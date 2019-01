Kaliforniassa ammuttu keilahallissa – kolme kuollut

Haavoittuneita on neljä. Ammuskelua edelsi tappelu, paikalla ollut silminnäkijä kertoi Los Angeles Times -lehdelle.

Kaliforniassa kolme ihmistä on kuollut on ampumavälikohtauksessa keilahallissa Torrancen kaupungissa. Poliisi on paikalla Gable House Bowl -keilahallissa tutkimassa tapausta.

Poliisin mukaan lisäksi neljä ihmistä on haavoittunut. Kaikki uhrit olivat miehiä.

Los Angeles Times -lehden (siirryt toiseen palveluun) haastatteleman silminnäkijän mukaan ammuskelua edelsi tappelu.

Pian puolenyön jälkeen paikallista aikaa Torrancen poliisi kehotti Twitterissä asukkaita pysyttelemään pois hallin läheisyydestä.

Torrance on rannikkokaupunki Los Angelesin kupeessa.

Lähteet: Reuters, AFP, AP