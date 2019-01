Puhemies Paula Risikko: Rikollisten pysyviä oleskelulupia pystyttävä purkamaan – rikollinen voi olla kansallinen uhka

Eduskunnan puhemiehen Paula Risikon (kok.) mielestä rikoksiin syyllistyneet pitäisi tarvittaessa lähettää myös takaisin kotimaihinsa, jos he ovat Suomessa kansallinen uhka.

Eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok.) haluaa helpottaa rikoksiin syyllistyneiden oleskeluluvan saajien poistamista Suomesta. Risikon mukaan lakeja tulisi kiristää. Risikko kertoi kannastaan TV1:n Ykkösaamun haastattelussa.

Risikon mukaan on itsestään selvää, että hädänalaisessa asemassa olevia autetaan.

– Mutta valitettavasti tämä järjestelmä, ja Suomi ei ole mikään poikkeus, antaa mahdollisuuden myös siihen, että järjestelmää myös käytetään väärin.

Risikon mielestä käytössä pitäisi olla kaikki keinot, jotta väärinkäytöksiä ei tulisi.

– Meillä pitää olla mahdollisuus myös purkaa esimerkiksi päätöksiä siitä, että on annettu oleskelulupa. Jopa pysyviä oleskelulupia pitää pystyä purkamaan.

"Lakiin lisättävä kansallinen uhka"

Risikon mukaan tämä vaatii nykyisen lainsäädännön vahvistamista.

– Sinne tulisi lisätä esimerkiksi kansallinen uhka, joka sieltä puuttuu. Jos ihminen on kansallinen uhka, niin hänen oleskelulupansa pitää pystyä purkamaan

Risikon mukaan lisäys tarvitaan koska nykyisin pysyvä oleskelulupa on hyvin vaikea purkaa.

– Tiedän, että tämä on hyvin vaikea aihe, mutta tämä Oulun tapaus on erittäin järkyttävä. Aina rikokset ovat järkyttäviä, mutta kun se kohdistuu lapsiin ja alaikäisiin, se on järkyttänyt koko Suomea.

Risikon mielestä tällaisia tekoja tulisi kyetä ennalta ehkäisemään, mutta kaikkea ei pystytä estämään.

– Mutta pitää muistaa, että näistä seuraa rangaistus. Se pitää olla tiedossa niille, jotka halajaa Suomeen.

– Näistä rikoksista rangaistaan ja tarvittaessa myös lähetetään takaisin kotimaahan. Nämä pitää ymmärtää, koska Suomessa pelataan Suomen lainsäädännön mukaisesti.

Risikko oli lauantaina TV1:n Ykkösaamun kevätkauden ensimmäisen lähetyksen vieraana.