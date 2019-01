Gabonin hallitus sanoo pidättäneensä vallankaappausta yrittäneet – armeijan sotilaat olivat arvostelleet presidenttiä radiossa

Keski-Afrikassa sijaitsevassa Gabonissa vallankaappausta yrittäneet armeijan joukot on pidätetty, kertoo Gabonin hallitus. Hallituksen tiedottajan mukaan neljä sotilasta on otettu kiinni ja yksi on päässyt pakenemaan. Hallituksen mukaan tilanne on aamupäivän tapahtumien jälkeen rauhallinen.

Tapahtumat alkoivat, kun sotilaat ottivat haltuunsa hallinnon alaisen radioaseman. AFP:n mukaan pääkaupungissa Librevillessä kuultiin laukauksia. Reutersin silminnäkijän mukaan pääkaupunkia kiertelivät myös helikopterit.

BBC kerto (siirryt toiseen palveluun)i, että kaduilla oli myös panssaroituja ajoneuvoja.

Radiossa armeijan alempiarvoiset upseerit kertoivat ottaneensa vallan ja kritisoivat samalla presidentti Ali Bongon puhetta. Armeijan mukaan puhe herätti kysymyksiä siitä, voiko valtaan takertuva presidentti jatkaa tehtävässään.

France24:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan Gabonin radiossa esiintyi luutnantti Kelly Ondo Obiang, jonka mukaan presidentin puhe "vahvisti epäilyksiä presidentin kyvystä jatkaa virkaansa kuuluvien vastuiden hoitamista". Obiang julistautui Gabonin turvallisuusjoukkojen ja puolustusvoimien "isänmaallisen liikkeen" johtajaksi.

Presidentti Bongo piti puheen vuoden ensimmäisenä päivänä. Puhe oli ensimmäinen sen jälkeen kun hänellä oli ollut sairauskohtaus. Se oli AFP:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) nauhoitettu Marokossa ja julkaistiin sosiaalisessa mediassa.

France24:n mukaan presidentti Bongo joutui sairaalahoitoon lokakuussa Saudi-Arabiassa aivoverenkiertohäiriön vuoksi. Hän on ollut hoidettavana Marokossa marraskuusta lähtien.

Uudenvuodenpuheessaan presidentti sammalsi joidenkin sanojen kohdalla eikä liikuttanut oikeaa käsivarttaan, mutta vaikutti muuten toipuneelta.

Bongo on ollut presidenttinä vuodesta 2009. Hänen sukunsa on hallinnut öljyvaroistaan tunnettua maata vuosikymmeniä. Ali Bongoa ennen maata hallitsi hänen isänsä Omar Bongo.

Gabon on öljyvarojensa vuoksi yksi varakkaimmista Afrikan maista, mutta varallisuus on jakaantunut epätasaisesti.

