Päädyimme puukerrostalojen toteuttamiseen, koska se on edullisin ja nopein tapa rakentaa asuntoja. Suomihan on täynnä puuta ja omakotitaloja on tehty puusta jo pitkään. Siitä se ajatus puukerrostaloalueestakin lähti, kertoo ICON Kiinteistörahastojen toimitusjohtaja Markus Havulehto.

Nopeaa puutalojen moduulirakentamista

ICON Kiinteistörahasto etsi pitkään hankkeelleen tonttia Suomesta ja löysi sen lopulta Riihimäeltä vuonna 2017. Alue on teollisuushistoriallisesti kiinnostava. Asuinalueen tuntumassa on entinen Riihimäen Lasitehtaan alue, joka on muuntunut käsityöläis- ja taidekortteliksi. Puukerrostaloalueen tuntumassa on myös kansainvälisesti tunnettu asetehdas Sako.

– Olemme luottavaisia, että asunnot menevät hyvin kaupaksi. Riihimäellähän on muutakin uustuotantoa ja kaikki uudet asunnot ovat menneet hyvin kaupaksi, kertoo ICONin toimitusjohtaja Havulehto.

ICON Kiinteistörahastot

Ensimmäiset neljä puukerrostaloa ovat valmiita loppuvuodesta. Heti tämän jälkeen jatketaan seuraavien talojen toteutusta. Riihimäen Kristalliksi nimettyyn kohteeseen tulee yli 300 asuntoa. Ne ovat pääasiassa yksiöitä, mutta myös kaksioita ja kolmioita.

Tehdasvalmisteiset puukerrostalot valmistuvat nopeasti. Teollisesti Virossa tehtävät asunnot kuljetetaan paikalle Riihimäelle lavettiautoilla ja kootaan ja kiinnitetään yhteen kuin lego-rakennelmat.

Puurakentamisessa runsaasti mahdollisuuksia

Puukerrostalot ovat kivirakenteisia ekologisempia materiaaliltaan. Riihimäen Kristallin alue on myös energiantuotannoltaan omavarainen. Lämpö tuotetaan ilmasta veteen pumpuilla. Rakennuttaja väläyttääkin, että puukerrostalojen hoitovastike olisi uusien asuntojen matalin Riihimäellä.

Puukerrostalorakentaminen on tehnyt tuloa Suomeen runsaat kaksikymmentä vuotta. Maan ensimmäinen puukerrostalo valmistui Ylöjärvelle Pirkanmaalle vuonna 1997. Ennen Riihimäen aluetta suurin hanke on ollut Vantaan Kivistöön vuonna 2015 tehty Puumera. Asuntoja siinä on 168.

Suomeen on toteutettu tähän mennessä kaikkiaan noin seitsemänkymmentä puukerrostaloa, joissa on asuntoja yhteensä noin 1 700. Puukerrostalojen määrän on odotettu tuplaantuvan vuosina 2018-2020. Puukerrostaloasuntoja on tulossa Suomeen lähivuosina jopa yli 6 000 kappaletta, jos kaikki hankkeet toteutuvat. Esimerkiksi Turussa rakentuu useita puukerrostaloja noin 1 500 asukkaalle.