Salaiset avioerot päättyvät – Saudi-Arabiassa vaimo saa tiedon avioerosta tekstiviestillä

Saudinaiset saivat viime kesänä oikeuden ajaa itse autoa. Nyt heillä on oikeus saada tieto avioerosta.

Saudinaiset saivat viime kesänä oikeuden ajaa itse autoa. Nyt heillä on oikeus saada tieto avioerosta. Ahmed Yosri / EPA

Saudi-Arabiassa astuu tänään sunnuntaina voimaan uusi lakisäädös, jonka mukaan oikeusistuimien on ilmoitettava naiselle avioerosta. Asiasta kertovat Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun) sekä uutistoimisto Bloomberg (siirryt toiseen palveluun).

Tähän asti saudimies on voinut ottaa vaimostaan niin kutsutun salaisen avioeron, jossa tieto liiton päättymisestä ei välttämättä kiiri vaimon korviin.

Saudi-Arabian oikeusministeriön uuden säädöksen nojalla oikeusistuimien on tiedotettava naiselle avioliiton päättymisestä tekstiviestillä. Tarkoituksena on varmistaa, että nainen on täysin tietoinen siviilisäätynsä tilasta ja hän voi pitää kiinni oikeudestaan saada esimerkiksi elatusapua.

– Nainen voi eronneena saada elatusapua. Lisäksi uusi säädös varmistaa, ettei häntä kohdella epäoikeudenmukaisesti ennen avioeron vahvistamista, sanoo saudiarabialainen asianajaja Nisreen al-Ghamdi.

Avioeroon liittyvä lakimuutos on osa kruununprinssi Mohammed bin Salmanin vuoteen 2030 tähtäävää taloudellista ja sosiaalista uudistusta. Sen puitteissa naiset ovat hiljattain päässeet seuraamaan urheilutapahtumia, ajamaan autolla ja työskentelemään tietyissä, perinteisesti miehille tyypillisissä ammateissa.

Saudi-Arabiassa nainen on silti jatkossakin tiukasti miespuolisen lähiomaisen holhouksen alaisena. Useimmiten holhooja on naisen isä, aviomies, veli tai poika.