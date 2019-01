Käytettyä autoa myyvät valehtelijat halutaan kuriin uudella sopimuspaperilla – myyjä sitoutuu luettelemaan tiedossaan olevat viat

Autoliikkeissä vaihtoautolomake yleistyi viime vuonna. Nyt sellainen on tulossa myös yksityisten väliseen autokauppaan.

Autoliikkeissä vaihtoautolomake yleistyi viime vuonna. Nyt sellainen on tulossa myös yksityisten väliseen autokauppaan.

Kahden yksityishenkilön välisessä autokaupassa on voimassa se kuuluisa perävalotakuu. Sanonta kuvaa hyvin, kuinka myyjän vastuu autosta loppuu siihen, kun myydyn auton takavalot katoavat horisonttiin.

Yksityisten välisessä kaupassa on ihan sama, mitä myyjä uskottelee ja ostaja uskoo. Kauppalakia ei tarvitse noudattaa, jolloin ainoa tie riitatilanteessa kulkee tuomioistuimen kautta. Harva käytetty auto on kuitenkaan niin arvokas, että riita kannattaa viedä käräjille.

Jos vaihtoauton ostaja kaipaa kuluttajansuojaa ja virhevastuuta, on käytetty auto varminta hankkia autoliikkeestä.

Autoalan Keskusliitto on viime vuonna patistanut jäsenliikkeitään ottamaan käyttöön uuden AKL-Vaihtoauto Ajoneuvon ostotarkastuslomake -nimisen vaihtoautolomakkeen. Suurimmat liikkeet ovat sen jo ottaneet, muiden uskotaan seuraavan perässä.

Vaihtoautolomakkeessa autoaan autoliikkeeseen myyvä tai vaihdossa tarjoava vastailee kysymyksiin kuten, ”onko tiedossasi, että autoa olisi viritetty, moottorin ohjelmistoa muutettu tai jollain muulla tavalla muutettu valmistajan lupaamia suoritusarvoja?”

Lomakkeessa kysytään myös esimerkiksi, ”onko tiedossasi, onko autoa kolaroitu ennen omistaja-/haltija-aikaasi?

– Autoliikkeet ovat kehuneet tätä. Kyllä tämä on saanut hyvän suosion, sanoo Autoalan Keskusliiton tekninen johtaja Jouko Sohlberg.

Nyt samanlainen lomake on alkanut kiinnostaa myös muita. Ensimmäisenä uudenlaisen sopimuspaperin suunnittelun on päättänyt aloittaa Autoliitto.

Toimitusjohtaja Pasi Niemisen mukaan yksityishenkilöiden väliseen autokauppaan tarkoitettu lomake olisi valmis käyttöön lähiviikkoina.

– Näissä autokaupoissa on hyvin yleistä, että osapuolilla on epäselvyyttä, mitä kerrottiin. Tulee ristiriitaiset näkemykset ja silloin tilanne on todella solmussa.

Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen lupaa lähiviikkoina käytetyn auton lomakkeen, joka on tarkoitettu kahden yksityishenkilön väliseen autokauppaan. Autoliitto

Pannaanpa nimi paperiin

AKL:n autoliikkeissä täytettävä vaihtolomake ei ole sen allekirjoittaville osapuolille leikin asia.

Auton liikkeeseen luovuttava vakuuttaa paperin lopussa allekirjoituksellaan, ”ettei autossa, sen tekniikassa (moottorissa, vetolaitteissa), varusteissa tai oheisvarusteissa ole yllämainittujen vikojen lisäksi muita tiedossani olevia vikoja tai huolto-/korjaustarpeita.”

Vaihtoautolomake toimii dokumenttina siitä, mitä auton kunnosta on sovittu. Epärehelliset myyjät eivät halua tällaisia kirjallisia dokumentteja jälkeensä jättää. He eivät lomaketta käyttäviin liikkeisiin enää autojaan tarjoa.

Niinpä vaihtoautolomakkeen käyttöönotto autoliikkeissä lisää riskiä, että ongelma-autoja myydään entistä useammin yksityishenkilöltä toiselle. Ja myös ne autot myydään yleensä jonnekin.

– Yleensä ne ovat niitä vanhempia ja halvemman pään autoja. Ja niissä autoissahan niitä vikoja on, Autoliiton Nieminen muistuttaa.

Näihin kysymyksiin auton myyjä vastaa vaihtoautolomakkeessa Autoliitto on ilmoittanut, että sen yksityishenkilöiden väliseen autokauppaan tuleva vaihtoautolomake kysyy myyjältä melko lailla samoja kysymyksiä kuin AKL:n autoliikkeiden käytössä jo oleva ostotarkastuslomake. Auton perustietojen kuten mittarilukeman ja varusteiden lisäksi myyjän tulee ilmoittaa, onko auto katsastettu määräaikaisohjelman mukaisesti. Myös auton huolto-ohjelman noudattamisesta kysytään, onko auto huollettu määräaikaishuolto-ohjelman mukaisesti. AKL:n lomakkeessa kysytään lisäksi, onko auto huollatettu merkkiliikkeessä vai muualla. Lomakkeesta löytyy myös kohta, johon luetellaan auton vauriot. Auton kolarihistoriasta AKL:n lomakkeessa on kaksi kysymystä eli mahdollisista kolarivaurioista ennen nykyisen omistajan/haltijan aikaa ja nykyisen omistajan aikana. Auton virittämisestä tai moottorin ohjelmiston muutoksista kysytään myös. AKL:n lomake pitää myös sisällään muistilistan, jossa kysellään muun muassa avaimien määrää, mahdollista radion koodia, toisten renkaiden ja pyöränpulttien olemassa olo tai vetokoukusta ja vetokoukun lukon avaimista. Myyjä vakuuttaa lomakkeessa myös maksaneensa auton verot auton luovutuspäivänä. Olennaista lomakkeessa on, että myyjä vahvistaa antamansa tiedot oikeiksi ja vakuuttaa, ettei lomakkeessa mainittujen vikojen lisäksi autossa ja sen tekniikassa ole muita vikoja tai huoltotarpeita.

AKL:n Jouko Sohlberg on aidosti innoissaan, että autoilijoiden etujärjestö Autoliitto matkii heidän paperiaan ja tarjoaa sellaista jokaisen autoaan myyvän ja ostavan käyttöön.

– Pidän sitä erittäin hyvänä. Se on tavallaan muistilista sitten molemmille osapuolille, jotka siinä kauppaa käyvät.

Ja autoa myytäessä muisti usein pätkii. Myyjä ei halua muistaa varsinkaan sellaisia asioita, joita päällepäin on vaikea huomata. Tällaisesta hyvä esimerkki on eri syistä johtuva liian suuri öljynkulutus. Tyyppivika joissakin autoissa.

Kokemuksesta tiedetään, että kaikki kirjallisesti sovittu vähentää merkittävästi huijausten määrää. Tämä pätee myös autokaupassa.

Oikeissa käsissä vaihtoautolomake on kultaa

Vaihtoautolomakkeella on hyvä tarkoitus, mutta siitä löytyy myös huonoja puolia.

Autoliiton Pasi Nieminen korostaa, että lomakkeessa ei pidä mennä vakuuttamaan mitään sellaista, mitä ei tiedä. Jos myyjä ei esimerkiksi oikeasti tiedä auton historiasta tai vioista, niin silloin ei rastia pidä mennä laittamaan väärään ruutuun.

– Koska silloin, kun annat sellaisen vakuutuksen, että vikaa ei ole, niin olet sitten vastaamassa siitä, jos se kuitenkin siellä on, vaikka et ole sitä tiennyt.

Autoliikkeessä vaihtoautosta kiinnostunut saa vaihtoautolomakkeessa olevat tiedot auton historiasta nähtäväkseen ennen ostopäätöksen tekemistä. Mikko Koski / Yle

AKL:n autoliikkeille tarkoitetussa lomakkeessa on nimittäin myös kohta, jossa asiakas sitoutuu kaupanteon jälkeenkin ”korvaamaan autoliikkeelle tiedonantovelvollisuutensa laiminlyömisestä aiheutuneen vahingon täysimääräisesti.”

On olemassa pelko, että osa autoliikkeistä voi aloittaa asiakkaan jälkilypsyn.

– En oikein usko lypsämiseen, AKL:n Solberg sanoo.

Ongelma ei ehkä koskekaan virallisen lomakkeen käyttöön sitoutuneita AKL:n jäsenliikkeitä, mutta Suomessa on myös suuri määrä toimijoita, joilla moraali ja hyvän asiakassuhteen vaaliminen eivät ole aivan etusijoilla. Ja ehkä nekin keksivät pian ottaa käyttöön omia vaihtoautolomakkeitaan.

Nämä heikomman kurin autoliikkeet saattavat lomakkeen myötä alkaa väistellä velvollisuuksiaan ja korostaa oikeuksiaan. Väärissä käsissä on riskinä, että lomakkeesta tulee hyvitysautomaatti, jolla kiristetään asiakkailta rahaa.

Yksityishenkilöiden välisessä autokaupassa Autoliiton pian esiteltävä paperi on ennen kaikkea tarkoitettu rehellisten ihmisten väliseksi moraaliseksi muistilistaksi. Jos yksityinen myyjä ei tällaista paperia halua täyttää, kannattaa ostajan ehkä harkita toista autoa ja myyjää.

Kuluttajasuojalaki ei yksityiskauppoihin päde, mutta ei sillä ole pitkää historiaa myöskään autoliikkeissä.

Kun kuluttajansuojalaki vuonna 1978 säädettiin, vastustettiin autokaupan ulottamista sen piiriin, koska pelättiin, että käytettyjen autojen myynti loppuu, jos laki tulee voimaan.

