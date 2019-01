Hoitopaikat kortilla muuallakin kuin Helsingissä – Artturi matkustaa toiselle puolelle Turkua, vaikka lähin päiväkoti on 200 metrin päässä

TurkuMika ja Janette Kanerva saapuvat keinumaan yksivuotiaan Artturin kanssa leikkipuistoon Turussa. He ovat tulossa Artturin päiväkodista, joka sijaitsee kahdeksan kilometrin päässä perheen kodista. Siellä on sovittu, että perhe ottaa tämän paikan vastaan. Poika aloittaa tammikuun puolivälissä uudessa Kastun päiväkodissa.

Isä, Mika Kanerva, on ihmetellyt, miksi poika ei saanut paikkaa lähempää kotia. Perhe asuu kaupungin itäpuolella Skanssissa, ja 200 metrin päässä on lähin päiväkoti. Vanhemmat saavat varautua kuljettamaan lapsen toiselle puolelle kaupunkia.

Jos joutuisimme kulkemaan julkisella liikenteellä, päiväkotiin pitäisi lähteä aamulla puoli kuudelta. Mika Kanerva

– Haimme paikkaa hyvissä ajoin eli puoli vuotta ennen kuin tarvitsimme hoitoa Artturille. Mikään toiveistamme ei mennyt läpi. Pitää hakea siirron kautta uutta paikkaa puolen vuoden päästä, kun se on mahdollista. Voimme olla yksittäistapaus, mutta kaveripiirissä on samanlaisia ongelmia, kertoo Mika Kanerva.

Artturin äiti Janette Kanerva oli ottanut lomaa, jotta voi auttaa poikaa päiväkotitaipaleen alussa. Kun paikkaa ei tullut silloin, kun toivottiin, äidin loma menee pojan kanssa kotona.

Onneksi hän pystyi saamaan päiväkodin uuteen aloittamisajankohtaan vapaapäiviä. Kanervan perheen vuodenvaihde on mennyt sekaisin, joten ei ole ihme, että isä jakoi tuntojaan Turun Sanomien mielipidekirjoitukseen. Myös Helsingin seudulla lapsilla on päiväkotipaikkoihin pitkä matka.

– Päivähoidon puhelinpalveluunkin joutui jonottamaan jopa tunnin. Meillä sentään on auto käytössä. Jos joutuisimme kulkemaan julkisella liikenteellä, päiväkotiin pitäisi lähteä aamulla puoli kuudelta, pohtii Mika Kanerva.

Turun kaupungissa niukasti hoitopaikkoja vapaana

Turussa on noin 8 500 lasta varhaiskasvatuksen piirissä. Vain yksittäisiä paikkoja on tällä hetkellä vapaana, kertoo Turun varhaiskasvatuksesta vastaava palvelualuejohtaja Maija-Liisa Rantanen.

Monet perheet päättävät aloittaa lapsen päivähoidon juuri vuodenvaihteessa. Kevään aikana on yleensä 300–400 lasta enemmän hakemassa paikkoja kuin muina vuodenaikoina.

Luka Stigell ja Kerttu Roine potkivat palloa päiväkodin käytävällä. He ovat saaneet paikan uudesta Yli-Maarian päiväkodista. Se avautui tammikuussa 2019. Kalle Mäkelä / Yle

Rantanen luki Mika Kanervan mielipidekirjoituksen. Kun vielä mediakin otti asian tiimoilta yhteyttä, hän selvitti paikkatilannetta muiden työntekijöiden kanssa. Rantasen mukaan tilanne on hallinnassa.

– Vähän ihmettelin, miksi tästä tuli tällainen kohu. Yleisellä tasolla tilanteemme ei ole kovin hankala. Meillä on alueita, joissa on hiukan enemmän hakijoita ja paikkoja voi olla niukemmin. Keskustan, Halisten ja Pernon alueilla on hakijoita jonottamassa, samoin Varissuolla ja Runosmäessä. Keskustassa paikkapulaa on eniten, kertoo Rantanen.

Tietysti palveluohjaus käy paljon keskusteluja perheiden kanssa. Sitä kautta sovitellaan tarpeita. Maija-Liisa Rantanen

Palvelualuejohtaja painottaa, että päiväkotipaikan saamisessa otetaan huomioon perheen tilanne kokonaisuutena. Palveluohjauksen väki käy keskusteluja perheiden kanssa heidän tarpeistaan ja toiveistaan. Rantanen kiistää, että yksinhuoltajat tai vuorotyöläiset saisivat paikkoja muita helpommin.

– Emme voi laittaa ketään etusijalle, vaan varhaiskasvatuslain mukaan kaikille pitää löytyä hoitopaikka. Vuorohoito on myös kuormittunut viime vuosina Turussa. Juuri avatuissa Kastun ja Yli-Maarian päiväkodeissa saimme lisäresursseja varhaiskasvatukseen, kertoo Rantanen.

Tammikuussa 2019 avattu Yli-Maarian päiväkoti toimii Ypsilon-monitoimitalossa. Kalle Mäkelä / Yle

Vuoden 2019 elokuussa avautuu vielä uusi päiväkoti Tallimäenkentälle. Ne helpottavat jonkin verran paikkapulaa, mutta toisaalta ne korvaavat pitkälti lakkautettujen päiväkotien paikkoja.

Valituksia tulee harvoin

Kanervan perheellä on paljon kohtalontovereita Turussa. Ylen saamien tietojen mukaan muutkin perheet kuljettavat lapsia toiselle puolelle kaupunkia, kun toiveet hoitopaikasta eivät toteudu. Jotkut hankkivat suosiolla paikan lähellä kotia sijaitsevasta yksityisestä päiväkodista.

Palvelualuejohtaja Maija-Liisa Rantanen kertoo, että varsinaisia valituksia eli oikaisuvaatimuksia päätöksistä tulee vuositasolla yksittäisiä tai ei lainkaan. Palveluohjauksessa työskentelevät sovittelevat perheiden tarpeita.

– He käyvät päivittäin tosi paljon keskustelua perheiden huoltajien kanssa. Keskusteluissa annetaan tietoa vaihtoehdoista. Jos ei ole tilaa kunnallisessa hoidossa, tarjoamme palveluseteliä yksityiselle, kertoo Rantanen.

Puhelinpalvelun ruuhkautuminen johtuu Rantasen arvion mukaan vuodenvaihteesta. Huoltajilla on tähän aikaan paljon kysyttävää. Myös esiopetukseen ilmoittautuminen on käynnissä. Rantasen mukaan ei ole tiedossa, että puhelinpalveluun saataisiin lisää resursseja.

Mika, Artturi ja Janette Kanerva. Minna Rosvall / Yle

Eikö Turku olekaan lapsiystävällinen kaupunki?

Onko mahdollista, että lapsiperheet alkavat karttaa Turkua, jos ei hoitopaikkoja löydy?

– Tällä hetkellä tuntuu, että olemme aika hyvin pystyneet järjestämään paikkoja. Lapsimäärät tai alle kouluikäisten määrä on vähentynyt Turussa tai pysynyt paikoillaan. Syntyvyyden pienentyminen on valtakunnallinen trendi. Toisaalta osallistuminen varhaiskasvatukseen on ollut koko ajan kasvussa, pohtii Maija-Liisa Rantanen.

Kanervan perheessä hoito-ongelmia oli myös Artturin isoveljen kohdalla. Hänelle ei hoitopaikkaa kunnalliselta puolelta järjestynyt, joten hän on yksityisellä. Perheen isä Mika Kanerva on huolissaan Turun maineesta.

– Lapsiperheillä on muutenkin aika paljon stressiä. Joku perhe voi pohtia, onko Turku ykköspaikka asua, jos toisesta kunnasta löytyy päivähoitopaikka lähempää perheen kotia, pohtii Kanerva.

Kanerva ei halua syyllistää varhaiskasvatuksen työntekijöitä. Hän ymmärtää, että kyse on resurssipulasta.

– Kaikki, joiden kanssa olemme olleet tekemisissä, ovat ymmärtäneet tietyllä tavalla tilannettamme. Toivon, että asiaan puututaan.