Veli-Matti Heinisuo seurasi sydän kylmänä, kun VHS-laitteita heitettiin pois: Aloitti Transitillaan ikimuistoisen pelastusurakan

VHS-kotivideonauhurien myynti käynnistyi Suomessa lähes 40 vuotta sitten, helmikuussa 1979. Juhlavuoden kunniaksi Veli-Matti Heinisuo on koonnut Parkanoon kolmipäiväisen VHS-näyttelyn. Se on esillä ainoastaan loppiaisviikonlopun ajan.

Parkanolaisen marketin alakerta pursuaa VHS-nauhureita ja videokasetteja. Täpötäynnä olevien hyllyjen keskellä hyörii punaposkinen mies, joka on silmin nähden innostunut pitkän työn huipennuksesta.

– Olen syntynyt vuonna 1964, ja kallis VHS-nauhuri tuli ostettua heti ajokortti-ikäisenä, vaikka raha oli tiukassa. On surullista, kun vanhoja laitteita heitetään nyt vaivihkaa pois hienon tekniikan tieltä. Yritän omalta osaltani säilyttää niitä.

Veli-Matti Heinisuo kiersi puolitoista vuotta ympäri Suomen keräämässä näyttelyn materiaalia niin kodeista kuin kirjastoistakin. Näyttelyn kokoamisessa meni koko viime syksy. VHS-keräily on vienyt aikaa ja ajokilometrejä, mutta muuten on menty pääosin nollabudjetilla.

– Joidenkin tavaroiden kohdalla olen saattanut raottaa kukkaroa. Sellainen on esimerkiksi VHS-nauhuri, jossa on langallinen kaukosäädin. Kyse on kumminkin oikeastaan ongelmajätteen keräämisestä.

Videonauhuri oli 1980-luvun menestystuote

Parhaimmillaan Suomessa myytiin vuodessa viisi miljoonaa videokasettia. VHS oli 1980-luvun ja 1990-luvun menestystuote, kunnes DVD syrjäytti sen.

Parkanon VHS79-näyttelyssä on esillä yli sata VHS-laitetta ja noin tuhat VHS-kasettia. Ne ovat löytäneet tiensä miehen kokoelmiin muun muassa puskaradion avulla.

– Kuulin vinkin kautta, että Tikkurilan musiikkikirjaston alakerrassa Vantaalla on noin 350 VHS-kasettia. Kun ajoin Transitilla paikalle, kävi ilmi, että niitä olikin 500. Täällä on myös muun muassa Parkanon ja Kihniön kirjaston videokasetit, joista oltiin luopumassa.

Tavaroista luovutaan ilolla

Veli-Matti Heinisuo on kiertänyt lukemattomissa kodeissa ympäri maata keräämässä vanhoja laitteita ja kasetteja. Niitä on kannettu ”selkä märkänä” säkkikaupalla muun muassa ahtaiden rintamamiestalojen ullakoilta. Onpa joku innostunut virkkaamaan VHS-kasetin nauhoista kassinkin.

– Ihmiset ovat olleet ilmiselvästi mielissään, kun tavarat eivät ole menneet hävitykseen, vaan ne tulevat vielä johonkin hyötykäyttöön. Näyttelyn jälkeen niitä ei enää trokata minnekään eteenpäin, eikä esimerkiksi täällä olevia nauhoja näytetä kenellekään.

Intohimoiselle VHS-keräilijälle erityistä iloa tuottavat erityisesti ne tavarat, joita on vain yksi kappale. Esimerkiksi Kihniön kierrätyskeskuksesta löytyi Fischer-merkkinen edestä ladattava, mutta painonsa perusteella hyvinkin varhaisajan laite. Siisti kone lähti kaukosäätimineen saman tien miehen matkaan.

VHS79-näyttely on esillä Parkanon K-supermarketin alakerrassa loppiaisviikonlopun ajan, ja sinne on vapaa pääsy. Veli-Matti Heinisuo aikoo jatkaa senkin jälkeen aineiston keräämistä ja ottaa mielellään vinkkejä vastaan. Ulkopuolinen saattaa sivusta seuratessaan pohtia, onko yhden miehen urakka pähkähullua työtä.

– Olen itsekin toisinaan miettinyt sitä, kun olen milloin mistäkin narut suorina kantanut säkkikaupalla tavaraa ja välillä liukastellut. Mielekkyys tulee kuitenkin niistä hienoista hetkistä, kun on jonkin sellaisen laitteen kanssa tekemisissä, mitä ei ole koskaan nähnyt elämässään.